Tutkija: Tämän takia Niinistö puhui ydinaseiden uhasta

Ulkopoliittisen instituutin tutkija Henri Vanhanen arvioi, että Niinistö halusi osaltaan myös muistuttaa riskien olemassaolosta, vaikka ne vaikuttaisivatkin pieniltä. Kuva on otettu heinäkuussa.

Presidentti Niinistö on puhunut tutkijan mukaan johdonmukaisesti sodan isoista riskeistä.

Presidentti Sauli Niinistön huoli mahdollisesta suur- tai ydinsodasta Ukrainassa on levinnyt ulkomaille. Niinistön esittämästä sodan laajenemisen riskistä on kirjoitettu viikonloppuna vaikutusvaltaisessa yhdysvaltaisessa sanomalehdessä, New York Timesissa.

– Olemme erittäin herkässä tilanteessa, jossa jopa pienetkin asiat voivat muuttaa asioita paljon ja valitettavasti huonompaan suuntaan. Se on laajamittaisen sodankäynnin riski, Niinistö kommentoi New York Timesille viitaten Romaniaan pudonneisiin venäläisen droonin kappaleisiin.

– Riski siihen, että ydinaseita voitaisiin käyttää, on valtava, Niinistö lisäsi.

Haastattelua lainasi myös Ruotsissa Aftonbladet.

Niinistö otti uhan esille myös toissa viikolla tapaamisessa politiikan toimittajien kanssa, kun asiasta häneltä kysyttiin.

– Se riski, että atomiaseet alkavat puhua, on aivan valtava. Kyllä se merkitsee loppua, Niinistö sanoi tuolloin.

Hän ei tarkentanut tilaisuudessa muun muassa sitä, onko riski tällä hetkellä suurempi kuin aikaisemmin sodan aikana.

Tutkija pohtii, miksi juuri nyt

Ulkopoliittisen instituutin tutkijalle Henri Vanhaselle heräsi Niinistön lausunnon nähtyään kysymys, että miksi juuri nyt. Onko jotain tapahtumassa, josta emme vielä tiedä?

Niinistöllä on pääsy tietoihin, joita ei esimerkiksi tutkijalla ole käytettävissä.

Vanhanen ei ole kuitenkaan huomannut, että ilmassa olisi merkkejä muutoksista Venäjän ydinaseiden käytössä tai valmisteluissa. Ydinasemaat voivat muuttaa sekä ydinaseiden valmiutta tai tehdä ydinkokeita kuten Pohjois-Korea.

Niinistö on Vanhasen mukaan johdonmukainen siinä, että hän on pitänyt esillä sodan tuomia riskejä. Siksi hän on muistuttanut myös rauhan pohtimisen tärkeydestä.

– Muistuttamalla siitä, mitä on pelissä myös äärimmäisten esimerkkien kautta, korostaa myös sitä, minkä takia sodasta pois pääseminen on tärkeää. Silloin riskit pahimpiin lopputulemiin vähenee merkittävästi.

Vanhasen mukaan presidentti harkitsee sanomisiaan. Hän kuitenkin arvioi, että lisääntyneen ydinsodan riskin sijaan Niinistö haluaa muistuttaa sodan luonteesta. Vanhasen mukaan turvallisuustilanne voi kääntyä nopeasti erittäin arvaamattomaksi, mikäli Venäjä turvautuisi ydinaseisiin. Siksi riskistä kannattaa muistuttaa.

Seuraukset voivat olla Niinistön sanoin valtavia.

Vanhanen kuitenkin rauhoittelee, ettei mitään merkkejä muutoksista Venäjän suunnalla ole näkyvissä. Muutoksista myös todennäköisesti varoitettaisiin Eurooppaa, kuten Yhdysvallat teki ennen Ukrainan sodan alkua.

– Niinistö halusi myös kaiketi muistuttaa, että riskit on syytä pitää mielessä, vaikka ydinsodan uhka juuri nyt vaikuttaisi pieneltä.

Presidenttivaalien kärkiehdokkaiden arvioiden mukaan riski ydinsodalle Ukrainassa on pieni.