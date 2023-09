Rautaporttien takaa avautuu valtava puutarha suihkulähteineen – tällainen on luksuslomakylä, jonka miljonääri rakensi keskelle korpea

Itä-Suomeen on noussut viime vuosina ylellisten lomakohteiden keskittymä. Viimeisin avautui keskelle savolaista korpea. Luksusmatkailijoita houkutellaan lähiruualla, vaivattomuudella ja järvillä.

Joroisten Kaitaisten kylällä keskellä savolaista metsää avautuu kymmenen hehtaarin kokoinen puutarha suihkulähteineen. Siellä täällä on ruohokattoisia taloja isoine ikkunoineen, joista avautuu näkymät Pihlas-järvelle.

Miljöönääri Pekka Viljakaisen rakennuttama luksuslomakylä avautui yleisölle hiljattain, ja sisään rautaportein eristetylle alueelle pääsevät vain asiakkaat.

Perinteinen mielikuva luksusmatkailusta on kultaiset hanat ja kaviaari, mutta viime vuosina kuva on muuttunut alleviivaavasta luksuksesta palvelujen ainutlaatuisuuteen ja vastuulliseen kuluttamiseen.

Toimitusjohtaja Anna Grotenfelt-Paunonen kuvaileekin Kaitaisten Pihlas Resortia ylelliseksi ekolomakohteeksi.

– Meillä hyödynnetään uusiutuvaa energiaa, materiaalit ja työvoima on hankittu mahdollisimman läheltä ja keittiössä hyödynnetään oman puutarhan ja lähialueen tuottajien raaka-aineita.

Avaa kuvien katselu Anna Grotenfelt-Paunonen on suunnitellut peilit huviloiden kylpyhuoneisiin. Lavuaarit ovat kotimaista puukomposiittia. Kuva: Esa Huuhko / Yle

Grotenfelt-Paunosen mukaan ylellisyys syntyy heillä siitä, että kaikki asiat on mietitty asiakkaan puolesta valmiiksi.

– Vaivattomuus ja kiireettömyys ovat nykypäivän luksusta, hän sanoo.

Juuri näitä asioita Joroisista tulivat hakemaan Jukka-Pekka Kovanen ja Anu Lappi. He matkustivat parin päivän lomalle naapurikaupungista Pieksämäeltä.

– Arjessa joutuu niin paljon miettimään ja aikatauluttamaan, että se on luksusta, kun kaikki on mietitty mahdollisimman valmiiksi, Lappi sanoo.

Kovanen järjesti loman synttäriyllätyksenä Lapille. Hän kertoo puntaroineensa myös muita matkakohteita esimerkiksi Välimereltä.

– Siellä on myrskyjä ja aiemmin oli kuumaa. Täällä on ainakin varmasti suomalainen keli, Kovanen nauraa.

Ennen koronaa pariskunta suosi kaukokohteita Karibialta ja Dubaista, mutta viime vuosina matkakohteet ovat entistä useammin löytyneet läheltä. Savoon viime vuosina rakennetut luksuslomakohteet ovat tulleet tutuiksi.

– Veneilemme paljon Saimaalla, joten myös Puumalan Elsanranta ja Rantasalmen Kurukin ovat tuttuja paikkoja, Kovanen kertoo.

Elsanrantaan valmistuu ensi vuonna 16 luksusmökkiä, joiden valttina on avoin näkymä Saimaalle. Kuru taas on luksushotelli, johon kuuluu erillisiä villoja.

Yli tuhat miljardia euroa vuodessa

Kovanen ja Lappi ovat juuri sitä kohderyhmää, jota Pihlas Resortille halutaan: pariskuntia, jotka haluavat nauttia korkeatasoisista palveluista, kiireettömyydestä ja luonnonrauhasta.

– Vaikka markkinoimme lomakyläämme etenkin Pohjois-Amerikan matkanjärjestäjille, on meille tärkeää, että myös kotimaiset matkailijat löytävät tänne, Grotenfelt-Paunonen sanoo.

Avaa kuvien katselu Anna Grotenfelt-Paunonen on iloinen, kun osaavaa työvoimaa on löytynyt lomakylää pyörittämään. Pihlas Resort työllistää ympäri vuoden parisenkymmentä henkilöä. Kuva: Esa Huuhko / Yle

Visit Finlandin arvioiden mukaan luksusmatkailu tulee olemaan maailmanlaajuisesti nopeimmin kasvava matkailumuoto tulevina vuosina. Markkinoiden koon ennustetaan kasvavan seuraavan kolmen vuoden aikana yli tuhanteen miljardiin euroon.

Nyt miljardibisneksestä halutaan siivu Savoon, kun Joroisten lisäksi Puumalaan ja Rantasalmelle on viime vuosina rakennettu luksusresortit.

– Nähtiin, että kysyntää olisi korkeatasoiselle majoitukselle, ja moni muukin on ajatellut samoin, Grotenfelt-Paunonen sanoo viittaamalla lähikuntien lomakyliin.

Uusi luksus on korkeatasoisia elämyksiä ja vastuullisuutta

Visit Finlandin aluevastaava Asta Kekkonen puhuu uudesta luksuksesta. Siihen kuuluu korkeatasoisuuden lisäksi elämyksellisyys.

– Luksusmatkaajat hakevat nyt bucket list -kokemuksia, eli elämyksiä joita eivät voi missään muualla kokea, Kekkonen sanoo.

Tällaisia voivat olla revontulet tai lukuisat järvimaisemat. Suomen vahvuuksina luksusmatkailussa ovatkin puhdas luonto ja luonnonrauha, turvallisuus sekä vastuullisuus.

Avaa kuvien katselu Pihlas Resort on rakennettu 10 hehtaarin alueelle Pihlas-järven rantaan. Kuva: Esa Huuhko / Yle

Luksusmatkailun elementit löytyvät Asta Kekkosen mukaan savolaisista matkakohteista, mutta vaikeuksia voi syntyä venäläisten matkailijoiden puuttumisesta.

Itä-Suomen matkailu on perinteisesti nojannut Venäjältä tulleisiin matkailijoihin. Venäjän hyökättyä Ukrainaan matkailu Venäjältä on täysin jäissä.

– Uusia kohderyhmiä pitää lähteä hakemaan muualta, ja siinä on hommaa. Mutta potentiaalia lomakohteissa on paljon, Asta Kekkonen sanoo.

Pihlas Resort avautui virallisesti syyskuun alussa, mutta matkailijoita on jo ollut ympäri maailmaa: Brasiliasta, Pohjois-Amerikasta, Espanjasta ja Pieksämäeltä.

Grotenfelt-Paunonen luottaa asiakkaita riittävän tulevaisuudessakin. Erityisesti hän toivoo lähialueen ihmisten löytävän paikan.

– Jos voi saada upeita kokemuksia ja ruokaa lentämättä toiselle puolelle maapalloa, niin onhan se meille kotimaisille matkailuyrityksillekin iso mahdollisuus.