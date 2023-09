Nyt se on tiedossa: Helsingin seudun ensimmäinen pikaratikka alkaa kulkea lokakuun 21. päivä

Tänään tiistaina kerrotaan päivämäärä, jolloin pikaraitiotie 15:n eli Raide-Jokerin matkustajaliikenne vihdoin alkaa.

Tieto on määrä kertoa iltapäivällä pidettävässä tiedotustilaisuudessa. Tilaisuus alkaa Espoon Keilaniemessä kello 14, ja sitä voi seurata suorana Ylen verkkolähetyksessä.

Päivitämme ja täydennämme tätä juttua tuoreeltaan tiedotustilaisuuden aikana.

Paikalla ovat kaikki jättihankkeen keskeiset osapuolet: HSL:n toimitusjohtaja Mika Nykänen, Helsingin kaupunkiympäristön apulaispormestari Anni Sinnemäki, Espoon kaupunkiympäristön toimialajohtaja Olli Isotalo, Kaupunkiliikenne Oy:n Suuret kaupunkiraidehankkeet -yksikön johtaja Artturi Lähdetie ja Raide-Jokeri-allianssin projektipäällikkö Kari-Pekka Lumme.

Tänään pidettävä tiedotustilaisuus oli määrä pitää viikko sitten. Hanke otti takapakkia vielä kalkkiviivoilla, kun pikaraitiolinjan raitiovaunu suistui raiteiltaan Helsingin Latokartanossa illalla 11. syyskuuta.

Kyseessä oli suunnanvaihdon harjoitus, jossa vaunu liikkui kävelynopeudella.

Vaunuja tarvitaan aluksi 16

Pikaraitiotie Espoon Otaniemen ja Helsingin Itäkeskuksen välillä on Helsingin seudun liikenteen HSL:n lippulaivapalvelu.

Raide-Jokerin liikenteen alkamisajankohtaa on arvuuteltu koko kesä sitä mukaa, kun on kuultu hankkeen etenevän reilusti edellä alkuperäisestä aikataulusta ja rata on alkanut näyttää valmiilta.

Myös koeajoja on ajettu vilkkaasti, viime aikoina myös vaunuilla, joissa on esillä tuleva linjatunnus numero 15.

Avaa kuvien katselu Raide-Jokerin rata Espoosta Helsinkiin on pituudeltaan 25 kilometriä. Kuva: Yle

Yle selvitti alkamisajankohtaa elokuussa, jolloin kävi ilmi, että periaatteessa koulutettujen kuljettajien määrän ja ratainfran puolesta liikenne voisi alkaa jopa syyskuussa.

Vain neljä uutta vaunua kuudestatoista vaadittavasta uupui. Niiden valmistumisen aikataulu Kajaanissa Skoda Transtechin tehtaalla oli vielä hämärän peitossa.

– Olemme ajatelleet, että liikenne voitaisiin käynnistää kymmenen minuutin vuorovälillä. Se olisi matkustajille mielekäs, vaikka periaatteessa pienemmälläkin vaunumäärällä ja harvemmalla vuorovälillä voitaisiin ajaa, HSL:n liikennetulosalueen johtaja Johanna Wallin sanoi tuolloin.

Voit keskustella aiheesta keskiviikkoon 20. syyskuuta kello 23:een asti.