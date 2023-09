Katso videolta, miten upeasti revontulet leimusivat viime yönä – keräämme lukijoiden kuvia, lähetä omasi

Tulevina öinä revontulet saattavat jäädä pilvien taakse maan etelä- ja pohjoisosissa. Mahdollisuus revontulien näkemiseen on olemassa vielä keskiviikkona ja torstaina tietyissä osissa maata.

Revontulet värittivät taivasta Suomen eteläosia myöten maanantain ja tiistain välisenä yönä. Voimakkaimpia revontulet ovat olleet pohjoisessa.

Ensimmäiset revontulihavainnot tehtiin jo maanantai-iltana.

– Auringosta lähtenyt massapurkaus kohotti geomagneettista aktiivisuutta pienen geomagneettisen myrskyn tasolle, kertoo Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Petteri Pyykkö.

Otollisin aika revontulien bongaamiseen oli viime yönä, kun maan etelä- ja keskiosissa oli hyvin selkeää.

Katseet voi kuitenkin pienellä varauksella suunnata taivaalle myös ensi yönä tietyissä osissa maata. Pyykön arvion mukaan mahdollisuus revontulien näkemiselle on tulevana yönä kohtalainen.

Avaa kuvien katselu Revontulia Tampereen Härmälässä viime yönä. Kuva: Ella Toivonen

Maan etelä- ja pohjoisosissa lisääntyneen pilvisyyden vuoksi on kuitenkin todennäköistä, että revontulet jäävät pilvien taakse piiloon.

Lännessä on selkeitä alueita, mutta idässä on pilvisempää. Maan keskiosassa on hajanaisempaa pilvisyyttä, Pyykkö sanoo.

Mahdollisuus nähdä revontulia vähenee loppuviikosta.

– Vielä keskiviikkona ja torstaina on kohtalainen mahdollisuus (nähdä revontulia), mutta sitten pienenee. Sitten mennään kohti normaalia aktiivisuutta, Pyykkö sanoo.

Kuinka harvinaista on, että revontulia havaitaan koko Suomessa?

– Kyllä sitä tapahtuu, mutta ei se välttämättä ole kuitenkaan jokavuotista. Ei myöskään poikkeuksellista, Pyykkö kertoo.

Keräämme nyt lukijoilta kuvia ja videoita revontulista. Voit lisätä otoksesi alla olevalla lomakkeella. Kerro myös, missä revontulet on taltioitu.