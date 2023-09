Yliopistojen todistusvalinnan pisteytykset uudistuvat: äidinkielen painoarvoa nostetaan ja reaaliaineiden pisteytystä tasataan

Uudistukset tulevat voimaan keväällä 2026. Tarkoitus on ohjata opiskelemaan sitä, mikä itseä kiinnostaa, sanoo kehittämishankkeen projektipäällikkö Tanja Juurus.

Yliopistojen todistusvalinnan pisteytykset uudistuvat keväällä 2026. Uudistuksen myötä pisteytystaulukoiden määrä vähenee nykyisestä noin 50:stä 11:sta, kertoo yliopistojen opiskelijavalintojen kehittämishankkeen projektipäällikkö Tanja Juurus.

Nyt pisteytys pyrkii ohjaamaan vahvasti siihen, että lukiossa kannattaa opiskella sitä, mikä itseä kiinnostaa.

– Pisteytys ei nyt ohjaa tuijottamaan pistetaulukkoa, kun tekee lukiovalintoja, vaan se ohjaa miettimään, mistä on kiinnostunut, Juurus sanoo.

Juurus kertoo, että uudistusta tehtäessä tärkeän kulman ovat muodostaneet lukiolaisten paineet ja nuorten jaksaminen.

Todistusvalinnalla valitaan noin puolet uusista yliopisto-opiskelijoista. Tänä vuonna yliopistoihin on valittu noin 30 000 opiskelijaa, joista noin 15 000 todistusvalinnalla.

Lyhyiden vieraiden kielten pisteytystä nostettu

Julkisuudessa keskustelu on pyörinyt etenkin sen ympärillä, että nykyisin pitkä matematiikka antaa korkeat pisteet kaikilla aloilla. Uusi pisteytys puolestaan pyrkii Juuruksen mukaan entistä paremmin tunnistamaan, millä aloilla pitkä matematiikka on merkityksellinen ja millä aloilla lyhyt matematiikka yhtä lailla riittää taustatiedoksi yliopistoon pyrittäessä.

Muutoksiin kuuluu myös se, että reaaliaineiden pisteytystä on tasattu.

– Nyt vielä voimassa olevassa pisteytyksessä reaaliaineet ovat ikään kuin ”sitä arvokkaampia” mitä enemmän niissä on lukiossa kursseja. Tästä ajattelutavasta on nyt luovuttu ja ajattelutapa on enemmänkin se, että ylipäätään reaaliaineet antavat geneerisiä (yleispäteviä) valmiuksia aineesta riippumatta, Juurus kertoo.

Äidinkielen painoarvoa on uudistuksessa nostettu jonkun verran.

– Tällä halutaan viestiä sitä, että äidinkielen opiskelemiseen lukiossa kannattaa panostaa.

Muutoksiss myös lyhyiden vieraiden kielten pisteytys on on nostettu samalle tasolle reaaliaineiden kanssa.

– Meille tulleiden viestien mukaan nykyinen pisteytys ohjaa siihen, että lyhyitä kieliä ei kannata opiskella, kun niistä saa niin huonosti pisteitä, Juurus sanoo.

Pisteytysuudistuksella lyhyistä kielistä on hänen mukaansa haluttu tehdä todellinen vaihtoehto myös niille, joita kielet kiinnostavat.

