Peliaddiktio tekee tuhoaan palkittujen tekijöiden elokuvassa Peluri

Ohjaaja Teemu Nikki ja käsikirjoittaja Jani Pösö ovat tehneet elokuvia yhdessä jo parikymmentä vuotta. He kertovat videolla, miksi toinen on juuri oikea työpari.

Jatkuva virta. Suurin piirtein näin tuottaja-käsikirjoittaja Jani Pösö kuvaa hänen ja pitkäaikaisen yhteistyökumppaninsa ohjaaja Teemu Nikin elokuvantekoa. Kun yksi elokuva valmistuu, toinen on jo tulilla. Nikin mukaan miesten It´s Alive Films ei tee elokuvia vaan elokuvaa.

– Minä ikään kuin nojaan eteenpäin tässä elokuvantekemisessä, nauraa Nikki.

– Meillä on ehkä molemmilla maanis-maaninen-diagnoosi, vitsailee Pösö.

Kaksikon uusimmassa elokuvassa Peluri - Kuolema on elävien ongelma toisen päähenkilön diagnoosi on peliaddiktio. Hän työskentelee ruumisauton kuljettajana. Toinen päähenkilö taas saa kuulla lääkäriltä, ettei hänellä ole juurikaan aivoja. Myös hän ajautuu kuljettamaan ruumiita.

Elokuva sopii ruotuun. Nikki ja Pösö ovat huomanneet tekevänsä joko äärimmäisen mustia komedioita tai viihdyttävää sisältöä vakavasta aiheesta.

– En minä halua nauraa peliaddiktiolle. Ei siinä ole mitään hauskaa, sehän tuhoaa ihmisiä ja sen myös haluan näyttää, Nikki sanoo.

Avaa kuvien katselu Teemu Nikki ei ota paineita edellisen pitkän elokuvan suuresta menetyksestä. Kun leffa on valmis, rukkaset putoavat ja hän alkaa tehdä seuraavaa. Kuva: Grigory Vorobyev / Yle

Nikki haluaa, että katsoja näkee myös kolikon kääntöpuolen. Kun hauska lakkaa hauskuuttamasta, kun peli muuttuu pakoksi, kun elämä kääntyy kuolemaksi.

– Kaikki addiktiot perustuvat kuitenkin siihen, että alussa se toiminta tuottaa mielihyvää, se on hauskaa. Kunnes se ei enää olekaan.

Hän sanoo pitävänsä itsekin elokuvista, jotka lähtevät kuljettamaan katsojaa johonkin suuntaan ja yhtäkkiä päätyvätkin jonnekin ihan muualle. Tällä kertaa muualle päädytään ruumisauton etupenkiltä.

Elokuva oli Rakkautta ja Anarkiaa -festivaalin avauselokuva syyskuun alussa ja se tulee elokuvateattereihin perjantaina 22. syyskuuta.

Aiheet, joista ihmiset eivät halua puhua

Teemu Nikki ja Jani Pösö tunnetaan paitsi elokuvistaan myös valtavan suosion saaneista nuortensarjoistaan Sekaisin ja #lovemilla. Sekaisin perustui nuorten mielenterveyspotilaiden kokemuksiin ja poiki nuoria auttavan Sekaisin-chat-palvelun sekä yhteisön, jossa on mukana sosiaali-, terveys- ja nuorisoalan ammattilaisia sekä vapaaehtoistoimijoita.

Parivaljakon palkittu Armomurhaaja -elokuva käsitteli muun muassa eläinten oikeuksia ja osattomuutta. Siinä yksinäisen miehen sivutyö on vanhojen lemmikkien päiviltä päästäminen. Sokea mies, joka ei halunnut nähdä Titanicia peilaa armoa, kuolemaa ja luottamusta MS-tautia sairastavan sokean ja halvaantuneen miehen kautta.

Tekijät tuntuvat uivan syvissä vesissä. Pitäisikö olla huolissaan?

– Meillä on sellainen tapa, että jos jokin asia alkaa häiritä, teemme siitä elokuvan. Fiktio on loistava tapa käsitellä niitä aiheita, joista ihmiset eivät halua puhua, selvittää tuottaja Jani Pösö.

Avaa kuvien katselu Jani Pösö sanoo, että hän ja Nikki tekevät elokuvan niillä resursseilla, jotka ovat käytössä. Kuva: Grigory Vorobyev / Yle

Häiritsevistä asioista ja havainnoista keskustellaan elokuvayhtiön toimistolla. Puhetta piisaa, ideoita sinkoilee ja parhaat kirjoitetaan muistiin. Osa niistä alkaa luoda tarinaa ympärilleen ja ne yltävät tuotannoiksi asti.

Koska pitkä elokuva on kuitenkin aika hidas väline, Nikki ja Pösö ovat päättäneet tehdä ainakin yhden lyhytelokuvan vuodessa. Niitä on tähän mennessä valmistunut parisenkymmehntä.

Kaksikon elokuvista osan on käsikirjoittanut Pösö, osan molemmat yhdessä. Nikki ohjaa. Pelurin Teemu Nikki on sekä käsikirjoittanut että ohjannut. Pösö on yksi tuottajista.

Näyttelijät pääsivät aikuisten pöytään

Näyttelijät Pekka Strang ja Jari Virman sekä kuvaaja Jyrki Arnikari olivat mukana Peluri-elokuvassa käsikirjoittamisvaiheesta asti. Näyttelijät on merkitty elokuvan tuottajiksi. Jari Virman letkautti elokuvan ennakkoesityksessä päässeensä vihdoin mukaan aikuisten pöytään, tuottajaksi tuottajien rinnalle.

Teemu Nikki ei näe tällaisessa työtavassa auktoriteettiongelmaa. Ohjaaja on kuitenkin se, joka viime kädessä päättää ja johtaa. Näyttelijöiden panos on siitä huolimatta korvaamaton. Elokuvan maailma tulee Nikin mukaan eheämmäksi, kun kuulee toisten ajatuksia ja ideoita.

– Haluan yleensäkin kirjoittaa suoraan näyttelijälle. Strang ja Virman olivat Pelurissa heti mielessä.

– Kun käsikirjoitin Armomurhaajaa, tiesin, että se on Matti Onnismaan elokuva. Oli helpompaa, kun saatoin nähdä Matin puhumassa ne repliikit, Nikki kertoo.

Punaisella matolla vilkuttamassa

Vuodet 2021 ja 2022 olivat Nikin ja Pösön juhlavuodet. He astelivat festivaalien ja gaalojen punaisilla matoilla. Edustivat ja pokkailivat. Elokuvalle Sokea mies, joka ei halunnut nähdä Titanicia tuli Suomesta Jussi-pystejä, Nordisk Film -palkinto ja Elokuvataiteen valtionpalkinto, maailmalta muun muassa Venetsian elokuvajuhlien yleisöpalkinto.

Lisäksi Nikin ohjaama komediasarja Mister8 pääsi mukaan Canneseries-festivaalin kilpasarjaan ainoana suomalaisena tv-sarjana.

- Festareilla näkyminen ja oleminen on kivaa, mutta samalla tuntuu koko ajan, että pitäisi olla jo kotona tekemässä seuraavaa leffaa. Mutta ei siitä mitään paineita tule, vain sellainen olo, että tästä tuli tällainen elokuva ja olen siitä kovin ylpeä, Pösö pohtii.

Avaa kuvien katselu Elina Knihtilän kylmäävä hahmo pyöräyttää Peluri-elokuvan uusille kierroksille. Kuva: Dante Mutashar

Taloudellisetkaan paineet eivät ole toistaiseksi ottaneet niskalenkkiä It´s Alive Films -yhtiöstä. Pösön mukaan heidän yhtiönsä on keskittynyt tekemään elokuvia, ei rahaa. Sen verran elokuvan olisi hyvä tuottaa, että kaikki saavat palkkansa ja tekeminen menee hyvin.

Välillä yhtiön tuottamien elokuvien budjetti on ollut erittäin pieni. Armomurhaajalle etsittiin rahaa sitä myöten, kun elokuvan tekeminen edistyi. Silti leffa kilpaili Suomen edustajana Pohjoismaiden neuvoston elokuvapalkinnosta ja oli 2018 Suomen ehdokkaana parhaan vieraskielisen elokuvan Oscar-palkintoon.

Peluri-elokuvan pelimerkit ovat jo paremmat. Tuotannossa on mukana myös italialainen yhteistyökumppani I Wonder Pictures. Se tarkoittaa, että leffalla on tavallaan kahdet kotimarkkinat, täällä ja italiassa. Pian selviää, mille festivaaleille elokuva lähtee.

Sanomattakin on kai selvää, että uusi elokuva on jo tekeillä ja kuvattukin. Tai oikeastaan kaksi. Niistä kuullaan pian.

– Yritän olla tekemättä yhtä ja samaa elokuvaa uudestaan. Toistoa tulee joka tapauksessa, koska en ole nero. Haluan tehdä elokuvani niin, että tekeminen on myös minulle seikkailu, sanoo Teemu Nikki.