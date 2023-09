Tällaisia aseita terrorismirikoksista epäillyt uusnatsit tulostivat – asetutkija luonnehtii ”aivan leluiksi”

Lahden terrorismirikosjutussa puitiin tiistaina syytettyjen valmistamia 3D-ampuma-aseita. Syytetyt valmistivat FGC-9-konepistoolin mallin mukaisia puoliautomaattiaseita pääosin 3D-tulostimella.

Päijät-Hämeen käräjäoikeudessa kuultiin Keskusrikospoliisin (KRP) rikoslaboratorion asetutkijaa Sami Lehtoa. Hän on tutkinut syytettyjen valmistamat aseet ja tehnyt niillä koeammuntoja.

Tämän uutisen videolla yksi syytettyjen valmistama ase toimii moitteettomasti puoliautomaattisena, mutta KRP:n koeammunnoissa aseissa oli runsaasti erilaisia vikoja eikä puoliautomatiikka enää toiminut.

Lehdon mukaan 3D-tulostetuista aseista on mahdollista tehdä automatisoituja sarjatuliaseita, jos tekijällä on riittävästi osaamista ja käytössään tarvittavat välineet.

Avaa kuvien katselu Yksi syytetyistä Päijät-Hämeen käräjäoikeudessa 11. syyskuuta. Kuva: Juha-Petri Koponen / Yle

Halpaa ja heikkolaatuista muovia

KRP:n aselaboratoriossa on Lehdon mukaan 2–3 vuoden aikana tutkittu ja testattu noin 25 erilaista 3D-tulostettua asetta. Aseiden laadussa ja kestävyydessä on Lehdon mukaan ollut suuria eroja: joillakin on voinut ampua satoja laukauksia, osa taas on hajonnut hetkessä.

– Näistä osa on ollut täysin itse tehtyjä, osassa on ollut ostettuja osia, esimerkiksi tehdasvalmisteinen laukaisukoneisto, Lehto sanoo.

Hänen mukaansa nyt tutkittavana olleen FGC-9-aseen on alkujaan suunnitellut nuori saksalainen oikeistoradikaali, jonka tavoitteena oli kehitellä ase, jonka voisi valmistaa alusta loppuun itse. Pääosin muovista rakennettavan aseen muutamat paineenalaiset osat ovat metallia, jotta ase kestäisi yhdeksän millimetrin patruunan ampumisen.

– Tarkoitus on alun perin ollut, ettei mitään osia osteta, paitsi ehkä jotain jousia ja muttereita. Oman arvioni mukaan kaikki pyritään tekemään itse, jottei nettiin jäisi jälkiä, Lehto toteaa.

Verrattaessa tehdasvalmisteisiin aseisiin Lehto kuvailee terrorismiepäiltyjen tekeleitä ”aivan leluiksi”, sillä ne valmistettiin halvasta ja heikkolaatuisesta muovista.

Toisaalta poliisin koeammunnoissa toimivilla 3D-aseilla ammuttujen luotien lähtönopeudeksi on mitattu 250–350 metriä sekunnissa, mikä vastaa Lehdon mukaan poliisin virka-asetta.

Pääepäilty valmistautui poikkeusoloihin

Tutkintavankeudessa olevaa 28-vuotiasta pääepäiltyä syytetään Päijät-Hämeen käräjäoikeudessa muun muassa terroristisessa tarkoituksessa tehdystä törkeästä ampuma-aserikoksesta sekä kouluttautumisesta terrorismirikoksen tekemistä varten.

Tiistaina pääepäilty kertoi kysyttäessä, että aseistautumalla hän valmistautui poikkeusoloihin, jolloin voisi tarvita ”jotain kättä pidempää”. Perusteena poikkeusoloille mies sanoi vuonna 2020 mediassa kuulemansa puheet esimerkiksi sähkön loppumisesta ja ruokakauppojen hyllyjen tyhjenemisestä.

Avaa kuvien katselu Poliisin takavarikoimia patruunoita, joita Lahden terrorismijutun epäillyiltä löytyi. Kuva: Poliisi

Hän kertoi aikeistaan kätkeä aseita, niiden osia ja ammuksia metsään, josta hän olisi voinut hakea ne tarvittaessa itsepuolustustarkoituksiin.

– Ei ole ollut tavoitteena mennä tekemään jotain tavoitteellista väkivaltaa. Jos olen sanonut joskus jotain muuta, se on ollut vain sellaista pahan mielen pois öyhöttämistä netissä, pääepäilty sanoo.

Jutun käsittely käräjäoikeudessa päättyy ensi viikolla, ja tuomio on määrä antaa lokakuun alussa.