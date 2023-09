Anun poikaa nöyryytettiin videolla, jota levitettiin Tiktokissa – poika eristäytyi huoneeseensa ja pääsi hädin tuskin peruskoulun loppuun

Nuorten kuvaamista väkivaltaisista ja nöyryyttävistä videoista on tullut ajan ilmiö, josta ovat huolissaan vanhemmat, poliisit ja nuorison parissa työskentelevät.

– Ei voi olla, ei meille voi tapahtua tällaista.

Nämä sanat pyörivät vaasalaisen Anun mielessä, kun hän puolitoista vuotta sitten sai poikansa koulusta puhelun.

Anu oli ihmetellyt reilun viikon verran, miksi hänen tuolloin 15-vuotias poikansa lakkasi yhtäkkiä näkemästä kavereitaan ja eristäytyi yksin omaan huoneeseensa. Äiti yritti kysellä, onko jotain tapahtunut, mutta poika väitti kaiken olevan kunnossa.

– Tiesin, että jotain on sattunut, mutta en saanut pojasta mitään irti.

Koulusta kerrottiin, että Anun poika oli joutunut väkivaltaisen hyökkäyksen kohteeksi edellisellä viikolla Vaasan keskustassa sijaitsevassa ostoskeskuksessa.

Nöyryyttävät tapahtumat julkaistiin somessa

Anun poika oli ollut liikkeellä kavereidensa kanssa, kun toisen poikaporukan kanssa tuli jonkinlaista suukopua.

Anun poikaa oli muun muassa otettu rinnuksista kiinni, pakotettu polvilleen ja käsketty pyytämään anteeksi. Nöyryyttävät tapahtumat oli kuvattu videolle ja video levisi Tiktokissa.

Koululle videosta oli kertonut toinen oppilas. Yle on vahvistanut asian kyseisestä koulusta.

Anu oli shokissa.

– Mietin vain, että mitä minun pitää nyt tehdä?

Anu esiintyy jutussa vain etunimellään asian arkaluonteisuuden takia. Hänen henkilöllisyytensä on Ylen tiedossa. Anun poika ei halunnut osallistua jutun tekoon, mutta antoi äidilleen luvan puhua asiasta Ylelle.

Nuorten parissa työskentelevät huolissaan

Poliisi on ollut huolissaan väkivaltavideoiden jakamisesta.

Esimerkiksi Satakunnassa poliisi lähestyi taannoin vanhempia Wilma-viestillä, jotta nämä pysyisivät kartalla siitä, mitä lapset tekevät sosiaalisessa mediassa ja minkälaista sisältöä puhelimista löytyy.

Porissa nuorisotyöntekijänä työskentelevä Vesa-Matti Lehtinen on ollut mukana seuraamassa nuorten juhlintaa, kun nämä kokoontuvat viettämään esimerkiksi koulun päättäjäisiä tai venetsialaisia. Meno on usein hyvin levotonta.

Lehtinen kertoo huomanneensa, että väkivalta vaikuttaa olevan täysin normaali osa nuorten juhlia.

– Heti kun jossain alkaa tappelu, niin kännyköitä on esillä kymmeniä. Väliin meneminen tappeluihin on todella vaikeaa, koska ympärillä on niin paljon ihmisiä kuvaamassa, Lehtinen kertoo.

Videot tappeluista levitetään esimerkiksi Tiktokissa ja Snapchatissa. Lehtinen kertoo, että videoita näytetään myös nuorisotyöntekijöille.

– Nuoret esittelevät videoita meille usein. Videoista tulee usein puhe, kun nuoria kentällä tavataan.

Lehtinen ei osaa arvioida, mistä videoiden kuvaaminen ja levittäminen johtuu. Hän uskoo, ettei moni nuori edes ajattele asiaa sen tarkemmin.

– Monikaan ei varmasti tiedä, minkälaisia seurauksia videoiden jakaminen voi heille aiheuttaa.

Avaa kuvien katselu Anu katuu rikosilmoituksen tekemättä jättämistä, mutta perheen turvallisuus oli hänelle tärkeintä. Kuva: Antti Haavisto / Yle

Peruskoulun suorittaminen vaakalaudalla

Koulusta suositeltiin Anulle, että tämä tekisi poikansa tapauksesta rikosilmoituksen.

Anukin piti sitä itsestäänselvänä, mutta muutti lopulta mielensä.

– En uskaltanut tehdä ilmoitusta. Pelkäsin, että tekijät saisivat selville meidän osoitteemme ja alkaisivat vainota tai häiriköidä meitä. Poikani myös pyysi minua jättämään ilmoituksen tekemättä.

Poika meni tapahtuneesta lukkoon. Hän ei halunnut puhua siitä kenenkään kanssa.

– Itse toivoin, että hän olisi puhunut jollekin, mutta hän ei suostunut.

Yhdeksäsluokkalainen poika oli myös paljon poissa koulusta tapahtuneen takia. Peruskoulun loppuunpääsy oli vaakalaudalla.

– Hän meinasi jäädä luokalle poissaolojen takia. Lopulta koulu kuitenkin saatiin päätökseen. Päättäjäisiin poika ei mennyt, vaan todistuskin lähetettiin postissa.

Vaikka Anun poika näkee nykyään paljon kavereitaan, eikä enää eristäydy omaan huoneeseensa, vaikuttavat tapahtumat elämään edelleen, puolitoista vuotta myöhemmin.

– Ei ole jatkunut koulutie, Anu huokaa.

Tekijöitä ei saatu vastuuseen

Anu uskoo, että videon aiheuttama nöyryytys oli hänen pojalleen erityisen vaikea pala osittain siksi, että tämä on alakouluikäisestä saakka ollut hyvin tarkka siitä, mitä kuvia hänestä julkaistaan netissä.

– Hän on jo silloin pyytänyt, että äiti, älä julkaise minusta kuvia someen. Eikä hän julkaise niitä itsekään.

Anu itse oli tapahtuneen jälkeen viikon sairauslomalla. Hän huomaa reagoivansa nuorisoväkivallasta kertoviin uutisiin nykyään herkemmin.

– Kamalan yleistä tällainen tuntuu olevan, että kuvataan väkivaltaisia asioita ja levitetään niitä ympäri sosiaalista mediaa.

Video, jossa Anun poikaa nöyryytetään, on saatu pois Tiktokista. Tekijäjoukko jäi mysteeriksi, koska poliisi ei tutkinut asiaa. Anu ei ole kuullut, että hänen poikaansa olisi häiriköity uudestaan.

– Olen katunut päätöstä jättää rikosilmoitus tekemättä. Mutta samaan aikaan mietin, että minun ja lapseni turvallisuus oli asiassa etusijalla.

