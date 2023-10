Kangasalan Lamminrahkaan on arvioitu tulevan noin 8000 asukasta, puolet etelä- ja puolet pohjoisosaan. Lamminrahkasta on selvitystietoa liito-oravasta yli 20 vuoden ajalta, ja lajin huomioimiseen on kiinnitetty erityistä huomiota. Kangasala haluaa olla vuoteen 2040 mennessä 41 000 ihmisen koti. Tätä nykyä asukasluku on reilut 33 300. Video suuntaa-antava.