Tonneittain ihovoiteita ja kilokaupalla valokynää – näin kosmetiikka päätyy tehtaalta houkutteleviin purnukoihin kaupan hyllylle

Kuluttajan ostama kosmetiikka mitataan grammoissa ja millilitroissa, mutta valmistuksessa mittakaava on huomattavasti suurempi. Kosmetiikkatehtaassa varastojen korkeilla hyllyillä majailee kymmenien ja satojen litrojen kokoisia tynnyreitä. Paikka ei erityisesti eroa muiden teollisuudenalojen varastoista – taika tapahtuu jossakin muualla.

Avaa kuvien katselu Kosmetiikan raaka-aineita varastossa Lumenen tehtaalla. Kuva: Mikko Kilpinen / Yle

– Kosmetiikkahan on kemianteollisuutta. Ihan niin kuin muuallekin, meille saapuu varastoon erilaisia raaka-aineita, joita on tällä hetkellä vajaa viisisataa. Niistä pystytään valmistamaan kaikki meidän tuotteemme, kertoo Lumenen operatiivinen johtaja Kristina Enqvist.

Laadunvarmistuksen jälkeen raaka-aineita ryhdytään punnitsemaan tuotannon puolella kunkin työn reseptin mukaan. Tuotteita tehdään kerralla 15 kilosta 3000 kiloon asti. Esimerkiksi shampoota tehdään isoja määriä ja valokynään materiaalia tarvitaan kerralla vähemmän. Raaka-aineiden mittasuhteet ovat liikesalaisuus, luonnollisesti.

Avaa kuvien katselu Kristina Enqvist on työskennellyt Lumenella pitkään useissa tehtävissä, nyt operatiivisena johtajana. Kuva: Mikko Kilpinen / Yle

Kuluttajan toiveet määräävät

Se, mitä annostelijat lopulta pursottavat linjastoilla houkutteleviin purkkeihin, lähtee liikkeelle kuluttajatarpeesta.

– Seuraamme toiveita trendien kautta tai teemme markkina-analyysejä ja kuluttajatutkimuksia. Seuraavaksi luomme markkinoinnin kanssa briefin, eli yhteenvedon tuotteesta. Mietimme sen ominaisuuksia, ihohyötyjä, ulkonäköä, tuoksua, pakkausta ja totta kai mitä raaka-aineita siihen halutaan tuoda, kertoo Lumenen tuotekehityspäällikkö Kristofer Vänttinen.

Tuotekehityksen lähtökulmasta kemian osaaminen ja raaka-aineosaaminen ovat tärkeitä, kuten myös vastuullisuusasiat eli tuotteen koostumus ja pakkaus. Tuotteen täytyy olla turvallinen.

Monella ammattilaisella ehtii olla näppinsä pelissä ennen kuin tuote on valmis.

– Aika iso tiimi toimii pelkästään tuotekehityksessä. On formulointitiimi, pakkauskehitystiimi, lainsäädäntötiimi ja laadunvarmistustiimi. Kun mennään tämän ulkopuolelle, on markkinointitiimi tärkeä, samoin hankinta, design ja lopulta tuotanto, Vänttinen luettelee.

Avaa kuvien katselu Kristofer Vänttinen vastaa kosmetiikan tuotekehityksestä. Kuva: Mikko Kilpinen / Yle

Myös pienemmässä kosmetiikkayrityksessä kuulostellaan kuluttajien toiveita.

– Haistelemme uusia trendejä; minkälaisia uusia tuotteita ja raaka-aineita on markkinoilla, joista voisimme inspiroitua. Kuulostelemme, minkälaiselle tuotteelle on kysyntää ja mitä valikoimastamme puuttuu. Huomioimme myös asiakaspalautteet ja toiveet, kertoo Flow Cosmetics -brändin perustaja Riitta Jänkälä.

Uuden tuotteen kehitysprosessi voi vaihdella parista kuukaudesta kahteen vuoteen

– Jotta tuote pärjää kilpailussa, on pohjatyö tärkeää. Joskus tuote valmistuu nopeasti ja on lähes heti valmis myyntiin. Tuote on valmis, kun se on hiottu ominaisuuksiltaan sopivaksi ja testattu käytännössä. Lakisääteisiin määräyksiin kuuluvat turvallisuusarvio, säilyvyystesti ja stabiiliustesti. Lisäksi viimeistellään tuotteen ulkoasu ja pakkaustekstit, Jänkälä selvittää.

Raaka-aineita hankitaan useista lähteistä

Myös Flow Cosmeticsilla tuotekehitystä ja raaka-ainevalintoja tekee useamman hengen tiimi, johon kuuluu muun muassa kampaaja-kosmetologi-estenomeja ja aromaterapeutti. Kullakin raaka-aineella on funktionsa, myös tuoksulla.

Flow Cosmeticsin raaka-aineet tulevat eurooppalaisista tukuista, jotka myyvät luomu- ja luonnonkosmetiikassa sallittuja raaka-aineita ja aktiiviaineita. Suomalaisilta tuottajilta yritys hankkii Suomessa kasvavia raaka-aineita, kuten hamppuöljyä, marjojen siemenöljyjä ja yrttejä.

Lumenella esimerkiksi lakansiemenuute tulee Suomesta elintarviketeollisuuden sivuvirtatuotteena. Kun lakat on poimittu ja valmistettu mehuksi, puristejätteenä tulevista siemenistä tehdään uutetta. Markkinoinnissa käytetään hohdokkaampaa termiä ”wild crafting”, jolla halutaan viestiä sitä, että raaka-aineita poimitaan käsin metsistä ja soilta eikä niissä ole käytetty lannoitteita.

Avaa kuvien katselu Kuva: Mikko Kilpinen / Yle

Kaupan hyllylle

Sekä S- että K-ryhmästä kerrotaan kosmetiikkatuotteiden tarjontaa olevan runsaasti. Valintaan vaikuttavat, mitkäpä muutkaan, kuin trendit. Molemmat liikkeet kertovat tiimien seuraavan sosiaalisen median ilmiöitä ja keskusteluja.

K-ryhmästä kerrotaan kotimaisten brändien olevan lukumääräisesti noin kymmenen prosenttia kaikista myynnissä olevista kosmetiikan brändeistä. Kosmetiikan myynnistä kaikkiaan noin kaksikymmentä prosenttia muodostuu kotimaisista brändeistä. Prismoissa puolestaan kosmetiikan myynnistä lähes neljäkymmentä prosenttia tulee kotimaisista tuotteista. Sokoksista löytyy noin kolmenkymmentä kotimaista kosmetiikkabrändiä.

Tarkkaa tietoa suomalaisten kosmetiikkamerkkien lukumäärästä ei ole saatavilla, mutta eri lähteitä peilaten niitä voidaan päätellä olevan joitakin kymmeniä, kun mukaan lasketaan ihon- ja hiustenhoitotuotteet sekä meikit, eli värikosmetiikka.