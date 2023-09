Viekö ”pikakaista” kohti kaivosreservaattia? Asiantuntijat vastaavat, mitä EU:n kiistelty kaivosesitys tarkoittaisi Suomelle

EU:n kaivosasetuksen on tarkoitus tulla voimaan ensi keväänä. Komissio, parlamentti ja neuvosto neuvottelevat siitä syksyn ajan. Kuvituskuva Boliden Kevitsan kaivokselta Sodankylästä. Kaivos tuottaa pääasiassa nikkeliä ja kuparia, mutta myös kobolttia.

Komission tavoite on, että EU louhii vuonna 2030 kymmenesosan käyttämistään strategisista mineraaleista. Sellaisiksi on luokiteltu esimerkiksi koboltti, nikkeli, litium ja grafiitti, joita kaikkia löytyy Suomen kallioperästä. Kobolttikaivoksia ei muualla Euroopassa olekaan kuin täällä.

Strategisten kaivosten luvitukselle komissio antaisi kahden vuoden aikarajan. Kierrätys- ja jalostuslaitosten lupakäsittelylle olisi aikaa vuosi.

Kysyimme asiantuntijoilta, mitä komission ehdottamasta kaivosasetuksesta seuraisi Suomelle. Vastaamassa on ympäristöoikeuden professori Ismo Pölönen Itä-Suomen yliopistosta, erikoistutkija Pasi Eilu Geologian tutkimuskeskuksesta ja erityisasiantuntija Teo Kangaspunta työ- ja elinkeinoministeriöstä.

Tuleeko Suomesta EU:n kaivosreservaatti?

EU tavoittelee kaivostoiminnan lisäämistä, mutta ei voi siihen pakottaa eikä yritäkään. Professori Ismo Pölönen sanoo, että Suomi voi halutessaan yhä kiristää monia kaivostoimintaa koskevia vaatimuksia, myös ympäristönsuojelun suhteen. Kaivosveroakin Suomi voi vapaasti nostaa.

Tuore kaivoslaki edellyttää, että kunnanvaltuusto hyväksyy kaivostoiminnan kaavoituksen kautta, eikä EU-lainsäädäntö ainakaan suoraan tätä muuksi muuttaisi.

Toisaalta esitys helpottaisi poikkeusluvan saantia Natura-alueelle perustettavalle kaivokselle. Sellainen olisi esimerkiksi Sakatti Sodankylän Viiankiaavalla.

Suomen kallioperä suo kyllä mahdollisuuksia strategisten kaivosten perustamiselle. Kallioperää on tutkittu pitkäjänteisesti ja varojen runsaus tiedetään. Näin on erikoistutkija Pasi Eilun mukaan myös Ruotsissa ja Puolassa, mutta monissa muissa maissa varantoja ei tunneta.

– Säännös tarkoittaisi, että kaikkien EU-maiden pitää luoda kansallinen malminetsintäohjelma. Monissa maissa siinä on ollut vuosikymmenten katkos.

Eilu pitää silti mahdottomana arvioida, tuleeko Suomeen strategisia kaivoksia. Niin monien kriteerien on täytyttävä ennen kuin hanke on pikakaistalla.

Voidaanko luvitusta nopeuttaa kahteen vuoteen?

Lupa kaivostoiminnalle kahdessa vuodessa on mahdollinen, sanovat sekä Pölönen että neuvotteluihin osallistunut TEM:in Kangaspunta. Kello alkaa Pölösen mukaan raksuttaa siitä, kun viranomaisille on jätetty täydellinen hakemus, johon lisäselvityksiä ei enää kaivata. Ympäristövaikutusten arviointi kuulemisineen on tuolloin jo tehty.

– Kahden vuoden aika kattaa lupaharkinnan, pohdinnan tarvittavista lupamääräyksistä ja lupapäätöksen kirjoittamisen. Pidän aikataulua mahdollisena, jos resurssit ovat riittävät, Pölönen sanoo.

Pölönen muistuttaa, että päätös voi olla kielteinenkin. Siitä voi myös valittaa, eikä määräaika koske muutoksenhakua.

– Tuomioistuimet katsovat samoin kuin nyt, ovatko selvitykset riittäviä. Ja päätös kumotaan, jos ne eivät ole.

Lähtökohta on Kangaspunnankin mukaan se, että lupaprosessin tulee täyttää kaikki ympäristölainsäädännön vaatimukset.

– Aikarajojen kiristyminen pitää hoitaa lupaprosessin paremmalla organisoinnilla ja päällekkäisyyksien välttämisellä, Kangaspunta sanoo.

Ympäristövaikutusten arvioinnista ja luvista vastaavia viranomaisia kaivosasioissa ovat ely, aluehallintovirasto ja Tukes.

GTK:n Eilu ajattelee, että lupaprosessi ei välttämättä nopeudu kovinkaan paljon, se vain jaksottuu eri tavalla.

Miksi kierrätystä ei lisätä enempää?

Vuonna 2030 vähintään 15 % strategisista mineraaleista pitäisi komission mukaan tulla kierrätyksestä. GTK:n Eilulle on epäselvää, puhutaanko jokaisesta mineraalista erikseen vai kaikista yhteenlaskettuna.

Esimerkiksi kuparin kierrätysaste on jo nyt korkeampi ja sitä on Eilusta vaikea enää korottaa. Litiumia, grafiittia ja harvinaisia maametalleja ei taas kierrätetä vielä lainkaan.

Siihen on syynsä.

– Grafiitti on erittäin vaikea kierrätettävä, koska se tahtoo palaa helposti. Harvinaiset maametallit taas ovat kemiallisesti niin samanlaisia, että niiden erottaminen on hyvin monivaiheinen prosessi silloinkin, kun lähdetään malmista liikkeelle.

Avaa kuvien katselu Kokkolaan rakentuvassa Keliberin kemiantehtaassa tuotetaan litiumhydroksidia sähköautojen akkuihin. Tontilla on tilaa myös mahdolliselle kierrätyslaitokselle. Kuva: Juha Kemppainen / Yle

Monien metallien kierrätystä voidaan kuitenkin lisätä. Lopulta kierrätyksen raja kulkee siellä, missä rahat loppuvat.

– Joidenkin metallien kierrätys on aivan liian kallista, koska kyseistä raaka-ainetta saattaa olla kilossa tavaraa vain muutama milligramma.

Vaikka kierrätys ei erikoistutkija Pasi Eilun mukaan koskaan riitä kattamaan kuin pienen osan kasvavasta metallien tarpeesta, on se tärkeä osa keinovalikoimaa.

Mitä ongelmia esityksessä on?

Suomi monen EU-maan tavoin vastustaa kohtaa, jonka mukaan kierrätys- ja jalostuslaitokset voisivat saada luvan automaattisesti, elleivät viranomaiset ehdi käsitellä lupahakemusta vuodessa. TEM:in Teo Kangaspunta kertoo, että (jäsenmaita edustavan) neuvoston esityksestä tällainen ”hiljainen hyväksyntä” on poistettu.

– Se olisi perustuslain näkökulmasta ongelmallinen esimerkiksi muutoksenhaun osalta, Kangaspunta sanoo.

Pölönen näkee ongelmia myös esityksen suhteessa paljon puhuttuun vihreän siirtymän oikeudenmukaisuuteen.

Lupaviranomaisilla olisi kuukausi aikaa päättää, otetaanko lupahakemus käsittelyyn vai tarvitaanko lisäselvityksiä. Jos tarvitaan, hakijalla on kaksi viikkoa aikaa toimittaa ne. Pölönen pitää aikatauluja täysin epärealistisina, eivätkä neuvoston ja parlamentin muutosesityksetkään ole hänestä riittäviä.

– Tällaiset aikataulut johtaisivat kaikkien kannalta huonoon lopputulokseen. Jos lisäselvitykset laaditaan hätäisesti, ne eivät kestä tuomioistuimissa.

Lisäksi hätäily kuulemisissa kasvattaisi Pölösen mukaan kaivoshankkeiden ”hyväksyttävyysvajetta”, joka jo nyt on iso.

Onko esityksessä mitään hyvää?

Suomen ja EU-komission tavoitteet lupaprosessien sujuvoittamisesta ovat samansuuntaiset. Yhden luukun periaatteeseen kannattaa Pölösenkin mielestä pyrkiä.

Nyt sekä ely että avi ohjaavat ympäristövaikutusten selvittämistä ja ottavat vuorollaan kantaa vaikkapa kaivoksen vesikysymyksiin.

– Lupia ja arviointeja voidaan integroida ilman, että tingitään ympäristönsuojelusta tai vuorovaikutuksesta.

Pölösen mielestä näin pitää tehdä kaikissa yva-prosessia vaativissa hankkeissa, ei vain strategisten kaivosten kyseessä ollen.