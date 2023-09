Danske Bank: Opintotuen lainapainotteisuus lisää opiskelijoiden taloudellista eriarvoisuutta

Velkapainotteisuus opintotuessa on kasvanut 2010-luvulla ja viimeksi vuonna 2017, kun opintorahan määrää supistettiin. Lisäksi kuukausittain nostettavaa lainamäärää nostettiin 400 eurosta 650 euroon. Arkistokuva.

Jos otettuna on iso opintolaina, varallisuuden kerryttäminen voi vaikeutua. Velkataakka vaikuttaa siihenkin, paljonko pankki antaa lainaa ensiasuntoon tai saako lainaa ensinkään.

Opintolainan nostamiseen kannustava opintotukijärjestelmä lisää taloudellista eriarvoisuutta opiskelijoiden välille. Näin sanoo Danske Bankin henkilöasiakasrahoituksesta vastaava johtaja Sari Takala.

Selvimmin tämä eriarvoisuus ilmenee ensiasunnon ostamisessa. Jos otettuna on jo iso laina, sillä on suora vaikutus mahdolliseen rahoitukseen.

– Opintolainan suuri määrä heikentää mahdollisuutta kerryttää varallisuutta. Joko suoraan lainan takaisinmaksussa tai sitten niin, ettei velallinen pysty saamaan niin paljoa lainaa ensiasuntoon kuin tarvittaisiin, Takala sanoo.

Suuri opintolainataakka tietää korkeampaa kuukausittaista menoerää lainan takaisinmaksun alettua, mikä huomioidaan asuntolainaa haettaessa.

Vuoden 2017 jälkeen opintovelan määrä on kasvanut roimasti. Mediaani lainamäärä ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneelle oli tuolloin 10 500, kun viime vuonna se oli jo yli 22 500 euroa. Danske Bankin Sari Takala sanoo, että velkamäärän kasvu lisää eriarvoisuutta. Kuva: Danske Bank

Yle kysyi myös S-ryhmältä, OP:lta ja Nordealta kommenttia siihen, lisääkö lainapainotteisuus taloudellista eriarvoisuutta opiskelijoiden välille.

Pankit eivät kommentoineet asiaa.

– Poliittisten päätösten vaikutukset eriarvoisuuteen on isompi yhteiskunnallinen keskustelu, johon pankin on vaikea ellei mahdoton ottaa kantaa, OP:n vakuudellisen henkilöasiakasrahoituksen tuotepäällikkö Atte Ylä-Mattila kirjoittaa sähköpostivastauksessaan.

Yle kertoi viime viikolla, että opintolainan takaisinmaksuongelmat ovat lisääntyneet tänä vuonna. Se taas johtuu korkojen noususta ja runsaasti kasvaneesta opintovelan määrästä.

Myös opiskelijajärjestöt SYL ja SAMOK ovat olleet huolissaan opiskelijoiden velkatilanteesta.

Jos kotoa ei saa rahallista apua, saako lainaakaan?

Omistusasunto on Suomessa suosituin varallisuuden kerryttämisen muoto. Näin on erityisesti nuorilla.

Danske Bankilta lainaa ensiasuntoa varten saaneista 41 prosentilla on ollut taustalla perheeltä saatu tuki, joko suoraan rahana tai lainan vakuutena.

Jos tätä mahdollisuutta ei ole ja opintolainaa on jo paljon, ei lainaa asuntoa varten välttämättä tipu tai sitä tarjotaan vähemmän.

– Jos opintojen ohella joutuu velkaantumaan jo siinä määrin, että se vaikuttaa asuntolainan saantimahdollisuuteen tulevaisuudessa, lähtökohdat ovat heikommat kuin heillä, jotka ovat velkaantumiselta välttyneet, Takala sanoo.

Monesti heillä, jotka taloudellista tukea ovat asuntolainaa varten saaneet, vanhemmat ovat pystyneet myös tukemaan opintoja muuten. Jos tällaista taloudellista tukea ei ole, vaurastumisen mahdollisuus on heikompi, Danske Bankin Sari Takala sanoo. Kuva: Petteri Sopanen / Yle

Asuntorahoitusta haettaessa lasketaan yhteen tulot, menot ja velat.

Suuri opintolainamäärä on Takalan mukaan yleensä suoraan pois haettavan asuntolainan määrästä. Velkamäärä voi vähentää myönnettävää lainaa, jos tulot eivät ole tarpeeksi suuret.

Tämä vaikuttaa erityisesti vasta valmistuneisiin, jotka harvoin ovat tulokehityksensä huipulla.

– Alkutaipaleella maksimi nostettava lainamäärä on myös maltillisempi. Ja vaikutus näkyy suoraan esimerkiksi siinä, millaista asuntoa on mahdollista lähteä omistamaan, Takala sanoo.

Viime vuonna Danske Bankin ensiasunnon ostajista joka viidennellä oli opintovelkaa. OP:n ensiasuntolainaa hakeneista opintolainaa on joka neljännellä ja Nordealla jopa kolmanneksella.

Keskimääräinen ensiasuntolaina on Danske Bankilla noin 188 000 euroa. Opintovelan keskimäärä pankin asuntolainaa hakevilla on puolestaan 13 000 euroa. Opintovelan määrä on siis seitsemän prosenttia keskimääräisen asuntolainan määrästä.

Iso opintolaina voi vaikuttaa ensiasunnon hankkimiseen. Sari Takalaa mietityttää, onko lainaa ottavilla nykyisellään tarpeeksi tietoa, mikä vaikutus lainalla voi tulevaisuudelle olla. – Sillä on suuri merkitys talouden hallinnalle, ymmärtääkö opintolainan kerrannaisvaikutuksia tai pitkäaikaista taloussuunnittelua. Kuvituskuva. Kuva: Henrietta Hassinen / Yle

Mitä enemmän opintovelkaa on, sitä heikommat lähtökohdat keskimääräisen asuntolainan saantiin on, jos säästöjä ei ole.

– Suuri opintolainamäärä vähentää keskimääräisen asuntolainan saantimahdollisuutta. Tällöin lainan lisäksi pitäisi olla esimerkiksi vanhempien vakuudellista tai rahallista tukea siihen päälle saman verran. Tai sitten säästöjä, Takala sanoo.

Ilman perheen tai suvun tukea paine opintolainan nostamiseen on suuri. Tämä laittaa valmistuneet opiskelijat eriarvoiseen asemaan tulevaisuutta suunniteltaessa.