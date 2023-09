Suomen uusin parkkitalo on samalla jättimäinen laturi autoille ja sähköpyörille

Suomen ensimmäinen pysäköintitalo valmistui Tampereelle 49 vuotta sitten. Uusin on Jyväskylään valmistunut P-Arkki, jonka ominaisuuksista ei osattu edes uneksia 50 vuotta sitten.

Jyväskylän Kankaan alue rakentuu keskustan läheisyyteen, entisen paperitehtaan alueelle. Paperitehdas sinne perustettiin vuonna 1872 ja sen toiminta loppui 2010. Tämän jälkeen iso osa tehtaan rakennuksista purettiin, mutta vanhaa osaa on säilytetty ja kunnostettu nykyajan tarpeisiin.

Suunnitelmien mukaan Kankaan alueella on tulevaisuudessa asuntoja ja työpaikkoja noin 7000 ihmiselle.

Useassa Suomen kaupungissa on laadittu pysäköintinormit. Niillä määritetään muun muassa se, kuinka paljon pysäköintitilaa on tarjolla eri puolilla kaupunkia.

Kankaan alue luokitellaan Jyväskylässä erityisalueeksi. Se tarkoittaa sitä, että asuin-, liike- ja toimistorakennusten pysäköinti järjestetään pelkästään parkkitaloissa. Talojen pihoissa pysäköintimahdollisuutta ei ole, invapaikkoja lukuunottamatta. Alueella on myös joitain kiekkopaikkoja.

Viimeisin Kankaalle valmistunut rakennus on elokuussa käyttöönotettu pysäköintitalo P-Arkki. Alueella on ennestään toinen parkkitalo, P-Pergamentti.

– P-Arkki on nyt Jyväskylän modernein pysäköintitalo. Lipukkeista on luovuttu ja maksaminen tapahtuu joko mobiilisovelluksella tai kortilla, kertoo Jyväsparkki Oy:n toimitusjohtaja Hannu Leskinen.

P-Arkissa on myös polkupyöräparkki. Kuva: Jussi Lindroos / Yle

P-Arkissa on 540 autopaikkaa ja noin sata pyöräpaikkaa. Pyöräparkissa voi ladata sähköpyörän akun, ja kaikissa pysäköintiruuduissa on autoille sekä lataus- että lämmitysmahdollisuus.

– Niissä on hidas lataus, 3,6 kilowattia. Lisäksi P-Arkissa on parikymmentä 11 kilowattista latausasemaa, Leskinen kertoo.

P-Arkissa voi jokaisella paikalla ladata ja lämmittää autoa. Kuva: Jussi Lindroos / Yle

Leskinen kuitenkin arvioi, että tulevaisuudessa parkkitaloihin ei rakenneta latauspaikkoja yhtä kattavasti. Sen sijaan nopeiden latauspaikkojen määrää lisätään. Latausverkostoa kasvatetaan myös keskustan katujen läheisyydessä.

Pysäköintitaloilla tehdään tilaa kaduille

Kankaan kaduilla on rauhallista keskellä paivää. Näköpiirissä on vain muutama auto ja työkone. Se Kankaan pysäköintisuunnitelmassa on tarkoituskin, autot pois katujen varsilta.

Marja Sivonen käy töissä Kankaalla. Työnantajan autopaikka on P-Pergamentissa. Hänen mielestään tarvetta pysäköintitaloille alueella on, vaikka niissä ruutuja paljon tyhjänä onkin.

– Kyllähän parkkitalot täällä ihan ehdoton juttu on. Iso alue alkaa olla, on sekä asutusta että yrityksiä. Ja sitten hoitokoti on tuossa, Sivonen sanoo.

Roope Jylhän mielestä Jyväskylän keskustassa on vaikea saada autoa parkkiin. Kankaalla se on helpompaa. Kuva: Niko Mannonen / Yle

Myös Roope Jylhä käy Kankaalla töissä. Sivosen tavoin hän pysäköi päivittäin P-Pergamenttiin.

– Meidän toimiston edessä on muutama kiekkopaikka, mutta parkkitaloissa täällä paikat pääasiassa ovat, Jylhä kertoo.

Jaana Sojakka käy Kankaalla töissä Laukaasta. Kuva: Niko Mannonen / Yle

Laukaalaisen Jaana Sojakan mielestä pihapysäköinnin puuttuminen ja autoliikenteen pääasiallinen ohjaaminen pysäköintitaloihin muuttavat Kankaan katukuvaa.

– Ympäristö on rauhallisempi, kun autoja ei liiku. Toki välillä autoilla on päästävä lähelle rakennuksia, Sojakka toteaa.

Myös Jyväsparkin toimitusjohtaja Hannu Leskinen allekirjoittaa sen, että autojen pysäköinti keskitetysti on nykypäivää.

– Alue on likipitäen niin sanotusti autoton, koska taloyhtöiden pihoilla ei ole tilaa invapaikkoja lukuunottamatta, Leskinen kertoo.

P-Arkki on Kankaan alueen toinen pysäköintitalo. Kuva: Niko Mannonen / Yle

Mikä sitten on pysäköinnin tulevaisuus?

– Sitä tässä itsekin mietitään. Puhutaan, että autot vähenevät. Tuntuu kuitenkin kasvavan niiden määrä, eikä yhteiskäyttöautoihin siirtyminen ole ainakaan meillä vielä näkynyt. Enemmän on näkynyt se, että pandemia siirsi ihmiset etätöihin. Nyt kuitenkin näkyy, että työpaikoille ollaan palattu yhä enemmän, Leskinen sanoo.

