Hallitus tekee budjettiriihessä leikkauspäätöksiä ilman ministeriön kokonaisvaikutusarvioita – laskelmat vielä kesken

Sosiaali- ja terveysministeriö lupaa arviota leikkauspäätösten kokonaisvaikutuksista kuun loppuun mennessä. Hallitusta on arvosteltu esitysten kiirehtimisestä ja puutteellisista vaikutusarvioinneista.

Sosiaali- ja terveysministeriöstä pyydetyt arviot hallituksen säästöpäätösten kokonaisvaikutuksista eivät ole käytössä budjettiriihessä. Laskelmat ovat ministeriössä työn alla, mutta ne ehtivät valmiiksi vasta kuun loppuun mennessä.

– Olemme lähteneet hahmottelemaan kokonaisarviointia eri esitysten yhteisvaikutuksesta. Esityksiä on työstetty hyvin kiireisellä aikataululla. Hallitusohjelma on melko etupainotteinen ja päätöksiä on paljon, sanoo sosiaali- ja terveysministeriön osastopäällikkö Liisa Siika-aho.

Eri esitysten vaikutuksia yhteen kokoavaa yhteenvetoa on kaivattu, sillä monet hallituksen säästöpäätöksistä osuvat samoille kotitalouksille. Esimerkiksi leikkaukset asumistukeen ja työttömyysturvaan voivat kasautua samoille henkilöille.

– Olemme tunnistaneet tarpeen kokonaisarviolle. Esitysten ristikkäisiä vaikutuksia pyritään arvioimaan, sillä se ei yksittäisten esitysten vaikutusarvioissa tule esille, Siika-aho sanoo.

Valmistelu on kiireistä

Siika-ahon mukaan on valitettavaa, että valmistelu on todella kiireistä. Kiire johtuu osin kesän hallitusneuvotteluiden venymisestä.

Hän ei usko, että säästöpäätösten kokonaisvaikutustenarviointien puuttuminen vaikuttaa riiheen, sillä iso osa päätöksistä on tehty jo hallitusneuvotteluiden aikana.

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) on vakuuttanut, että vaikutusarviot käydään läpi ja täysin kohtuuttomat tilanteet pyritään estämään.

Oppositio ja asiantuntijat ovat ryöpyttäneet hallitusta säästöesitysten lyhyistä lausuntoajoista ja puutteellisista arvioinneista.

Sosiaaliturvan leikkausten puutteellisia arviointeja ovat arvostelleet muun muassa THL:n tutkimusprofessori Heikki Hiilamo ja Kelan entinen pääjohtaja, SPR:n puheenjohtaja Elli Aaltonen.

Budjettiriihen alkaessa Orpo vakuutti, että päätöksistä tullaan tekemään kokonaisarviot, jotka tulevat olemaan eduskunnan käytettävissä, kun päätökset lopullisesti tehdään. Eduskunnassa päätöksiä on mahdollisuus siis vielä rukata.

Sosiaaliturvaministeri Sanni Grahn-Laasonen (kok.) on perustellut säästöesitysten lyhyitä lausuntoaikoja eduskunnan budjettiaikataululla. Ensi vuoden budjettia koskevat lait on käsiteltävä tämän vuoden puolella, jolloin kauttaan aloittavalla hallituksella tulee kiire ensimmäisen budjettinsa kanssa.

Budjettilait on annettava eduskunnalle viimeistään 9. lokakuuta mennessä.

