SM-liigaseurat provosoivat toisiaan somessa, mutta tamperelaisseuroja tämä leikki ei kiinnosta

SM-liigaseurojen välinen sanasota voi äityä sosiaalisessa mediassa varsin värikkääksi. Otteluasetelmia haetaan jo ennen kiekon tippumista jäähän kuittailemalla somessa vastustajan pelaajille tai faneille.

Vaikka kilpakumppanille räksyttäminen monesti herättääkin paljon huomiota ja kanssakäymistä sosiaalisen median alustoilla, tamperelaisseurat Ilves ja Tappara ovat päättäneet tehdä sisältöä päinvastaisella tavalla.

Tapparan mediatuottaja Juha Kivelän mukaan seuran tavoite on olla helposti lähestyttävä ja nöyrä.

– Olemme pyrkineet siihen, että ketään ei loukata eikä missään nimessä haluta olla ylimielisiä, Kivelä kertoo.

Avaa kuvien katselu Juha Kivelän mukaan Tappara haluaa olla sosiaalisessa mediassa nöyrä ja nuorekas. Kuva: Valtteri Kujansuu / Yle

Seurojen välinen vastakkainasettelu on viime vuosina jätetty vähemmälle, kertoo myös Tampereen Ilveksen graafikko Antti Tuomisto.

– Enemmän on keskitytty siihen, miten pystytään sitouttamaan omaa porukkaa entistä enemmän ja rakentamaan yhteisöllisyyttä, Tuomisto sanoo.

Muutos ajattelumallissa

Antti Tuomisto kokee, että Ilveksen kasvanut mediahuomio, urheilullinen menestys, muutto uudelle areenalle ja vahvempi rooli sosiaalisessa mediassa ei miellytä kaikkia.

Tuomisto kutsuu muutosta ''jokeri-ilmiöksi'', joka on saanut tamperelaisseuraa aiemmin sympanneet kiekkofanit toivomaan joukkueelle epäonnistumisia, Antti Tuomisto kertoo.

– Suhtautuminen Ilvekseen on muuttunut. Ilvestä joko rakastetaan tai ruvetaan jopa vihaamaan muutenkin kuin Tapparan kannattajana. Se on mielestäni selkeä muutos.

Avaa kuvien katselu Antti Tuomisto kokee Ilveksen kohdanneen ”jokeri-ilmiön”, joka on saanut seuraa aiemmin sympanneet kiekkofanit kääntämään sille selkäänsä. Kuva: Valtteri Kujansuu / Yle

Tapparan kaukalomenestys on ollut vahvaa jo vuosia. Viime kaudella joukkue voitti sekä SM-liigan että CHL:n mestaruuden.

Vaikka menestyksessä tulisi yllättävä laskusuhdanne, tapa tehdä sosiaalista mediaa ei muuttuisi, vakuuttaa Juha Kivelä.

– En näe, että olisimme hirveästi provosoimassa. Emme väkisin hakisi konflikteja somessa, Kivelä sanoo.

”Pilke silmäkulmassa”

Tamperelaiseurojen markkinointitiimit eivät vietä päiviään suunnitellen nasevia kuitteja vastustajille, mutta nokkelalle ja hienovaraiselle näpäytykselle on joskus aikansa ja paikkansa.

Kun Helsingin IFK meni Tampereen areenalla Tapparaa vastaan nopeasti 2–0-johtoon 15. syyskuuta, urheiluvaikuttaja Aleksi Valavuori oli jo julistamassa HIFK:ta tulevaksi mestariksi.

Tamperelaisnipun tasoitettua puntit 2–2:een, ilmestyi Tapparan X-tilille (entinen Twitter) vastaus Valavuorelle: ”Meillä Tampereella tehdään yleensä silleen, että pelataan ensin ja sitten vasta nostellaan mestaruusviirejä”.

Konflikteja ei siis aktiivisesti haeta, mutta niihin ollaan valmiita reagoimaan.

– Tämä on hyvä osoitus reagoinnista. Siinä on pilke silmäkulmassa, se ei loukkaa ketään ja on hauska kuitti, Juha Kivelä sanoo.

Ilves lanseerasi kuluvan kauden kynnyksellä verkkosivuilleen palvelun, jonne se kokoaa joukkueen kaiken audiovisuaalisen sisällön. Perinteiset sosiaalisen median kanavat ovat silti seuralle yhä tärkeitä.

Päivityksissä keskitytään silti etenkin alkukaudesta enemmän seuran fanien yhteenkuuluvuuden kasvattamiseen kuin otteluiden tulosraportteihin.

Kannattaako muiden seurojen tuudittautua siihen, että jos Ilvestä tuikkaa, Ilves ei raapaise takaisin?

– Kyllä meille on tullut hyviä kuitteja, missä olemme jääneet kakkoseksi. Jokaista beefiä ei tarvitse tai voi voittaa. On vahvuuden merkki, että voi nostaa käpälän ja sanoa, että nyt tuli meille näpeille, Tuomisto sanoo hymyillen.

