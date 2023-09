– Tilanne on mielenkiintoinen siksi, että meillä poliittinen lakko on laillinen, kun taas valtaosassa EU-jäsenmaita poliittiset lakot ovat kiellettyjä. Poikkeuksen tekevät ainoastaan Pohjoismaat, Irlanti, Italia ja osin myös Belgia. Kuitenkin me voimme jatkuvasti lukea suurista joukkomielenosoituksista esimerkiksi Ranskassa tai Espanjassa.