Nordea luopuu paperisesta tunnuslukukortista 15.11.

Nordea kertoo uudistavansa digitaalisia pankkipalveluitaan.

Vanhaan verkkopankkiin kirjautuminen päättyy 15.11.2023. Samalla paperisen tunnuslukukortin käyttö loppuu, tiedottaa Nordea.

Jatkossa uuteen verkkopankkiin pitää kirjautua Nordea ID -sovelluksella tai erillisellä tunnistautumislaitteella.

Tunnuslukulaite on yksi Nordean tarjoamista tunnistautumisvälineistä, joka on osa pankkitunnuksia. Laite on suunnattu erityisesti asiakkaille, joilla ei ole mahdollisuutta ladata sovellusta mobiililaitteeseen.