Minkä nuorena oppii, sen vanhana taitaa – näyttelijä ja stand up -koomikko Jaakko Saariluoma esittelee nuoruuden taikuritaitojaan

Jos jostain henkilöstä voidaan sanoa, että hän on televisiosta tuttu, niin Jaakko Saariluomasta. Näyttelijäksi valmistuttuaan hän on ollut mukana lukuisissa television viihdeohjelmissa, viime aikoina muun muassa suositussa Suurmestarissa.

Mutta teatterilavatkaan eivät ole missään vaiheessa olleet näyttelijältä täysin pois kuvioista. Edellisestä roolista lavalla on tosin jo aikaa. Se oli rooli Kari Hotakaisen kirjaan perustuvassa Ihmisen osa -näytelmässä Helsingin kaupunginteatterissa kymmenisen vuotta sitten.

– Mutta mähän olen pitänyt itseäni teatterissa koko ajan. Mä olen ohjannut teatteriin varmaan viitisentoista juttua tässä kymmenen vuoden aikana, Saariluoma kertoo.

Saariluoma paljastaa myös, että hän menee jälleen pitkästä aikaa teatteriin myös näyttelemään. Sitä hän ei kuitenkaan uskalla vielä lupaa kysymättä kertoa, milloin ja missä teatterissa hänet tullaan näkemään.

Huumorin kohteena on mies itse

Jonkin verran on aikaa myös siitä, kun stand up -konkari on kiertänyt Suomea hauskuuttamassa yleisöä, mutta tänä syksynä sekin on tapahtunut. Parhaillaan käynnissä olevan stand up -kiertueen piti käynnistyä jo vuonna 2020, mutta korona keskeytti suunnitelmat.

– Sitä edellinen oli varmana kolme vuotta aiemmin, joten on tässä varmaan kuusi vuotta edellisestä kattavasta kiertueesta.

Saariluoma kertoo, että hänestä on vaikea vastata siihen, mikä on kiertueen kantava teema tai aihe.

– Jos tähän on pakko vastata, niin kiertueen teemana on julkinen henkilö nimeltään Jaakko Saariluoma. Ja tilanteet mihin hän joutuu.

– Mä tajusin, että mä olen vähän semmonen aristoteelinen hahmo. Aristoteles otti käyttöön käsitteen hamartia, joka tarkoittaa sitä, että henkilö tarkoittaessaan hyvää, tulee aiheuttaneeksi pahaa. Mulle käy tosi usein näin ja niistä mä sitten kerron, Saariluomaa nauraa.

Juuret sirkuskoulun taikuritempuissa

Puoli seitsemän -ohjelmassa vieraillut Saariluoma esitteli myös nuoruudessa opittuja taitojaan taikurina.

– Kaikki alkoi oikeastaan siitä, kun mä olin 13-vuotias kaveri koulunpihalla sanoi, että mä olen Linnanmäen sirkuskoulussa, lähdetkö sinne. Taikuuden maailma, kun se avautui, se oli mahtavaa. Ja sitten me esiinnyttiin siellä Linnanmäellä, Saariluoma muistelee.

Saariluomalla on vielä kotona tallessa välineistöä, jolla hän esiintyi parikymppisenä. Ja yksi temppu nähtiin myös ohjelmassa. Voit katsoa sen pääkuvan videolta.

Saariluoma kertoo, että nuoruuden taikurikeikoista on ollut hyötyä myöhemminkin.

– On siitä ollut hyötyä sillä tavalla, että opin silloin pikkupoikana esiintymään ja puhumaan suoraan ihmisille. Se tuli luontaiseksi se kontakti.

Koko Puoli seitsemän -lähetyksen voit katsoa tästä: