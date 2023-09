Lasten jalkapalloharjoitukset keskeytyivät, kun vieressä ammuttiin 18-vuotias – katso kartasta Ruotsin mustan syyskuun jengiväkivallan teot

Ruotsissa on ammuttu 11 ihmistä pelkästään syyskuun aikana. Yle kokosi karttaan jengiväkivallan veriset teot.

Kolme ihmistä kuoli ja yksi haavoittui väkivaltaisissa iskuissa Ruotsissa keskiviikkoillan ja -yön aikana.

Ensin 18-vuotias nuori mies ammuttiin urheilukentän parkkipaikalla Tukholman eteläpuolella. Ammuskelu tapahtui seitsemän aikaan illalla, jolloin urheilukentällä oli harjoittelemassa useita lasten ja nuorten joukkueita.

– Kuulimme laukauksia ja sitten kaikki alkoivat juosta, kertoi paikalla ollut valmentaja Ruotsin televisiolle SVT:lle.

Ruotsin poliisi epäilee, että ammuskelulla on yhteys jengiväkivaltaan.

Myöhemmin samana iltana kahta miestä ammuttiin Jordbron esikaupunkialueella Tukholmasta etelään. Hieman yli parikymppinen mies kuoli ampumapaikalla. Toinen uhreista vietiin sairaalaan.

Aamuyöllä räjähti huvila-alueella Uppsalassa niin rajusti, että viisi taloa sai vaurioita.

Räjähdyspaikalta kiidätettiin sairaalaan 25-vuotias nainen. Hän kuoli yön aikana vammoihinsa. Ruotsin television SVT:n mukaan poliisi epäilee, että nainen saattoi olla jengi-iskun sivullinen uhri. Viereisessä talossa on kirjoilla henkilö, jolla on yhteyksiä Foxtrot-rikollisverkostoon.

Ruotsissa on kuollut ammuskeluissa jo 11 ihmistä pelkästään syyskuun aikana. Se on enemmän kuin koskaan Ruotsin poliisin seitsemänvuotisen mittaushistorian aikana.

Ruotsalaismedia kutsui tänään torstaina syyskuuta mustaksi kuukaudeksi.

Mutta synkältä näyttävät koko vuodenkin tilastot.

Ruotsissa on tänä vuonna sattunut yli 260 ammuskelua ja räjähtänyt yli 120 pommia.

Tukholmalaisen lähiön asukkaat miettivät, miten jengiväkivaltaa voisi Ruotsissa kitkeä. Västertorpin asukas pesi 15. syyskuuta jalkakäytävältä edellisiltana ammutun nuorukaisen verta.

Kaksi jengiä taistelee vallasta

Ruotsin viranomaisten mukaan suuri osa vuonna 2023 sattuneista ammuskeluista ja räjäytyksistä liittyy kahden Ruotsissa toimivan rikollisjärjestön väliseen reviirikiistaan.

Ruotsin poliisin mukaan väkivaltaisuuksien takana on Tukholmassa pääasiallisesti toimivan Dalennätverketin ja Uppsalassa perustetun Foxtrot-rikollisjärjestön välinen valtakamppailu Ruotsin huumemarkkinoista.

Molemmat järjestöt ovat levittäytyneet laajalle alueelle ja haluavat kasvattaa toimintaansa entuudestaan, tarvittaessa toistensa kustannuksella.

Foxtrotia johtava 37-vuotias ”Kurdikettu” Rawa Majid ja Dalennätverketin johtoon viime vuosina noussut 25-vuotias, ”Kreikkalaisena” paremmin tunnettu Mikael Tenezos, ovat molemmat paenneet heitä vastaan nostettuja syytteitä ulkomaille.

Heidän kerrotaan kuitenkin johtavan edelleen järjestöjen toimintaa ulkomailta käsin.

Alla olevat grafiikat näyttävät, kuinka ammuskelujen ja räjähdysten määrät ovat kehittyneet Ruotsissa.

Huumeliigat ovat ottaneet yhteen lähinnä Tukholmassa, mutta väkivaltaisuuksia on ollut myös esimerkiksi Uppsalan ja Sundsvallin alueilla, kuten viime yönä.

Poliisin mukaan rikollisjärjestöjen välinen konflikti alkoi kiihtyä entuudestaan viime vuoden loppupuolella, sillä pitkään jatkuneet ajoittaiset yhteenotot ovat jättäneet molemmille leireille paljon kostettavaa.

Puntteja on pyritty vuoden mittaan tasaamaan tekemällä lukuisia murhia, murhayrityksiä ja räjäytyksiä. Iskujen kohteiksi ovat pääasiassa joutuneet muut jengiläiset, mutta poliisin mukaan myös jengeihin kuuluvien läheisiä vastaan on tehty iskuja.

Iskuissa on tullut myös sivullisia uhreja.

Jengiväkivalta kiihtyi entisestään syyskuun alkupuolella, kun keskenään taistelevat jengit ottivat yhteen Turkissa.

Alla olevasta kartasta näet, millaisia todennäköisesti jengirikollisuuteen liittyviä iskuja Ruotsissa on tehty viimeisen kolmen viikon aikana. Kosketa tai klikkaa numeroa, niin saat lisätietoa yksittäisestä iskusta ja mahdollisista uhreista.

Foxtrotissa puhjennut sisällissota syyskuun väkivaltaisuuksien takana

Foxtrotin ja Dalennätverketin välisen vihanpidon aikana myös Foxtrotin johtohahmojen välit ovat kiristyneet.

Sanomalehti Dagens Nyheterin tietojen mukaan Majidin jyrkät toimintatavat ovat saaneet Foxtrotin rivit rakoilemaan. Useat Foxtrotin ja tämän kanssa liittoutuneiden järjestöjen johtajat kokevat, että Majidin metodit ovat säälimättömiä ja asettavat Foxtrotin jäsenten ja sen liittolaisten perheenjäsenet vaaraan.

Majidin tiedetään muun muassa rekrytoivan alaikäisiä lapsia tekemään vakavia väkivaltarikoksia ja määräävän iskuja vihollistensa sukulaisia ja perheitä vastaan.

Erimielisyydet ovat käytännössä saaneet Foxtrotin jakautumaan kahteen leiriin, jossa ”Kurdikettua” vastaan on asettunut 33-vuotias ”Mansikkana” tunnettu mies.

DN:n mukaan Majidin ja tämän oikeana kätenä aiemmin tunnetun ”Mansikan”, eli Ismail Abdon välit alkoivat rakoilla jo tammikuussa, kun Foxtrotiin yhdistetyt henkilöt ryöstivät paikallisen huumekuriirin.

Myös SVT:n tietojen mukaan Ruotsissa käynnissä olevassa huumerikosoikeudenkäynnissä on selvinnyt, että Majid olisi huijannut omia huumekuriirejaan ja varastanut huumeita toiselta henkilöltä Foxtrotin sisällä, kenties juuri Abdolta.

SVT kertoo lisäksi, että poliisin onnistuneet huumeratsiat ja huumeiden takavarikoinnit ovat ajaneet Foxtrotin velkoihin, mikä on saattanut epävakauttaa rikollisliigaa entuudestaan, kun vainoharhaisuus ja petokset järjestön johtajien välillä ovat lisääntyneet.

Majidin tapaan myös Abdo on paennut häntä vastaan nostettuja syytteitä ulkomaille.

Ruotsalaislehdistön mukaan sekä Majid että Abdo majailevat tällä hetkellä Turkissa, jossa Foxtrotin sisäinen valtakamppailu yltyi syyskuun alussa.

Jengipomojen vihanpito kiihtyi Istanbulissa

Syyskuun alussa Rawa Majidin alaisten kerrotaan siepanneen Abdon seurueeseen kuuluvan naisen Istanbulissa. Pian kaappauksen jälkeen Abdo saa tietää, että naista on pahoinpidelty.

Abdo päättää kostaa tapauksen määräämällä iskun Majidin seuruetta vastaan. Syyskuun 6. päivä kaksi moottoripyörällä liikkuvaa ihmistä lähestyy Majidin lähiipiiriin kuuluvia miehiä, jotka istuvat kahvilassa Maslakin hienostoalueella Istanbulissa.

Valvontakameran tallenne näyttää, miten moottoripyörän matkustaja avaa tulen kahvilaa kohti ennen pakenemistaan paikalta.

SVT:n tietojen mukaan myös Majidin seurueesta ammuttiin laukauksia hyökkääjiä päin.

Avaa kuvien katselu ”Kurdiketun” ja ”Mansikan” leirit ottivat syyskuun alussa yhteen Maslakin hienostoalueella Istanbulissa. Arkistokuva. Kuva: Andriy Sarymsakov / Alamy / All Over Press

Turkin Daily Sabahin mukaan poliisi onnistui myöhemmin tunnistamaan ja löytämään paikalta poistuneet ruotsalaismiehet. Poliisi otti kiinni viisi 22–31-vuotiasta Ruotsin kansalaista ampuma-aserikoksista epäiltynä.

Myöhemmin Turkin poliisi löysi epäiltyjen ajoneuvoista ja asunnoista kaksi luvatonta ampuma-asetta, suuren määrän ammuksia, ilmakiväärejä, käsiaseita ja paljon erilaisia huumeita. Istanbulissa pidätetyt miehet ovat edelleen vangittuina.

Mansikan äiti ammuttiin

Turkin tapahtumien jälkeen tilanne karkasi nopeasti hallinnasta myös Ruotsissa. 7. syyskuuta poliisi sai hälytyksen Uppsalan Gränbyn kaupunginosassa yksityisasunnossa tapahtuneesta sydänkohtauksesta.

Ambulanssin saapuessa ensihoitajat huomasivat, että 60-vuotiasta naista oli ammuttu todennäköisesti raollaan olleesta ikkunasta.

Nainen kuljetettiin sairaalaan, mutta hän kuoli myöhemmin saamiinsa vammoihin. Myöhemmin samana päivänä poliisi pidätti 15- ja 19-vuotiaat nuoret murhasta epäiltyinä.

Kuollut nainen osoittautui ”Mansikan” eli Ismail Abdon äidiksi. Ruotsalaismedioiden tietojen mukaan isku tehtiin Majidin käskystä.

Abdon äidin murhan jälkeen Foxtrotin sisäiseen kiistaan liittyviä yhteenottoja on nähty Ruotsissa kymmeniä kappaleita. Vakavia väkivaltatapauksia on sattunut 28. syyskuuta mennessä ainakin 32 ja niissä on kuollut 12 ihmistä.

”Mansikan” leiriä edustava henkilö kertoo Expressenille, etteivät kostoiskut lopu ennen kuin ”kettu” on kuollut tai vangittu.

Ylen Uutispodcast käy läpi, miten jengiväkivalta on Ruotsissa muuttunut miltei sisällissodaksi. Kuuntele jakso alta.