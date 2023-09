Muslimimaiden johtajat sättivät länsimaita Koraanien polttamisista

Turkin presidentti Recep Tayyip Erdogan puhui YK:n yleskokoukselle tiistaina New Yorkissa.

Erdoganin mukaan rasismin ”rutto” on saaavuttanut sietämättömiä tasoja.

Muslimimaiden johtajat sättivät länsimaita viimeaikaisista Koraanien polttamisista YK:n yleiskokouksessa New Yorkissa. Johtajat tuomitsivat sananvapaudella puolustetut teot syrjiviksi.

Esimerkiksi Ruotsissa on poltettu useita kertoja muslimien pyhä kirja. Maan hallitus on tuominnut teot, mutta sanoo ettei se voi pysäyttää sananvapautta koskevien lakien suojaamia tekoja. Ahkasti Koraaneja on polttanut ainakin irakilainen Salwan Momika.

Turkin presidentti Recep Tayyip Erdogan on sanonut, että terroristit vaeltavat vapaasti Tukholman kaduilla, eikä Turkki voi ratifioida Ruotsin Nato-jäsenyyttä ennen kuin Ruotsi pitää kiinni lupauksistaan.

Erdogan sanoi yleiskokoukselle tiistaina, että länsimaissa leviää rasismin ”rutto”.

– Se on saavuttanut sietämättömiä tasoja, turkkilaispresidentti sanoi.

– Valitettavasti populistiset poliitikot monissa maissa jatkavat leikkimistä tulella kannustamalla tällaisia vaarallisia suuntauksia, Erdogan jatkoi.

Hänen mukaansa Ruotsin jäsenyyden hyväksymisen edellytyksenä on muun muassa, että terrorijärjestöt lopettavat mielenosoituksensa Tukholman kaduilla.

Koraanin nosti esiin yleiskokouksessa myös Iranin presidentti Ebrahim Raisi, joka syytti länttä huomion kääntämisestä sananvapauden avulla ja islamofobiasta. Raisi nosti esiin myös Ranskan kiistanalaisen uslimityttöjen hijab-päähuivien käyttökiellon kouluissa.

Vuosi sitten 22-vuotias Mahsa Amini kuoli siveyspoliisin pidätettyä hänet Iranin ääkaupungissa Teheranissa väärin puetun huivin takia. Aminin kuolemaa seurasi laajoja mielenosoituksia, jotka tukahdutettiin raa'asti.

Lähde: AFP