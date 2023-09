Ensilumi satoi Lappiin, rekkoja jumissa märän lumen keskellä

Keski-ja Pohjois-Lappiin on satanut ensilumi, vahvistaa Ilmatieteen laitos. Ulkomaalaisille rekoille syyskuinen märkä lumi on tuonut ongelmia.

Lapissa on satanut illan ja yön aikana paikoin runsaasti lunta. Eniten lunta on Kittilän Kenttärovassa ja Inarin Saariselällä, jossa lumikerroksen paksuus on keskiviikkona puolilta päivin 24 senttiä.

Ilmatieteen laitos vahvistaa, että maahan on saatu virallinen ensilumi. Sellaisesta puhutaan kun lumensyvyysmittarissa lumen syvyys on vähintään yksi sentti kello 8. Kesäaikana mittausaika on kello 9.

Ylen meteorologin Nina Karuston mukaan ensilumi oli tällä kertaa poikkeuksellisen runsas.

Avaa kuvien katselu Lumisade alkoi Levillä tiistai-iltana. Tältä näytti kello 21. Kuva: Kati Rantala / Yle

Rekkoja jäi jumiin Saariselällä ja Kilpisjärven tiellä

Runsas märän lumen tulo on kiusannut raskaan liikenteen sujumista Ylä-Lapissa. Valtatiellä 21:lla eli Kilpisjärven tiellä on ollut muutama ulkomaalainen rekka jumissa Kuttasen kohdalla. Myös Saariselän Magneettimäkeen on juuttunut useampi rekka valtatie 4:llä, kerrotaan Tampereen tieliikennekeskuksesta.

Päivystävä palomestari Tuomas Korhonen Lapin pelastuslaitokselta kertoo, että lisäksi ainakin yksi ulosajo on tiedossa Sodankylän ja Inarin välillä.

– Kesärenkailla ei nyt kannata lähteä liikkeelle lumisilla alueilla, jos ei ole aivan pakko, Korhonen muistuttaa.

Metsähallitus puolestaan muistuttaa ruskaretkeläisiä UKK-puiston talvisista olosuhteista. Polut ovat 15-senttisen lumen peitossa ja retkeilijöitä kehotetaan varautumaan talvisilla varustuksilla, kuten talvimakuupussilla. Myös oma teltta on hyvä olla, koska autiotuvissa voi nyt olla ruuhkaa.

Aura-autot liikkeellä koko yön

Kittilän ja Käsivarren alueella on keskiviikkona puolilta päivin liikkeellä kymmenkunta aura-autoa. Aurauksista alueilla vastaavan YIT:n vs. työmaapäällikkö Pekka Satokangas kertoo, että aurausautoja on ollut liikkeellä tiistai-illasta lähtien.

Lapin lumiraja kulkee puoliltapäivin Sodankylän korkeudella, sen eteläpuolella lunta ei ole. Lumialue on muutoinkin melko kapea, esimerkiksi Sallassa ja Savukoskella mittarit näyttävät nollaa.

Lunta ei myöskään ole Ilmatieteen laitoksen mittarien mukaan Utsjoella ja Kilpisjärvellä.

Sallan Värriössä sade-ennätys

Sallassa Värriön tutkimusasemalla satoi vuorokauden aikana enemmän kuin koskaan mittaushistoriassa, kertoo tutkimusaseman johtaja Mikko Sipilä. Vettä tuli Sipilän mukaan tiistaiaamun ja keskiviikkoaamun välillä kaikkiaan 51,4 milliä ja siitä osa tuli lumena.

Jos koko sademäärä olisi tullut lumena, lumikerros olisi Sipilän mukaan puolimetrinen. Nyt mittatikku näyttää Värriön kohdalla kuuden sentin lumikerrosta.

Aiempi vuorokauden sade-ennätys oli 47,5 millimetriä.

Mittaukset Helsingin yliopiston Värriön tutkimusasemalla on aloitettu vuonna 1974.

Uutinen päivittyy

