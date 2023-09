Vuoristo-Karabahin ex-johtaja: ”Tämä on suuri sota”, jo lähes sata kuollut Azerbaidžanin hyökkäyksessä

Azerbaidžanin hyökkäyksessä armenialaisten separatistien hallitsemaan Vuoristo-Karabahiin on kuollut jo lähes sata ihmistä ja satoja on loukkaantunut, sanoo itsenäiseksi julistautuneen alueen entinen johtaja Ruben Vardanyan.

– Tämä on suuri sota. Azerbaidžan on aloittanut täysimittaisen operaation, Vardanyan arvioi uutistoimisto Reutersin haastattelussa.

Vardanyan ei kommenteissaan eritellyt, kuinka moni uhreista on sotilaita ja kuinka moni siviilejä. Aiemmin separatistien mukaan kaksi siviiliä oli kuollut iskuissa.

Vardanyanin mukaan tiistaina alkanut Azerbaidžanin hyökkäys jatkui koko yön yli. Hän varoitti pakolaiskriisistä, jos alueen 120 000 asukasta joutuu pakenemaan Armeniaan.

Azerbaidžan ei näytä merkkejä siitä, että se olisi hellittämässä hyökkäystään. Päinvastoin: maan presidentti Ilham Alijev sanoo, että ”terrorisminvastainen operaatio” päättyy vasta, kun armenialaiset ”laskevat aseensa”.

Presidentinkanslian tiedotteen mukaan Alijev sanoi näin Yhdysvaltain ulkoministerille Antony Blinkenille, kun tämä soitti ja vaati Azerbaidžanilta konfliktin liennyttämistä.

– Vaadin presidentti Alijevia lopettamaan sotilaalliset toimet Vuoristo-Karabahissa välittömästi, Blinken kirjoitti viestipalvelu X:ssä keskiviikon vastaisena yönä Suomen aikaa.

Azerbaidžan vaikuttaa olevan päättäväinen pyrkimyksessään saada koko Vuoristo-Karabahin alue hallintaansa, arvioi aluetta seuraava uutissivusto Eurasianet.

Azerbaidžanin puolustusministeriön mukaan sen sotatoimet alueella ”jatkuvat menestyksekkäästi”. Se sanoo ottaneensa haltuunsa yli 60 taisteluasemaa sekä tuhonneensa vastapuolen separatistien ajoneuvoja, tykistöä ja muuta sotilaskalustoa.

Azerbaidžanin presidentti Alijevin mukaan iskuja ei kohdisteta siviileihin ja siviilien käyttämään infrastruktuuriin. Paikan päältä lähetetyssä kuvamateriaalissa näkyy kuitenkin tuhoutuneita rakennuksia ja autoja alueen pääkaupungissa Stepanakertissä.

Myös Venäjällä on alueella joukkoja

YK:n pääsihteeri António Guterres ja paavi Franciscus vaativat taistelujen välitöntä lopettamista. Hyökkäyksen ovat tuominneet myös muun muassa EU, Ranska ja Saksa.

Myös omaa hyökkäyssotaansa Ukrainassa käyvä Venäjä ”kehotti konfliktin osapuolia lopettamaan verenvuodatuksen”. Armenia on aiemmin nojannut vahvasti Venäjän tukeen, mutta liittolaisten välit ovat heikentyneet Venäjän käydessä sotaa Ukrainassa.

Venäjällä on alueella 2 000 sotilasta, jotka valvovat vuoden 2020 sodan jälkeisen rauhansopimuksen noudattamista. Venäjän mukaan sen sotilaat ovat evakuoineet siviilejä ja tarjonneet lääkintäapua.

Turkin presidentti Recep Tayyip Erdoğan on sen sijaan ilmaissut tukensa liittolaiselleen Azerbaidžanille, kertoo uutistoimisto Anadolu.

Vuoristo-Karabah on kansainvälisen oikeuden mukaan osa Azerbaidžania, mutta sen väestö on etnisesti armenialaisia. Neuvostoliiton hajottua 1990-luvun alussa Vuoristo-Karabah julistautui itsenäiseksi, minkä jälkeen alueesta on sodittu kahdesti. Yksikään YK:n jäsenmaa ei ole tunnustanut sen itsenäisyyttä.

Avaa kuvien katselu Kuva: Liveuamap, Harri Vähäkangas / Yle, MapCreator, OpenStreetMap

Armeniassa vaaditaan pääministerin eroa

Armeniassa sadat mielenosoittajat kokoontuivat tiistaina maan pääkaupunkiin Jerevaniin vaatimaan pääministeri Nikol Pašinjanin eroa Vuoristo-Karabahin kriisin vuoksi. Mielenosoittajat ottivat yhteen poliisin kanssa, ja Armenian terveysministeriön mukaan yli 30 ihmistä loukkaantui.

Maan turvallisuusneuvosto on varoittanut laajoista levottomuuksista ja vakuuttanut ryhtyvänsä tiukkoihin toimiin perustuslaillisen järjestyksen säilyttämiseksi.

Televisioidussa lausunnossaan Pašinjan varoitti, että eri suunnista on jo esitetty vaatimuksia vallankumouksesta Armeniassa. Hän syytti Azerbaidžania Vuoristo-Karabahin armenialaisten etnisestä puhdistuksesta ja sanoi, ettei Armenian armeija ole taisteluissa osapuolena.

Azerbaidžan kiistää väitteet etnisestä puhdistuksesta ja sanoo turvaavansa alueen armenialaisväestön oikeudet oman perustuslakinsa puitteissa.

Lähteet: Reuters, AFP, STT