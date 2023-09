Taidekaupan tilanne on nyt tukala – kokenut galleristi: ”Taantuma tulee meille aina ensimmäisenä ja lähtee viimeisenä”

Galleriat ovat ahtaalla, kun taidekauppa takkuaa. Tampereella perinteikäs galleria vältti konkurssin pankkilainalla. Kuvataiteilijoita edustavan liiton mukaan gallerioiden tilanne on huolestuttava.

Kun taloustilanne tiukkenee, halu ostaa taidetta vähenee. Se on huomattu myös tamperelaisessa Galleria ja grafiikanpaja Himmelblaussa.

Yli 30 vuotta toiminut Himmelblau selvisi äskettäin konkurssiuhalta pankkilainan avulla.

– Me olimme varautuneet tilanteeseen, eikä se tullut yllätyksenä. Hyvä niin, koska pystyimme siksi hoitamaan asian, toimitusjohtaja Pertti Ketonen kertoo.

Ketosella on 40 vuoden kokemus alalta. Hän löytää syyn talousahdinkoon Ukrainan sodasta.

– Sota on muuttanut ihmisten ajattelumaailmaa ja käyttäytymistä. On selvää, että taide ei ole nyt ostoslistalla ensimmäisenä. Me olemme tarvehierarkian huipulla – meille taantuma tulee aina ensimmäisenä ja lähtee viimeisenä.

Himmelblaun toimitusjohtajan Pertti Ketosen mukaan koronan aikana taideteoksia meni hyvon kaupaksi, kun ihmiset innostuivat sisustamaan. Nyt kukkaronnyörit on solmittu kiinni. Video: Päivi Solja / Yle, Miika Soininen / Yle.

Tilavuokrat kiristävät taloutta

Suomen Kuvataidejärjestöjen Liittoon ei ole ainakaan vielä tullut tietoa gallerioiden sulkeutumisesta.

– Olemme silti tilanteesta hyvin huolissamme. Toivotaan, ettei tule vakavaa käännöstä, kuten vaikkapa gallerioiden vuokrien kiristymistä, liiton järjestökoordinaattori Riikka Puumalainen kertoo.

Avaa kuvien katselu Vuonna 1989 perustettu galleria ja grafiikanpaja Himmelblau sijaitsee Tampereen Finlaysonin tehdasmiljöössä. Se on tehnyt yhteistyötä yli sadan taiteilijan kanssa Kuva: Miika Soininen / Yle

Suomen Kuvataidejärjestöjen Liitto edustaa paikallisia taiteilijayhdistyksiä ja niiden ylläpitämiä gallerioita. Siinä on 57 jäsenyhteisöä eri puolilla Suomea. Puumalaisen mukaan galleriat kyllä toimivat, mutta osa niistä on aika tiukoilla muun muassa juuri kallistuvien tilavuokrien takia.

Teoshinta ei saa nousta pilviin

Teosten myynti vaihtelee nyt hyvinkin paljon. Kohtuuhintaiset teokset käyvät kaupaksi, muut eivät niinkään, Puumalainen sanoo.

– Isoilla paikkakunnilla kuten Helsingissä myynti voi olla kohtuullisen hyvää, mutta pienemmillä se vähenee paikkakunnan koon myötä.

Taiteilijat maksavat gallerioille töittensä esittämisestä näyttelymaksuja. Kuvataidealalla on jo pidempään toivottu, että maksut aluksi pienenisivät ja myöhemmin ehkä kokonaan poistuisivat.

– Toive on osoittautunut sittemmin mahdottomaksi yhtälöksi, koska rahaa ei taas tule vastaavasti mistään sen enempää. Galleriat toimivat lähinnä julkisen rahoituksen, näyttelymaksujen ja myynnin pohjalta.

Avaa kuvien katselu Himmelblaun näyttelytoiminta jatkuu nyt normaalisti. Kuvassa seinillä Inari Krohnin töitä ja takana olevassa ikkunaruudukossa on Outi Heiskasen kuvia. Kuva: Miika Soininen / Yle

Liitto ei itse voi tulla ahdingossa olevien gallerioiden apuun, sillä sen omatkin resurssit ovat niukat.

– Voimme ainoastaan pyrkiä vaikuttamaan puhumalla kulttuurirahoituksen puolesta, Riikka Puumalainen sanoo.

Toiminta jatkuu normaalisti

Himmelblaun näyttelytoiminta ja pajatyöskentely jatkuvat Ketosen mukaan nyt normaalisti.

Finlaysonin alueella järjestettävä perinteinen taidetapahtuma Finlayson Art Area keräsi viime kesänä yli 30 000 kävijää. Pertti Ketonen on sen tapahtumajohtaja.

– Käymme nyt näyttely näyttelyltä ja taiteilija taiteilijalta läpi, missä mittakaavassa pystymme tapahtuman yhteistyökumppaneiden kanssa toteuttamaan. Sen näkee sitten ensi keväänä.

Avaa kuvien katselu Himmelblaun toimitusjohtajan Pertti Ketosen mukaan koronan aikana taideteoksia meni hyvin kaupaksi, kun ihmiset innostuivat sisustamaan. Nyt kukkaronnyörit on solmittu kiinni. Kuva: Miika Soininen / Yle

Voiko onnellisesti päättyneestä episodista oppia jotakin?

– Paljonkin. Oli erittäin piristävää käydä tuollainen yrityssaneerauskuvio ja selvitys läpi. Sai selvittää itselleen, mitä kaikkea se tarkoittaa, missä tilanteessa yritys on ja mitä yritykselle pitää tehdä, että se pysyy elinkelpoisena, Pertti Ketonen sanoo.