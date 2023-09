Katso, paljonko tonttiveron nousu maksaa sinulle – ja paljonko se maksaa muualla Suomessa

Osa artikkelin sisällöstä ei ole välttämättä saavutettavissa esimerkiksi ruudunlukuohjelmalla.

Suurimmassa osassa Suomea tontista maksettava kiinteistövero nousee ensi vuonna, jos lakiesitys menee läpi.

Esimerkiksi 100 000 euron arvoisen tontin vero nousisi Helsingissä nykyisestä 930 eurosta 1 300 euroon eli 370 euroa vuodessa, Espoossa 300 euroa vuodessa ja Oulussa 150 euroa vuodessa.

Alla olevasta koneesta voit katsoa arvion siitä, paljonko lakimuutos vaikuttaisi tontista maksettavaan veroon eri kunnissa ja erilaisilla tonteilla.

Toteutus vaati toimiakseen JavaScriptin.

Muutos koskisi suoraan kaikkia, jotka omistavat tontin. Se koskee epäsuoraan myös niitä, jotka asuvat taloyhtiössä, joka omistaa tontin, sillä verojen kiristyminen lisää taloyhtiön kuluja ja painetta nostaa vastikkeita.

Taloyhtiöissä huoneistoa kohti tulevan osuus verosta voi vaihdella paljonkin riippuen siitä, kuinka paljon huoneistoja taloyhtiössä on ja minkä arvoinen tontti on.

Koneessa on oletettu, että kunta ei tee muita muutoksia tontista maksettavaan verotukseen ensi vuonna. Kerrostalohuoneistojen luvut on laskettu Kiinteistöliiton Indeksitalo-tiedoilla eli 10 000 asuinkuutiometrin ja 40 asunnon esimerkkitalolle keskustan ruutukaava-alueella, ja tietoja on saatavilla 59 kunnasta.

Niissä kunnissa, joissa tontteja verotetaan jo yli 1,3 prosenttia, lakimuutos ei aiheuttaisi suoraan muutoksia. Imatralla tonteista maksetaan jo nyt veroa 1,9 prosenttia ja muun muassa Rovaniemellä, Järvenpäässä, Keravalla, Kouvolassa, Riihimäellä ja Seinäjoella yli 1,4 prosenttia.

Kiinteistöveroa maksetaan tontin lisäksi myös rakennuksista (Vero.fi).

Vaikuttaisiko tonttien verotuksen muutos sinun talouteesi? Voit keskustella aiheesta 22.9. kello 23:een saakka.