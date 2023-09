Nämä viisi keskeistä grafiikkaa näyttävät Suomen ensi vuoden budjetin tärkeimmät asiat

Petteri Orpon (kok.) hallitus sai tiistaina valmiiksi ensimmäisen budjettinsa. Koostimme keskeiset muutokset ja kiinnostavimmat yksityiskohdat tähän juttuun.

1. Velkaa tarvitaan 1,4 miljardia lisää

Suomi ottaa ensi vuonna enemmän velkaa kuin elokuussa arvioitiin.

Talousarvioesityksessä on menoja on 87,9 miljardia euron edestä ja tuloja 76,4 miljardin euron verran. Lopullinen esitys on 11,5 miljardia euroa alijäämäinen. Tämä on 1,4 miljardia euroa enemmän kuin valtiovarainministeriön (VM) budjettiehdotuksessa elokuussa. Tänä vuonna valtion budjetti on pakkasen puolella 10,2 miljardia euroa.

VM:n kansantalousosaston ylijohtaja Mikko Spolanderin mukaan päivitetyn tiedon perusteella verotulot ovat alentuneet. Osa verolajeista on tuottanut ennustettua enemmän, osa vähemmän.

– Ja tällä kertaa niitä veroja, jotka ovat tuottaneet vähemmän kuin arvioitu, on ollut enemmän kuin ennen. Sellaiset verotulot, joiden ajattelimme jatkuvan korkeina myös ensi vuonna, osoittautuivat tarkemmin syynättäessä väliaikaisiksi. Ne lisäsivätkin verotuloja vain tänä vuonna.

Myös heikentyneet talouden näkymät leikkaavat verotuloja. Lisäksi työttömyysvakuutusmaksun alentaminen pienentää valtion verokertymää merkittävästi.

– Lisäksi taloudessa on käynnissä rakennemuutos. Kun fossiilisen energian käyttö pienenee, myös valmisteverojen tuotto pienenee. Tämä on sellainen tekijä, joka tuntuu yllättävän meidät koko ajan vauhdillaan.

2. Keskituloiselle jää käteen 280 euroa enemmän

Hallitus alentaa palkansaajien verotusta yhteensä 400 miljoonalla eurolla kaikissa tuloluokissa. Tästä sata miljoonaa tehdään työtulovähennyksen korotuksella, loput työttömyysvakuutusmaksun alentamisen kautta.

Keskituloiselle noin 3 800 euroa kuukaudessa tienaavalle suomalaiselle jää rahaa käteen 280 euroa enemmän ensi vuonna. Kaikkien suurimman kevennyksen saa 14 000 euron kuukausipalkalla, jopa 2 200 euroa enemmän vuodessa. Tähän vaikuttaa eniten tienaavilta kerättävän solidaarisuusveron tulorajan nostaminen.

Veronmaksajain keskusliiton toimitusjohtaja Teemu Lehtinen sanoo, että Orpon hallituksen ensimmäisestä budjetista hyötyvät selkeästi eniten palkansaajat.

– Palkat nousevat vähän enemmän kuin hinnat, joten pitkästä aikaa, parin vuoden jälkeen, palkansaajien ostovoima nousee. Myös eläkkeensaajat ovat aika hyvin suojassa leikkauksilta. He tulevat saamaan 5,5 prosentin työeläkeindeksikorotukset ensi vuonna ja leikkaustoimet eivät heihin kohdistu.

Lehtisen mukaan eniten häviävät työttömät ja erilaisten tukien varassa elävät sekä opiskelijat. Sosiaaliturvan leikkauksista ei saatu vielä tarkkoja tietoja. Niiden yksityiskohdat selviävät, kun koko budjetti julkaistaan kahden viikon kuluttua.

3. Bensan hinta alenee, Kela-korvauksiin nosto, nikotiinipussit verolle

Hallitus teki monia ihmisten arjessa ensi vuonna näkyviä päätöksiä. Esimerkiksi polttoaineveron alennuksen pitäisi näkyä bensapumpuilla. Bensan litrahinnan pitäisi halventua 4,4 senttiä ja dieselin 4,9 senttiä.

Matkakuluvähennyksen omavastuun korotus tulee kuitenkin nostamaan työmatkailijoiden kuluja.

Hoitojonoja puretaan nostamalla yksityisten lääkäri- ja hammashoitokäyntien Kela-korvauksia. Kotitalousvähennyksen korotus jatkuu ja sitä voi käyttää myös fysio- ja toimintaterapiaan.

Nikotiinipussien verolle laittaminen nostaa rasian hintaa 2,5 euroa. Viinipullon hinta nousee noin 30 sentillä ja väkevien juomien hinta euron verran pullolta. Olutpullon hinta alenee kolme senttiä ensi vuonna.

4. Tässä isot rahareiät – näihin teihin ja ratoihin laitetaan rahaa ensin

Hyvinvointialueille annetaan ensi vuonna sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämiseen miljardi euroa enemmän rahaa. Puolustusvoimat saa Ukrainaan annettujen aseiden ja tarvikkeiden korvaamiseen 260 miljoonaa euroa.

Väyliä eli teitä ja junaratoja korjataan 250 miljoonalla eurolla. Hallitus ohjaa etukenossa rahaa tietyille tie- ja ratahankkeille rakennusalan ahdingon helpottamiseksi ja työllisyyden vahvistamiseksi.

Tampereen ratapihan korjaus saa 163 miljoonaa euroa ja Helsinki–Riihimäki-radan kapasiteettia kasvatetaan 110 miljoonalla eurolla. Valtatie 9:n paranteluun Lievestuorella käytetään 30 miljoonan euroa.

