Ruotsi julkisti budjetin – puolustusmenot paisuvat, bensavero laskee ja päästöt nousevat

Ruotsin oikeistohallitus lisää puolustusmenonsa Naton vaatimalle tasolle. Leikkauksia on tulossa esimerkiksi kulttuurimenoihin.

TUKHOLMA Ruotsin ensi vuoden budjetin ydinluvut ovat nämä. Budjetin loppusumma on 112 miljardia euroa, ja se on 590 miljoonaa euroa alijäämäinen.

Kokonaistuotanto eli BKT painuu tänä vuonna miinukselle. Ensi vuodelle povataan yhden prosentin kasvua, vuoden 2025 kasvuprosentti on 2,9 ja sitä seuraavan vuoden 3,1.

Työttömyys noussee ensi ja seuraavana vuonna yli 8 prosenttiin.

Hallitus panostaa puolustukseen

Budjetin selkeästi suurimmat kasvuluvut ovat puolustuksessa.

Ensi vuonna Ruotsi käyttää puolustukseen 10 miljardia euroa ja lisäystä tämänvuotiseen on peräti 28 prosenttia. Näin Ruotsi on kaksinkertaistanut puolustusmenonsa vuoteen 2020 verrattuna. Ensi vuoden summa täyttää Nato-maille asetetun tavoitteen eli kaksi prosenttia bkt:sta.

Bensan ja dieselin verotus kevenee

Hallitus laskee bensaveroa runsaat 6 senttiä litralta ja dieselin verotusta vajaat 4 senttiä litralta. Käytännössä dieselin hinta kuitenkin nousee tämävuotisesta, sillä tuki lasketaan ensi vuonna eri tavoin kuin nyt.

Hallitus myöntää, että hiilidioksipäästöt kääntyvät selkeään kasvuun. Jo aiemmin hallitus on höllentänyt jakeluvelvoitetta eli vaatimusta, jonka mukaan tietty osa toimitetavasta polttoaineesta on oltava uusiutuvaa.

Kunnille ja alueille lisää rahaa

Hallitus lisää yhteensä 1,4 miljardia euroa kunnille ja alueille. Kunnat vastaavat opetuksesta ja alueet terveydenhoidosta. Lisäraha ei kata kokonaan inflaatiosta koituneita lisäkustannuksia.

Veronkevennys pieni- ja keskituloisille

Budjettiesityksessä kevennetään kokopäivätyötä tekevien pieni- ja keskituloisten verotusta korottamalla työtulovähennystä. Vaikutus valtion verotuloihin on runsas miljardi euroa vuodessa.

Myös eläkeläisten verotus kevenee.

Lapsiperheiden korotettua asumistukea jatketaan vielä ensi vuonna.

Lisää vankilapaikkoja ja nuorisovankiloita

Jengiväkivallan riivaamassa Ruotsissa hallitus lisää oikeuslaitoksen ja vankeinhoidon määrärahoja noin 600 miljoonalla eurolla. Niillä rakennetaan muun muassa lisää vankilapaikkoja.

Kulttuurin selvittävä nykyrahoilla

Kulttuuribudjetti pysyy tämänvuotisella tasolla eli on noin 760 miljoonaa euroa. Se on monille museoille pettymys, sillä inflaatio on nostanut vuokria niin, että varsinaiseen toimintaan jää yhä vähemmän rahaa.

Tukea minkinkasvatuksesta luopuville

Hallitus tukee vuosina 2024 ja 2025 yrittäjiä, jotka luopuvat vapaaehtoisesti minkin kasvatuksesta. Tähän on varattu 15 miljoonaa euroa.