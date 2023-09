”Komea” pankinjohtaja voi tienata jopa miljoona dollaria enemmän kuin ”ruma” kollegansa, kertoo tutkimus

Komea toimitusjohtaja saattaa tienata jopa miljoona dollaria enemmän vuodessa kuin vaatimattomamman näköinen kollegansa, kertoo Vaasan yliopiston ja Hankenin tuore tutkimus.

Tutkimuksessa selvitettiin pankkialalla työskentelevien toimitusjohtajien kasvonpiirteiden ja palkitsemisen välistä yhteyttä. Tutkimusaineistoon kuului 272 yhdysvaltalaista toimitusjohtajaa, jotka työskentelivät yhteensä 167 yhdysvaltalaispankissa.

Toimitusjohtajien ulkonäköä arvioitiin koneoppimisen avulla. Koneoppimismallille annettiin aineistoksi suuri määrä kasvokuvia, ja niihin liitettiin suuren ihmisjoukon arvio kuvissa esiintyvien henkilöiden ulkonäöstä. Näin kone oppi tunnistamaan ”komeat” ja ”rumat” kasvot.

Keskimääräistä paremman näköisten toimitusjohtajien vuotuinen kokonaispalkkio oli jopa 24 prosenttia suurempi kuin niillä, jotka kone arvioi keskimääräistä vähemmän viehättäviksi. Yhdysvaltalaispankkiirien palkkioilla se tarkoittaa jopa 1,06 miljoonan dollarin eroa.

Tutkimuksen mukaan tuloksissa havaittua eroa ei voi selittää muilla ominaisuuksilla, kuten iällä, sukupuolella tai etnisellä taustalla. Tulos ei myöskään selity pankkien välisillä eroilla eikä suorituskykyyn perustuvilla palkkioilla.

Viehättävän ulkonäön on todettu auttavan työelämässä myös lukuisissa muissa tutkimuksissa. Esimerkiksi painon on huomattu vaikuttavan työllisyyteen, etenkin naisilla.

Tutkimus on julkaistu Journal of Economics and Business -lehdessä.

Millaisia ajatuksia ulkonäön rooli työelämässä herättää? Voit keskustella aiheesta 21.9. kello 23:een saakka.