Käärijän viisubestiksen Bojanin bändi esiintyy Suomessa – ”Meidän välillämme on vain jotain”

Slovenialainen Joker Out -yhtye villitsi yleisöä keskiviikkona Helsingin Tavastialla. Bändistä on tullut Euroviisujen jälkeen etenkin teinien suosikki.

Kun Käärijä ja Slovenian Joker Out -ythyeen laulaja Bojan Cvjetićanin kohtaavat jälleen Tavastian bäkkärillä, puheesta ja naurusta ei meinaa tulla loppua. Heillä on erityinen yhtyeys, joka syntyi keväällä Euroviisujen yhteydessä.

Kaksikon ystävyys tai veljellinen rakkaus, bromance ei jäänyt huomaamatta yleisöltä ja se nousi ilmiöksi sosiaalisessa mediassa.

Somekansa riehaantui viimeksi kesäkuussa, kun Bojan vieraili Suomessa ja kävi Käärijän keikalla Tavastialla.

Nyt puolestaan Bojanin bändi esiintyy samassa paikassa ja vierailevana tähtenä on Käärijä.

Miltä tuntuu kohtadata jälleen?

– Hirveältä! Bojan huudahtaa, ja kaksikko nauraa.

– Odotin niin paljon, että tapaan taas Bojanin. Muistan, kun tapasimme ensimmäisen kerran Madridissa. En puhunut paljoa, joten minä vain katselin ja hymyilin, Käärijä kertoo.

– Nyt hän puhuu. Silloin hän vain söi illallista, Bojan nauraa.

– Meidän välillämme on vain jotain. Tunsin sen, kun tapasimme ensimmäistä kertaa. Tämä ei ole pelkästään Bojan vaan myös Joker Out, Käärijä tarkentaa.

Kaksikko jatkaa sanailua kuin Tiku ja Taku, kuinka he ovat kuin veljekset, mutta ehkä enemmänkin. Keväällä alkanut vitsailu jatkuu, ja sen mukana pysyy ehkä ainoastaan kaksikko itse.

Avaa kuvien katselu Joker Out -yhtye Tavastian bäkkärillä ennen ensiesiintymistä Suomessa. Kuva: Jukka Lehto

Joker Out sai fanit hurmioon

Joker Out esiintyi keskiviikkona kahdella keikalla Helsingin Tavastialla. Niistä ensimmäinen oli ikärajaton ja loppuunmyyty. Ennen molempia keikkoja jonot olivat Tavastian ulkopuolella satojen metrien mittaiset.

Slovenialaisbändi esiintyy Helsingin lisäksi myös Turussa ja Tampereella.

Joker Out edusti tänä vuonna Sloveniaa Euroviisuissa. Yhtye sijoittui finaalissa sijalle 21 kappaleella Carpe Diem.

Sipoolainen Ida Oljemark on kuunnellut Joker Outin musiikkia Euroviisuista lähtien. Häntä kiinnostaa bändin musiikkia, vaikkei kaikkea ymmärräkään. Biisien kautta hän on myös oppinut sloveniaa.

– Ollaan monta viikkoa maalailtu sytkäreitä ja avaimenperiä ja kaikkea. Ollaan vitsailtu, että tänne lattialle jäädään. Ei me handlata tätä.

Avaa kuvien katselu Sipoolaista Ida Oljemarkia on kiinnostanut seurata, kuinka Käärijän ja Joker Outin Bojanin ystävyys syntyi kielimuurin yli. Kuva: Jukka Lehto

Joker Outia oli tullut katsomaan Suomeen faneja eri puolilta maailmaa Meksikosta asti.

Alina Badzian oli tullut keikalle Ukrainasta, sillä bändi ei voi siellä esiintyä.

– Heistä tuli minulle Euroviisujen kautta turvasatama. Jokaisella heidän kappaleellaan on erityinen merkitys minulle.

Avaa kuvien katselu Ukrainalainen Alina Badzian oli kirjoittanut Joker Outin keikalle pahvilapun, jossa hän haluaa varastaa kitaristi Janin plektran, koska tämä on varastanut hänen sydämensä. Kuva: Jukka Lehto

Ei enää Euroviisuihin

Indie rockia soittava Joker Out perustettiin vuonna 2016. Bändin muodostavat Bojan Cvjetićanin (laulu), Kris Guštin (kitara), Jan Peteh (kitara), Jure Maček (rummut) ja Nace Jordan (basso).

Yhtye on julkaissut kaksi albumia Umazane misli (2021), ja Demoni (2022).

Joker Out kuvailee musiikkiaan Shagadelic Rock n’ Rolliksi. Nimi viittaa Austin Powers -elokuviin ja päähenkilön viljelemään lausahdukseen hyvänolon tunteesta.

– Tyylimme on erittäin aitoa. Soitamme lavalla energisesti, minkä toivomme tarttuvan yleisöön, kuvailee laulaja Bojan Cvjetićanin.

Euroviisut nosti yhtyeen suosion aivan uudelle tasolle. He esiintyvät nyt ympäri Eurooppaa ja fanit laulavat mukana sloveniaksi.

Bändiläiset saavat faneilta paljon lahjoja ja myös ehdotuksia mennä naimisiin.

– Jos musiikki puhuttelee sydämen kautta, me pääsemme helposti naisimisiin, laulaja nauraa.

Euroviisut oli Joker Outille ainutlaatuinen ja opettavainen kokemus. Toista kertaa he eivät kisaan kuitenkaan lähde.

– Opimme paljon ja saimme vielä enemmän. Sen voi kokea vain kerran ja antaa sen jälkeen tilaa muille.

Avaa kuvien katselu – On uskomatonta, kuinka ihmiset laulavat keikoilla sloveniaksi. Tuntuu, että se on jopa vaikeampaa kuin suomi, sanoi Joker Out Tavastian keikkojen yhteydessä. Kuva: Jukka Lehto

Erityinen suhde Suomeen

Joker Out alkaa nauhoittaa uutta albumia ensi vuonna ja suuntaa sen jälkeen kesäfestareille. Toiveissa on tulla esiintymään festareille myös Suomeen.

Suomesta on tullut bändille erityinen Käärijän kautta. Yhtye haaveilee matkasta Lappiin, missä voisi päästä pilkkimään ja katsomaan revontulia.

Avaa kuvien katselu Joker Out kertoo, ettei heillä ole suunnitelmissa tehdä Käärijän kanssa musikkia ainakaan tässä vaiheessa. Kuva: Jukka Lehto

Bändi kokee, että suomalaiset ovat samankaltaisia kuin slovenialaiset, jos puhutaan esimerkiksi bilettämisestä.

Yksi ero kuitenkin löytyy.

– Suomalaisilla on omanlaisensa huumorintaju. Koskaan ei tiedä, milloin he vitsailevat kustannuksellasi vai ovatko he tosissaan. He tekevät sen niin kolealla tavalla, että se on jopa pelottavaa, bändiläiset nauravat.