Lidlin tarjoamat vientimahdollisuudet kiinnostavat suomalaisia elintarvikevalmistajia – nyt hyllypaikkoja havitellaan muun muassa vegaanisilla tuotteilla

Pääsy monessa maassa toimivan kauppaketjun valikoimiin on usein suurellekin elintarvikevalmistajalle pitkän tuotekehityksen ja markkinoinnin takana. Suomessa runsaat 20 vuotta toiminut saksalainen kauppaketju Lidl on kuitenkin tarjonnut valmistajille tavanomaista suoraviivaisemman tien vientiin.

Mahdollisuus on huomattu monessa elintarvikeyhtiössä, ja esimerkiksi Lidlin vientikilpailuun on nyt tarjottu runsaasti tuotteita.

– Yli sata tuotetta on ilmoitettu tähän vientikilpailuun mukaan, vahvistaa Lidl Suomen kaupallinen johtaja Mikko Forsström.

Syyskuussa päättyneeseen määräaikaan mennessä tuotteitaan tarjonneiden joukossa on niin pieniä kuin suuria valmistajia. Osa tarjoaa yhtä tai kahta tuotetta, osalla tarjokkaita on useampia.

– On valmisruokia, marjatuotteita ja paistotuotteita. Yllättävän paljon on vegaanisia ja kasviperustaisia tuotteita. Selkeästi suomalaiset raaka-aineet ovat arvossa, kaurajalosteita ja muita löytyy paljon, Forsström luettelee.

Lidl on luvannut kilpailussa valituiksi tulleille viidelle tuotteelle pääsyn yhtiön omaan hankintatapahtumaan Saksaan.

Sikäli kun eri maiden Lidlien ostajat kiinnostuvat tuotteista, myöskään rahdit eivät ole ongelma.

– Järjestetään mahdollisuus logistiikkaan Suomesta. Oikeastaan tarjotaan koko paletti, niin että pystytään lähtemään vientiin. Osallistuvalle yritykselle ei tule niitä kaikkia messu- ja markkinointikustannuksia mitä normaalisti vientiin lähtiessään joutuisi maksamaan, kertoo Forsström.

Jo etuudestaan yli 60 suomalaista yritystä on vienyt Lidlin verkostojen kautta tuotteita ulkomaille. Kaikkiaan vietyjä eri tuotteita on ollut yli 200.

Vaikka kyse on yksittäisen kauppaketjun toiminnasta, arvostetaan sitä myös etujärjestössä.

Uusia vientimahdollisuuksia tarvitaan, sillä Elintarviketeollisuusliiton mukaan elintarvikkeiden vienti on kuluvana vuonna jäämässä todennäköisesti edellisvuotista pienemmäksi.

– Kyllä se on ehdottomasti suuri mahdollisuus ja yksi merkittävä kanava kansainvälisille markkinoille. Tällainen kaupparyhmän kautta tapahtuva avaus on osoittautunut merkitykselliseksi aikaisempinakin vuosina, niin että sillä on suuri merkitys, sanoo Elintarviketeollisuusliiton toimialapäällikkö Marika Säynevirta.

