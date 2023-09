Matkailijat täyttävät Ivalon terveyskeskuksen, mutta samalla saattavat turvata ympärivuorokautisen päivystyksen

Lapin hyvinvointialueen tavoitteena on säästää 45 miljoona euroa vuodessa. Vielä ei kuitenkaan tiedetä, miten se tulee vaikuttamaan Suomen pohjoisimpaan päivystystä tarjoavaan terveyskeskukseen.

Lapin hyvinvointialueen tavoitteena on aloittaa kovat säästötoimenpiteet. Suomen pohjoisimmassa ympärivuorokautista päivystystoimintaa tarjoavassa Ivalon terveyskeskuksessa ei silti olla huolissaan päivystyksen puolesta.

Inarin kunnan lisäksi Ivalon terveyskeskuksen päivystys hoitaa myös Utsjoen ja Sodankylän päivystysluontoiset asiat.

Näiden päälle terveyskeskusta työllistää myös matkailu.

Päivystys Ivalossa on tähän asti järjestetty erikoisluvalla, joka on tällä hetkellä voimassa vuoden 2024 loppuun.

Tavoitteena olisi saada pysyvä lupa päivystyshoidon tarjoamiseksi, kertoo Ivalon terveyskeskuksen ylilääkäri Outi Liisanantti.

Matkailun kustannuksia ei ole otettu huomioon

Lapin hyvinvointialue on päättänyt vähentää vuosittaisia kuluja noin 45 miljoonalla eurolla pysyvästi. Säästötoimenpiteet voivat tarkoittaa muutoksia esimerkiksi terveyskeskusten aukioloaikoihin, vuodeosastojen ja erikoissairaanhoidon palveluihin.

Terveyskeskusten lakkautumisiin Lapin hyvinvointialueen aluevaltuutetut eivät kuitenkaan haluaisi ryhtyä.

Vielä tarkkaa tietoa konkreettisista säästötoimista ei Lapin hyvinvointialueen johtajan Jari Jokelan mukaan ole. Ivalon terveyskeskuksen päivystys tulee kuitenkin todennäköisesti jatkumaan, sanoo Jokela.

Yksi suurimmista kulueristä hyvinvointialueelle on matkailu, mikä on myös merkittävä elinkeino Lapissa. Jari Jokelan mukaan haasteena on se, että matkailun aiheuttamia kustannuksia ei ole otettu huomioon hyvinvointialueen rahoituksessa.

– Mutta toki on niinkin, että kun matkailijoita käy terveyskeskuksissa, niin se ylläpitää terveyskeskusverkostoa paikallisia varten. Se on monitahoinen kysymys, toteaa Jokela.

Erityisesti talvisesongin aikaan matkailu näkyy Ivalon terveyskeskuksen päivystyksessä. Ulkomaalaisille turisteille lumi ja jäiset pinnat ovat vieraita elementtejä, joten tapaturmia sattuu usein.

Outi Liisanantti toivookin tähän säästötoimista huolimatta lisää tukea ja resursseja.

– Samalla väkimäärällä tehdään, mutta ihmiset sijoittuvat niihin päivystystehtäviin enemmän. Perusväestönhoitoa niinä aikoina on vähemmän, kun vastaanottoaikoja on vähemmän tarjolla, kertoo Liisanantti.

”Vuodepaikoista ja henkilöstöresursseista ei voi säästää”

Ivalon terveyskeskuksen ylilääkäri Outi Liisanantti näkee säästötoimet hyvinä ja tarpeellisena, mutta on paljon asioita, joihin ne eivät saa hänen mielestään vaikuttaa.

Säästäminen näkyy Ivalon terveyskeskuksessa nyt jo esimerkiksi vuodeosastolla eli akuutti- ja kuntoutusosastolla.

– Kun minä aloitin täällä 10 vuotta sitten, osastopaikkoja oli 37. Keväällä niitä oli vielä 30, mutta nyt on enää 25. Siitä ei voi enää vähentää, jotta voimme hoitaa ne turistitkin, toteaa Liisanantti.

Liisanantti myös huomauttaa, että Ivalon terveyskeskuksen vuodeosasto on ollut erittäin monikäyttöinen. Se on toiminut tavallisen vuodeosaston lisäksi ensi- ja turvakotina. Lisäksi siellä on pidetty vauvojen unikoulua.

Avaa kuvien katselu Säästötoimet näkyvät jo Ivalon terveysasemalla. Kuva: Sara Kelemeny / Yle

Toinen asia, josta Liisanantin mukaan ei voi enää säästää, on henkilöstön määrä. Ivalon terveyskeskuksessa työskentelee tällä hetkellä kuusi lääkäriä.

– Sitä ei voi vähentää, kun tämäkään ei riitä. Olemme yrittäneet jo vuosia lisätä lääkärien määrää. Hyvinvointialuekin on sanonut, että se on liian vähän, sanoo Liisanantti.

Muuten säästötoimenpiteet eivät Ivalon terveyskeskuksen kohdalla aiheuta sen suurempaa huolta Liisanantissa.

Hän on iloinen siitä, että heiltä on kysytty mistä voisi säästää.

– Kyllähän säästökohteita löytyy. Se on positiivista, kun tulee kyselyä meille, mistä ja miten voimme säästää. Niin sen pitää ollakin, että kaikki ei tule Rovaniemeltä käsin, vaan voi tuoda itsekin ajatuksia ja niistä voi porukalla keskustella, summaa Liisanantti.