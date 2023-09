Vexi Salmi ja ystävät -muistonäyttely on esillä vielä kuukauden Hämeenlinnan taidemuseossa

Vexi Salmen muistonäyttelyn on nähnyt jo noin 19 000 kävijää.

Sanoittajana, tuottajana ja kirjailijana tunnettu Veikko Vexi Salmi (21.9.1942–8.9.2020) oli myös intohimoinen taiteen ystävä ja keräilijä. Salmi olisi täyttänyt tänään torstaina 81 vuotta.

Salmen syntymäpäivää muistetaan Hämeenlinnan taidemuseolla, missä voi merkkipäivän kunniaksi tutustua Vexi Salmi ja ystävät -muistonäyttelyyn Salmen puoliso Katri Wanner-Salmi opastuksella. Wanner-Salmi on luvannut kertoa tarinoita taidekokoelman kerryttämisen ja teosten hankintojen taustalta.

Muistonäyttelyssä on esillä maalauksia, piirustuksia, grafiikkaa, valokuvataidetta ja veistoksia. Mukana kierroksella on myös näyttelyn kuraattori, Hämeenlinnan taidemuseon amanuenssi Tanja Pääskynen. Erityisen opastuksen lisäksi taidemuseoon on myös vapaa pääsy kello 15 alkaen.

Muistonäyttelyn on tähän mennessä nähnyt jo noin 19 000 kävijää ja se on esillä Hämeenlinnan taidemuseon Lohrmann-rakennuksessa 22.10.2023 saakka.

Merkittävä lahjoituskokoelma

Vexi Salmi keräsi elämänsä varrella mittavan taidekokoelman, jonka hän lahjoitti synnyinkaupungilleen Hämeenlinnalle ja sen taidemuseolle vuonna 2010 yhdessä elämänkumppaninsa Katri Wanner-Salmen kanssa

Lahjoituskokoelmassa on yli 550 teosta tai teossarjaa, ja yksittäisiä teoksia on kertynyt reilut 700. Salmen kiinnostus kohdistui erityisesti kotimaiseen, virolaiseen ja pohjoismaiseen nykytaiteeseen sekä sotien välisen ajan saksalaiseen ekspressionismiin, niin sanottuun rappiotaiteeseen.

Taidehankinnat Salmi teki usein impulsiivisesti, mutta pohjana oli syvä taiteen tuntemus ja teokseen syntynyt emotionaalinen suhde. Monista kuvataiteilijoista tuli hänelle läheisiä ja pitkäaikaisia ystäviä, kerrotaan Hämeenlinnan taidemuseon tiedotteessa.