Vanhemmille lisää vaikutusvaltaa ja kouluille selvät ohjeet – näin Tanskasta tuli koulukiusaamisen ehkäisemisen mallimaa

KÖÖPENHAMINA ”Tanskalaislapset kuuluvat niihin eurooppalaisiin lapsiin, jotka kokevat kiusaamista harvimmin”, iloitsi Tanskan kansanterveyslaitoksen raportti neljä vuotta sitten.

Koulukiusaamista oli saatu vähennettyä parin vuosikymmenen aikana merkittävästi.

Kun 1990-loppupuolella noin joka kolmas 11–13-vuotias kertoi kokeneensa kiusaamista koulussa, 2010-luvun lopulla osuus oli alle viisi prosenttia.

Valtakunnallisen vanhempainjärjestön neuvontapalvelun johtaja Rikke Alice Bille luettelee Kööpenhaminassa järjestön toimistolla, miten Tanska sai hyviä tuloksia aikaan.

– Olemme panostaneet huomattavasti kiusaamisen ennaltaehkäisyyn. Lain mukaan kouluilla pitää olla kiusaamisen vastainen toimintasuunnitelma. Lisäksi tarjolla on ohjeita, joiden avulla kiusaamistilanteisiin voitaisiin puuttua, Bille sanoo.

Avaa kuvien katselu Valtakunnallisen vanhempain neuvontapalvelun johtaja Rikke Alice Bille. Kuva: Karoliina Kantola / Yle

Billen mukaan strategioita ja oppaita laadittaessa on hyödynnetty laajaa tutkimustietoa sekä muiden maiden hyviä toimintatapoja. Vanhempain neuvontapalvelu kehuu lisäksi vuonna 2017 perustettua Koulukiusaamisen vastaista lautakuntaa.

Tanskan koululain mukaan oppilas tai hänen vanhempansa voivat valittaa, jos oppilaitos ei tee tarpeeksi estääkseen kiusaamista tai puutu koulukiusaamistilanteisiin.

Valitus toimitetaan aluksi koululle, jonka pitää kymmenen päivän sisällä luoda koulukiusaamisen vastainen strategia tai tarkka toimintasuunnitelma kyseisen kiusaamistapauksen selvittämiseksi.

Jos asianomaiset eivät ole tyytyväisiä oppilaitoksen toimiin, he voivat lähettää asian edelleen kiusaamisen vastaiselle lautakunnalle. Tämä lautakunta voi patistaa koulua selvittämään tilanteen ja löytämään kaikkia osapuolia tyydyttävän ratkaisun.

Avaa kuvien katselu Koulukiusaamista ei tapahdu vain kouluissa. Vuodesta 2021 lähtien tanskalaisilla kouluilla on ollut mahdollista puuttua myös oppilaiden nettikiusaamiseen. Kuva: Karoliina Kantola / Yle

OAJ: Tanskan mallissa joitakin yhtymäkohtia Suomeen

Suomessa vanhemmat voivat pyytää kunnan sivistystoimesta vastaavaa lautakuntaa selvittämään, miten koulu on tarttunut kiusaamistapauksiin.

Valituksen voi tehdä myös eduskunnan oikeusasiamiehelle (EOAM) tai aluehallintovirastolle (AVI), jos koulu ei ole tehnyt riittävästi kiusaamisen kitkemiseksi.

Nämä ovat kuitenkin aikaa vieviä, byrokraattisia keinoja, jotka eivät ratkaisi koulujen akuutteja kiusaamistilanteista.

Opetusalan ammattijärjestö OAJ on vaatinut, että AVI voisi aloittaa selvityksen oma-aloitteisesti, jos esimerkiksi jossakin kunnassa on ilmennyt selvästi enemmän kiusaamista kuin muualla. Tällä hetkellä selvityksen käynnistämiseen vaaditaan vanhemman tai oppilaan kantelu.

Avaa kuvien katselu Tanskalaisissa kouluissa luotetaan myös perinteisiin kirjoihin. Kaikki opetusmateriaali ei ole digitaalisessa muodossa. Kuva: Karoliina Kantola / Yle

OAJ:n koulutuspolitiikan johtajan Nina Lahtisen mukaan Tanskan mallissa on erona Suomeen esimerkiksi se, että kouluilla on velvollisuus luoda toimintasuunnitelma myös yksittäisten kiusaamistapausten lopettamiseksi.

Suomessa vaaditaan ainoastaan koulukohtainen kiusaamisen vastainen ja hyvinvointia edistävä suunnitelma. Jos kiusaaja on jouduttu erottamaan koulusta, hänelle pitää kuitenkin laatia suunnitelma opetukseen palaamisen tueksi.Paluu huolestuttavaan suuntaan

Muutaman viime vuoden aikana Tanskan hyvä kehitys on kääntynyt. Tuoreimpien kouluterveyskyselyiden mukaan jopa noin joka kymmenes koululainen on kokenut kiusaamista.

Vanhempain neuvontapalvelun Rikke Alice Bille uskoo, että yksi syy on se, että oppilaitokset ovat saaneet aiempaa vähemmän rahaa hyvinvoinnin edistämiseen.

– Koulut ja kunnat ovat taloudellisesti ahtaalla, minkä vuoksi kiusaamisen ennaltaehkäisyyn ei ole ollut resursseja.

Kiusaamisen vastaiselle lautakunnalle tehtyjen valitusten määrä on lähes kolminkertaistunut viidessä vuodessa. Vuonna 2023 lautakunnalle oli tehty elokuuhun mennessä 136 valitusta, joista 23 tapauksessa lautakunta antoi kouluille määräyksen tehdä toimintasuunnitelma tilanteen ratkaisemiseksi.

Lautakunnan toiminnasta vastaavan Opetusympäristökeskuksen johtaja Kristian Toft arvioi, että tapauksista ilmoitetaan entistä herkemmin, mutta toisaalta myös kiusaamistapauksia on enemmän.

– Meillä on aiempaa enemmän työkaluja puuttua kiusaamiseen, ja asiasta puhutaan avoimesti. Samalla olemme tietenkin huolestuneita, että oppilaiden pahoinvointi näyttää lisääntyneen.

Avaa kuvien katselu Kööpenhaminalaisessa yläkoulussa koulumatka taitetaan monesti polkupyörällä. Kuva: Karoliina Kantola / Yle

”Lautakunta on ajatuksena hyvä mutta käytännössä voimaton”

Yle on ollut yhteydessä neljän koulukiusatun lapsen vanhemman kanssa ja nähnyt joidenkin tapausten kirjallisia päätöksiä.

Vanhemmat ovat tyytyväisiä, että lautakunta tuomitsi koulujen toiminnan, mutta kokevat, ettei lautakunnan päätös muuttanut tilannetta juurikaan.

Jyllantilainen Lasse kertoo, että hänen 9-vuotiasta lasta kiusattiin koulussa vuosia, eikä koulu tehnyt tarpeeksi kiusaamisen ehkäisemiseksi. Lasse valitti asiasta lautakunnalle, joka vaati koululta toimintasuunnitelmaa pojan kiusaamisen lopettamiseksi.

Valituslautakunnan voimattomuuteen pettynyt isä teki kansalaisaloitteen, jossa koulut asetettaisiin korvausvelvolliseksi, jos nämä eivät ole puuttuneet kiusaamiseen riittävästi. Kansalaisaloite ei edennyt Tanskan parlamentissa.

– Ajatuksen tasolla valituslautakunta on hyvä, mutta tosiasiassa sen päätöksillä ei ole tarpeeksi valtaa asioiden muuttamiseksi, Lasse sanoo Ylelle.

Avaa kuvien katselu Alakoulun oppilaat aloittelivat oppituntia helmikuussa 2021 Svendborgissa Tanskassa. Kuva: Tim Kildeborg Jensen / EPA

Opetusympäristökeskuksen johtajan Kristian Toftin mukaan lautakunnan vahvuus on siinä, että se laittaa vanhemmat, koululaiset ja koulun keskustelemaan keskenään puolueettoman tahon välityksellä.

– Itse kiusaamisen vastainen työ on kuitenkin koulujen, kasvattajien ja kuntien vastuulla. On tärkeää, että kouluille on tehty monia oppaita, joilla ne voivat rakentaa turvallista oppimisympäristöä.

Vanhempain neuvontapalvelun johtaja Rikke Alice Bille sanoo, että myös Tanskan opetusministeriön alaisella koululautakunnalla on tehtävänsä.

– Koulukiusaaminen kertoo siitä, että jo koko yhteisössä on jotakin pielessä. Tanskassa koululautakunnan tehtävänä on edistää lasten ja vanhempien hyvää ja valvoa, että kouluilla on kiusaamisen vastainen strategia.