Opiskelijat valtasivat Turun yliopiston Aurum-rakennuksen – rehtori: ”Kyllä saa myös yöpyä siellä”

Opiskelijat järjestivät tänään keskiviikkona mielenilmauksen Turun yliopistolla hallituksen suunnittelemia leikkauksia vastaan.

Sosiaalisen median mukaan Aurum-rakennus on vallattu yliopisto-opiskelijoiden toimesta. Mielenilmaus alkoi iltapäivällä kello 15.

Illaksi odotetaan lisää opiskelijoita

Kello 16 aikoihin iltapäivällä Ylen käydessä paikalla Aurumissa oli kymmenkunta ihmistä ja lisää oli mielenilmaukseen osallistuvien mukaan matkalla paikalle.

Paikalla olevan opiskelijan Vilka Räisäsen mukaan mielenilmaus ei ole minkään järjestäytyneen tahon järjestämä, vaan kyseessä on Turun yliopiston ja Åbo Akademin opiskelijoiden yhteinen mielenilmaus hallituksen opiskelijoita koskevia leikkauksia vastaan.

– Asumistuista ei pidä leikata, me emme halua lukukausimaksuja, ja opiskelijoiden mielenterveyspalvelut on turvattava. Yliopistojen tulee asettua meidän vaatimusten taakse ja osoittaa solidaarisuutta myös kansainvälisiä opiskelijoita kohtaan, Räisänen sanoo.

Opiskelijat aikovat olla Aurumissa tarvittaessa vaikka läpi yön. Räisäsen mukaan lupa tähän on saatu molempien yliopistojen rehtoreilta.

– Me olemme täällä niin kauan, kunnes sekä yliopisto että hallitus ottavat meidät tosissaan ja ottavat kantaa siihen, miten nämä meitä huolestuttavat epäkohdat tullaan korjaamaan.

Rehtorit saivat tiedon valtauksesta pian

Turun yliopiston rehtorilla Jukka Kolalla ei ollut tietoa mielenilmauksesta etukäteen. Aurum-rakennus on Turun yliopiston ja Åbo Akademin yhteisrakennus.

– Saimme tiedon mielenilmauksesta, kun opiskelijat saapuivat sinne. Heillä on lupa olla siellä ja tuoda asiaansa esille, mutta meillä ei ole tietoa, miten kauan he aikovat olla siellä. Turun yliopiston ja Åbo Akademin turvallisuuspäälliköt ovat siellä paikanpäällä käyneet ja meidän puolesta kaikki on hyvin.

Kolan mukaan mielenilmauksen on käynyt tarkistamassa Turun yliopiston ja Åbo Akademin turvallisuuspäälliköt. Opiskelijat ovat uhanneet myös yöpyvänsä rakennuksessa.

– Kyllä saa yöpyä rakennuksessa, toteaa Jukka Kola.

Turun ylioppilaskunnan puheenjohtaja Akseli Tiitan mukaan ylioppilaskunta itse ei ole järjestämässä mielenilmausta, mutta jakaa huolen opiskelijoiden toimeentulosta jatkossa. Hallitus on kaavaillut leikkauksia esimerkiksi asumistukiin ja kansainvälisten opiskelijoiden etuuksiin.

Viimeksi opiskelijat valtasivat Helsingin yliopiston päärakennuksen eilen tiistaina.

Asiasta kertoi ensimmäisenä Turun Sanomat.

Artikkeliin lisätty opiskelijan, rehtori Jukka Kolan kommentit klo 17.46