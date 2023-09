Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen säästöt iskemässä kipeimmin Alajärvelle: ”Ollaan romuttamassa perusterveydenhuoltoa ja kuinka kalliiksi se sitten tulee?”

Alajärvi on sijaintinsa puolesta jäämässä heikoimpaan asemaan perusterveydenhuoltoon kohdistuvassa keskittämisessä.

Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen säästösuunnitelmat eli tuottavuusohjelma on otettu tyrmistyneenä vastaan etenkin Alajärvellä.

Aluevaltuutettu Sari Palmu (kesk.) sanoo, että puhelin on torstaina soinut koko päivän. Hän on puhunut puhumistaan kuntalaisten ja myös hyvinvointialueen työntekijöiden kanssa.

Kaupunginjohtaja Vesa Koivunen kirjoitti välittömästi tuottavuusohjelman uutisoinnin jälkeen kannanoton asiasta.

Kumpikin pitää suunnitelmia kohtuuttomina ja pelkää potilasturvallisuuden vaarantuvan.

– Ymmärrän toki, että säästöjä pitää tehdä, mutta ehkä se marssijärjestys voisi olla joku muu kuin se, että lähdetään piiskaamaan perusterveydenhuoltoa. Ne ovat ihmisille ne tärkeimmät ja käytetyimmät palvelut, murehtii Koivunen.

Palmu sanoo olevansa pöyristynyt.

– Tässä ollaan romuttamassa perusterveydenhuoltoa ja kuinka kalliiksi se sitten tulee? kysyy Palmu.

Alajärvi tietää mistä puhuu

Alajärveltä on suunnitelmien mukaan katomassa kiirevastaanotto eli ilta- ja viikonloppupäivystys. Lisäksi Järviseudulta lähtisivät myös terveysasemat Evijärveltä, Lappajärveltä, Vimpelistä ja Lehtimäeltä.

Kiirevastaanottoa ollaan keskittämässä neljälle paikkakunnalle Seinäjoelle, Kauhavalle, Kauhajoelle ja Alavudelle. Se tarkoittaa, että kiirevastaanottoa ei olisi enää myöskään esimerkiksi Lapualla tai Ilmajoella.

Alajärvi on kuitenkin sijaintinsa puolesta jäämässä ikävimpään asemaan. Alajärven Möksystä on Seinäjoelle yli 90 kilometriä ja Kauhavallekin liki 80 kilometriä matkaa.

Sitä paitsi Alajärvellä muistetaan vielä edellinen epäonnistunut päätös. Järvi-Pohjanmaan yhteistoiminta-alueella kokeiltiin kiirevastaanoton lakkauttamista muutamia vuosia sitten.

– Se sai asukkailta aikamoisen palautevyöryn, mutta myös silloinen sairaanhoitopiiri, sen johto ja muutamat lääkärit kritisoivat sitä todella paljon ja sanoivat, että potilasturvallisuus vaarantuu, muistaa Koivunen.

Se päätös jouduttiin perumaan.

Avaa kuvien katselu Alajärven kaupunginjohtaja Vesa Koivunen pelkää hyvinvointialueen suunnitelmien toteutuessaan vaarantavan potilasturvallisuuden. Kuva: Elina Niemistö / Yle

Digi ei ratkaise kaikkea

Kumpikin ymmärtää muutostarpeen. Sen, että palvelut muuttuvat ja rahaa on käytettävissä entistä vähemmän. Silti perusterveydenhuoltoon ei saisi kajota kuin viimeisessä hädässä.

Se ei myöskään täysin vakuuta, että hyvinvointialue lupaa jalkautettavia palveluja ja kotisairaanhoitoa. Sekä digitaalisia palveluja.

– Tottakai myös digipalveluja tarvitaan siihen rinnalle, toteaa Palmu.

He muistuttavat, että ikärakenne on Järviseudulla sellainen, etteivät digitaaliset palvelut ratkaise kaikkea, eivätkä sovi kaikille.

– Toki tämä on sitä tulevaisuutta, mitä kohti ollaan menossa. Mutta tällä seudulla ikärakenne on sellainen, että digiloikka ei täällä vielä tapahdu ihan siinä missä jossain muualla, jossa väki on nuorempaa, sanoo Koivunen.

Suosiolla ei luovuteta

Sekä Koivunen että Palmu varoittavat, että Seinäjoen kiirevastaanotto tulee ruuhkautumaan, mikäli keskittämispäätös tehdään. Tiedetään, että yhteispäivystys on jo kärsinyt ruuhkista ja tekijäpulasta.

Kumpikin arvioi, että alajärveläiset suuntaavat suoraan Seinäjoelle, eivät Kauhavalle.

– Päivystys tulee kuormittumaan, ensihoito tulee kuormittumaan, ja hoidon saanti viivästyy tai jotkut eivät saa hoitoa ollenkaan, mikä tulee jollain aikavälillä näkymään erikoissairaanhoidon tarpeen kasvuna. Tämä ei mitenkään palvele hyvinvointialuetta, painottaa Koivunen.

Myös Palmu epäilee, ettei tämä kohta tuottavuusohjelmasta tuo säästöä. Kustannusten kasvu tulee näkymään jossain muualla.

Koivunen myös muistuttaa, että maakunnassa on päätetty, että uudistusta on kehitetään 1+7 mallilla eli sillä, että maakunnassa on Seinäjoen lisäksi seitsemän sote-keskusta, jotka palvelevat alueen asukkaita. Nyt ollaan jo tekemässä siitä poikkeavaa päätöstä.

– Toivon, että hyvinvointialueen hallitus ja valtuusto todellakin tarkkaan tätä miettii, huokaa Koivunen.

– Ei olla taistelua vielä hävitty tai voitettu, vaan nyt työ vasta alkaa, eikä suosiolla luovuteta, lupaa Palmu.

Aluehallitus käsittelee uudistus-, tuottavuus ja vaikuttavuusohjelmaa 26.9. ja aluevaltuusto 2.10.