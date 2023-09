Puola ilmoittaa lopettavansa Ukrainan aseistamisen

Nuori poika saapui maaliskuussa 2022 Ukrainasta Puolaan Przemyślin rautatieasemalle. Puola on ottanut vastaan huomattavan määrän naapurimaasta tulleita pakolaisia.

Puolan pääministeri Mateusz Morawiecki sanoo maan lopettavan aseiden lähettämisen Ukrainaan, kertoo puolalainen uutistoimisto PAP.

Televisiokanava Polsat Newsillä keskiviikkona puhunut Morawiecki sanoi Puolan aseistavan nyt itseään uudemmilla aseilla sen sijaan, että lähettäisi aseita Ukrainaan.

– Jos haluat puolustaa itseäsi, sinulla on oltava jotain, millä puolustaa, Morawiecki sanoi.

– Noudatamme sitä periaatetta. Siksi olemme tehneet paljon uusia hankintoja, hän jatkoi.

Puola on ollut yksi Ukrainan vankimmista tukijoista sen jälkeen, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan helmikuussa 2022, ja se on ollut yksi Kiovan tärkeimmistä asetoimittajista, kertoo uutistoimisto AFP. Puolassa on myös noin miljoona Ukrainasta tullutta pakolaista.

Välit kiristyneet viljarajoitusten vuoksi

Morawiecki sanoi Puolan auttavan Ukrainaa voittamaan Venäjän "barbaarisen" hyökkäyksen. Ukrainan viljan ei voi kuitenkaan pääministerin mukaan antaa horjuttaa Puolan markkinoita.

– Olimme ensimmäisenä antamassa runsaasti apua Ukrainalle ja siksi odotamme heidän ymmärtävän meidän intressejämme, Morawiecki sanoi.

Pääministeri vakuutti, että Puola sallii edelleen ukrainalaistuotteiden ja länsiaseiden kauttakulun.

Puolan ja Ukrainan välit ovat olleet perinteisesti hyvin lämpimät, mutta viime aikoina välit ovat viilentyneet ukrainalaisen viljan tuontikiellon vuoksi. Puola kutsui keskiviikkona Ukrainan Varsovan-suurlähettilään puhutteluun asian vuoksi.

EU salli kesäkuussa Puolan, Bulgarian, Unkarin, Romanian ja Slovakian rajoittaa ukrainalaisen viljan tuontia alueelleen, koska maat pelkäsivät ukrainalaisviljan sotkevan niiden omia markkinoita. Rajoitusten takaraja umpeutui viime viikon perjantaina.

Puola, Unkari ja Slovakia ovat sanoneet jatkavansa viljan tuonnin rajoituksia, minkä vuoksi Ukraina nosti kanteen maita vastaan Maailman kauppajärjestö WTO:ssa.

Asia on erityisen arkaluonteinen Puolassa, jossa järjestetään vaalit ensi kuussa. Nykyisellä hallituksella on vahva kannatus maatalousalueilla.

Lähteet: AFP