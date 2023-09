Elokapina osoittaa mieltään Kemin uuden jättimäisen sellutehtaan edustalla

Ympäristöliike Elokapina osoittaa mieltä Kemin uuden sellutehtaan edustalla.

Paikalla olevan toimittajamme Laura Vallan mukaan mielenosoituksella on vaikutusta liikenteeseen, sillä poliisi on osittain pysäyttänyt liikenteen tehtaalle vievällä tiellä. Tehtaalle ei pääse autolla, mutta tehdasalueelta pääsee pois. Paikalla näkyy olevan ainakin kaksi poliisiautoa, joista toinen on Karihaaran ja Lapintien risteyksessä, toinen lähempänä tehdasta.

Poliisin arvion mukaan paikalla on noin kymmenkunta mielenosoittajaa.

Mielenilmaus on sujunut poliisin mukaan toistaiseksi rauhanomaisesti. Tässä vaiheessa poliisilla on keskusteluyhteys sekä mielenosoittajiin ja tehtaanjohtoon. Poliisin johtokeskuksella ei ollut vielä tietoa, onko mielenosoitukseen haettu etukäteen lupaa.

Avaa kuvien katselu Poliisi sulki tehtaalle vievän kaistan torstaiaamuna. Kuva: Laura Valta / Yle

Elokapina vaatii mielenilmauksella metsien hakkuumäärien laskemista.

– Kemin uusi tehdas vain kasvattaa hakkuumääriä. Sen vaikutukset pohjoiselle luonnolle ovat katastrofaaliset, järjestö sanoo tiedotteessaan. Kemin sellutehdas aloitti tuotannon eilen 20. syyskuuta.

Metsä Fibren Kemin tehdas kuluttaa vuodessa yli 80 000 junavaunullista puuta.

Elokapinan mielenilmaus Metsä Groupin Kemin tehtaan pääportin ulkopuolella alkoi ennen aamuseitsemää. Hätäkeskukseen oli tullut ilmoitus kello 06.48.

Toistaiseksi mielenosoittajia ei ole poliisin mukaan pyydetty siirtymään toiseen paikkaan.

Uutinen päivittyy.