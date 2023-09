Kaylan lempisana on ”kukka” ja Mahdin ”nugetti” – tällaista on eskariarki lähiössä, jossa puolet lapsista on muunkielisiä

Eskariluokassa on kolme matalaa pöytää, joiden ympärillä istuu kussakin yksi aikuinen ja kaksi tai kolme lasta.

Yhdessä pöydässä pelataan Unoa. Mahdi Qorbanzadih ja Tuure Viljanen hassuttelevat, ja esiopettajaa naurattaa.

Toiselle pöydälle on levitetty pieniä korvakortteja, joista etsitään vastakohtia. Eskarilainen Erika Gordejeva nappaa ensin kortin, jossa on norsu. Sen vastapariksi hän valitsee kortin, jossa on hiiren kuva. Korttien palapelimäiset reunat napsahtavat yhteen – ratkaisu löytyi.

Varhaiskasvatuksen erityisopettajalla Johanna Mäkilä-Laineella on kaulassaan pitkä ketju, jossa roikkuu pieniä laminoituja kuvakortteja. Ne tulevat apuun, jos sanat eivät riitä.

Kortit ovat yksi merkki siitä, miten Etelä-Hervannan koulussa huomioidaan lasten erot kielitaidossa.

– Voi olla ummikkolapsia, jotka saattavat tulla kesken esiopetusvuoden ilman yhtään ainoata suomen kielen sanaa. Ja sitten on ihan syntyperäisiä suomen kielen puhujia, eli kaikkea siltä väliltä löytyy.

Etelä-Hervannan koulu on Tampereen koulutaloista uusin ja isoin. Täällä eskarilaisista 48 prosenttia on ”muunkielisiä”, eli he puhuvat äidinkielenään jotain muuta kuin suomea tai ruotsia. Kaikissa Hervannan eskareissa yhteensä muunkielisten osuus on 52 prosenttia.

Tässä jutussa tutustumme siihen, millaista eskariarki yhdessä Suomen kansainvälisimmistä lähiöistä on.

Kielten sulatusuuni

Hervannan eskarilaisilla on kotimaisten kielten lisäksi 25 muuta äidinkieltä. Elion Orllati kertoo omastaan.

– Puhun kotona albaniaa, ja albania on paras kieleni.

Eskarissa Orllati käyttää suomea, ja se sujuu hyvin. Joskus on tosin tullut väärinymmärryksiä.

Avaa kuvien katselu Elion Orllatin, Sofia Villarroelin ja Erika Gordejevan yhteinen kieli on suomi. Eskarivuoden aikana he saavat myös kielikasvatusta, jossa tutustutaan kieliin, joista voi valita kouluun ensimmäisen vieraan kielen. Kuva: Marko Melto / Yle

Esiopettaja Anne Immonen-Salonen kertoo, että kielitaitoerot pitää ottaa huomioon monin tavoin.

– Meidän aikuisten pitää muistaa puhua hyvin selkeällä suomen kielellä. Ohjeet pitää antaa lyhyesti ja tarvittaessa pilkkoa pienempiin osiin, jotta kaikki lapset ymmärtävät.

Eskarissa voi kuulla vieraita kieliä, jos ryhmään sattuu samankielisiä lapsia. Tänä lukuvuonna Hervannan eskareiden yleisimmät muut äidinkielet ovat somali, arabia, dari, albania ja venäjä.

Avaa kuvien katselu Näitä kieliä Hervannan eskarilaiset puhuvat äidinkielinään tänä lukuvuonna. Yleisimmät kielet on kirjoitettu suurin kirjaimin. Kuva: Veera Varrio / Yle

Kansainvälinen Hervanta

Hervannan eskareissa muunkielisten lasten osuus on selvästi suurempi kuin Tampereen eskareissa keskimäärin. Kun Hervannassa muunkielisiä on puolet eskarilaisista, koko Tampereen esiopetuksessa osuus on yhdeksän prosenttia.

Vertailun vuoksi Helsingin kaupungin järjestämässä esiopetuksessa muunkielisten osuus on 27 prosenttia ja Turun kaupungin esiopetuksessa 20 prosenttia.

Anne Immonen-Salosen mukaan lapset puhuvat yleensä keskenään suomea. Jos tulee vaikeuksia, lapset turvautuvat joskus englantiin.

– Englannin puhumiseen joudumme välillä puuttumaan. Meidän täytyy saada lasten suomen kielen taso niin hyväksi, että he pärjäävät sillä koulussa.

Monessa perheessä lapset puhuvat suomea paremmin kuin vanhempansa. Lapset voivat toimia tulkkeina, kun eskarin aikuiset kertovat päivän päätteeksi kuulumisia kotiväelle.

Kinkkisissä tapauksissa käytetään apuna puhelimen tulkkauspalvelua.

Avaa kuvien katselu Kayla Chepkurui pitää ulkoleikeistä päiväkodin pihalla. Mahdi Qorbanzadihin suosikkeja ovat dinosaurus- ja eläinleikit sekä legot. Kuva: Marko Melto / Yle

Avaa kuvien katselu Erika Gordejeva (vas.) ja Sofia Villarroel etsivät kuvakorteista vastakohtia. Kuva: Marko Melto / Yle

Avaa kuvien katselu Sati Barrientos Rodriquez puhuu kotona espanjaa. Tuure Viljanen on suomenkielinen, mutta on oppinut saksaa viettäessään kesälomia Saksassa. Kuva: Marko Melto / Yle

Kansainvälinen Hervanta

Tilastokeskuksen ja kototietokannan tilastot kertovat, että vieraskielisten asukkaiden määrä Hervannassa on kaksinkertaistunut vuodesta 2010. Kun vuonna 2010 vieraskielisiä oli noin 3 300, vuonna 2022 heitä oli noin 6 800.

Nykyään noin joka kolmas hervantalainen puhuu äidinkielenään jotain muuta kuin suomea tai ruotsia.

Avaa kuvien katselu Kuvat ja nopea piirtäminen auttavat ymmärryspulmissa. Johanna Mäkilä-Laine (vas.) ja Anne Immonen-Salonen esittelevät eskarin kalenteria. Kuva: Marko Melto / Yle

Esiopettaja Anne Immonen-Salosen mukaan kansainvälisyys on osa Hervantaa.

– Monikulttuurisuutta ja monikielisyyttä on ollut jo niin kauan täällä Hervannassa, että se ei ole sinänsä mitenkään ihmeellinen asia. Se on vain meidän arkeamme, ja siihen on jo täysin tottunut.

Yle Lähiössä -projekti näyttää kymmenen asuinalueen elämää eri puolilta maata. Yle Tampere on Hervannassa 25.9.–29.9.2023. Myös Radio Suomen Tampereen lähetykset kuullaan Hervannasta keskeltä kauppakeskusta. Tervetuloa tapaamaan yleläisiä!