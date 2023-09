Jani, 41, kertoo kuinka tuntematon nainen ahdisteli seuruetta vaelluksella – kysyimme kokemuksia kohtaamisista toisten retkeilijöiden kanssa

Inarilaisen Arto Lämsän mielestä on hyvä, että helppoja reittejä on olemassa. Vaeltajien määrä Suomessa on kasvanut tasaisesti koko 2000-luvun. Vuonna 2000 kansallispuistoissa oli 800 000 kävijää, nyt vierailuja on vajaa neljä miljoonaa vuosittain.

Kuva: Jarmo Siivikko / Yle