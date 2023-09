Nikotiinin käyttö vaikeuttaa jo opetusta – koulutuspäällikkö: ”Nuorilla ei kerta kaikkiaan keskittyminen riitä”

Nikotiinituotteiden lisääntynyt käyttö näkyy oppilaitoksissa. Esiin ovat nousseet myös sivuvaikutukset muun muassa nuorten keskittymiskyvyssä.

Turun ammatti-instituutin koulutuspäällikkö Kalle Ojanen kertoo, että työrauha on heikentynyt.

– Kyllä se aika lyhytjänteistä on, mitä pystytään nuorten kanssa tällä hetkellä tekemään. Opetus pitää jakaa äärimmillään vartin kokonaisuuksiin, kun nuorilla ei kerta kaikkiaan keskittyminen riitä. Kaikki riippuvuutta aiheuttavat tuotteet vaikuttavat tähän.

Nikotiinituotteiden käyttöä on vaikea valvoa oppilaitoksissa. Selvää kuitenkin on, että käyttäjiä on.

– Savutupakan poltto on korvautunut nuorten keskuudessa muilla tuotteilla, osittain vapella ja nikotiinipusseilla. Roskien määrästä ja roskistsekkauksista voi päätellä, että kyllä niitä käytetään paljon.

Kokeileva käyttö yleistä

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) kouluterveyskyselyn perusteella nikotiinipussit houkuttelevat erityisesti poikia. Ammattikoulussa opiskelevista pojista peräti 40 prosenttia kertoo joskus kokeilleensa nikotiinipussia. Myös joka neljäs ammattikoulussa opiskeleva tyttö on maistanut sellaista.

Kouluterveyskyselyssä nuorilta kysyttiin ensimmäistä kertaa nikotiinipussien käytöstä. Kysely toteutettiin viime keväänä samaan aikaan, kun nikotiinipussit vapautettiin myyntiin.

THL:n erityisasiantuntija Otto Ruokolainen pitää mahdollisena, että nikotiinipussien käyttö on yleistynyt keväästä.

– Nikotiinipussien kokeileva käyttö on nuorten keskuudessa suhteellisen yleistä. Päivittäinen käyttö on selvästi vähäisempää kuin kokeileva käyttö.

Vaikka ammattiin opiskelevat erottuvat tilastoissa, ilmoitti myös yläkouluikäisistä pojista yli neljännes kokeilleensa nikotiinipusseja. Noin neljä prosenttia käytti niitä päivittäin. Lukiossa nikotiinipussin käyttäjiä on kouluterveyskyselyn mukaan vähemmän.