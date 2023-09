Siruteollisuudessa muhivat isot rahat – Petri Räsänen haluaa kahmaista 40 miljardin potista osan Tampereelle

Business Tampereen siruteknologian ohjelmajohtaja Petri Räsänen on innoissaan tasosta, jolla Suomessa jo sirujen suhteen ollaan. Seuraavaksi tähtäimessä on nostaa Suomi teknologian ykkösmaaksi.

Jos se on Petri Räsäsestä kiinni, siruteknologia tulee nousemaan vahvasti seuraavien vuosien aikana Tampereen seudulla.

Business Tampereen siruteknologian ohjelmajohtajana elokuussa aloittanut Räsänen iloitsee siitä, että valtion budjettiesitys sisältää päätöksen elektroniikan siruteknologian ohjelman toteuttamisesta.

– Saimme paitsi Espoon pilottilinjoille rahoituksen, mutta myös päätöksen siitä että Suomeen perustetaan siruosaamiskeskus.

Räsäsestä on erittäin tärkeää, että Suomi aloittaa oman ohjelman Business Finlandin rahoituksella.

– Meidän ei tarvitse odottaa enää sitä, mitä tapahtuu Euroopassa vaan pääsemme tekemään töitä jo omillakin ehdoillamme, Räsänen sanoo.

Sirurahasta iso kilpailu

EU on mukana rahoittamassa hyvin avokätisesti sirukehitystä. Budjettia löytyisi kehitystyöhön nyt 40 miljardia. Kokonaisinvestointi tulee paitsi yksityisistä, mutta myös julkisista investoinneista.

Vielä Räsänen ei konkreettisesti tiedä, mitä rahalla käytännössä saadaan aikaan. Samasta potista kilpaillaan ympäri Eurooppaa, joten kokonaisuudessaan raha ei Pirkanmaalle tule.

Sirurahaa ei myöskään tule mitenkään automaattisesti, vaan ala on hyvin kilpailtu. Valtion vastikerahaa tarvitaan, ja sitä on ohjelmajohtajan mukaan budjetista myös odotettavissa. Räsäsen mukaan valtiot kilpailevat keskenään jo vastikerahoituksellakin.

Myös Tampereen kaupunki on mukana siruohjelmassa. Rahoitusta on luvassa 670 000 euroa.

Tehdyssä päätöksessä on mukana myös suunnitelma EU-tasoisesta osaamiskeskuksesta. Päätöstä konkreettisesta rakennuksesta tai sen sijainnista ei ole vielä olemassa.

Tampere on kehityksen ytimessä

Ohjelmajohtaja innostuu käyttämään voimakasta retoriikkaa, kun häneltä kysyy, miten ala voi Tampereen seudulla näkyä.

– Haluan, että tamperelaisetkin osaajat ovat mukana kansainvälisessä murroksessa, mikä liittyy mikrosiruihin. Maailmassa on meneillään nyt sirujen sota, ja Euroopan paikka on samanmielisten puolella. Haluan, että Tampereen seutu on sillä puolella, Räsänen sanoo.

Lisää: Suurvaltojen välillä on käynnissä ”sirujen sota”, sanoo yhdysvaltalaisprofessori – pahimmillaan se uhkaa koko maailmantaloutta

Teollisuudella on alueella jo ansiokas perinne. Tampereella ja Pirkanmaalla on kehitetty mikrosiruja jo kymmeniä vuosia, Räsänen sanoo.

– Nokian työ on ollut siinä ihan ytimessä. Meillä on ihmisiä, jotka ovat tehneet siruja maailmalle levinneisiin laitteisiin. Me osaamme alan keskeisimmät teknologiat.

Euroopan huipulle

Suomi on nyt tähtäämässä siruissa Euroopan kaikista korkeimmalle huipulle. Maanosan huipulla ollaan jo, Petri Räsänen arvioi.

– Me teemme maanosan korkealaatuisimpia siruja. Puhutaan sellaisesta suunnittelusta, mitä ei muualla osata näin hyvin tehdä. Täällä tehdään myös erittäin vaativia sovelluksia esimerkiksi terveydenhuoltoon, josta olemme saaneet myös paljon tunnustusta.

Myös kansalaisten olisi hänen mukaansa hyvä tunnistaa, kuinka paljon yhteiskunnan arki riippuu pienistä siruista.

– Tulin äsken Helsingistä, ja huomasin kantavani noin viittäsataa mikrosirua mukanani. Myös junien kulkeminen riippuu keskeisesti mikrosiruista, Räsänen huomauttaa.