Helsinki-Vantaan sekoitti kiista lippuedusta, joka oli alun perinkin määräaikainen, vastaa Finnair

Finnair on tarjonnut lippuetua yli vuosikymmenen sen jälkeen, kun työntekijät ovat siirtyneet muiden yhtiöiden palvelukseen.

Tuliko Finnairin päätös lopettaa niin sanottujen vyöhykelentolippujen tarjoaminen maahuolintapalveluista vastaavien yritysten työntekijöille yllätyksenä vai ei?

Finnair ja Ilmailualan unioni (IAU) vaikuttavat olevan asiasta täysin eri mieltä.

IAU:n liittosihteeri Sami Rajala kertoi eilen, että tieto ”tuli kuin salama kirkkaalta taivaalta”. Hänen mukaansa Finnair tai maapalveluyritykset eivät keskustelleet lippuedun lopettamisesta työntekijöiden kanssa, vaan ilmoittivat asiasta yksipuolisesti.

Nyt Finnair vastaa, että kumppanien vyöhykeliput oli alun pitäenkin sovittu määräaikaisiksi.

Ratkaisut tehtiin organisaatiomuutosten yhteydessä, kun Finnair lakkautti toimintoja ja työntekijöitä siirtyi nykyisten maapalvelukumppanien palvelukseen.

– Näistä organisaatiomuutoksista on kulunut jo yli kymmenen vuotta, ja lippuetua koskevat sopimukset ovat jo rauenneet, Finnair toteaa viestintäjohtaja Päivyt Tallqvistin lähettämässä sähköpostissa.

Kiistanalainen vyöhykelippu ei siis ole maapalveluyhtiöiden henkilöstön työsuhde-etu, vaan kolmannen osapuolen eli Finnairin heille antama etu.

”Työnantaja huolehtii työntekijöidensä henkilöstöeduista”

Vyöhykelentolipulla on voinut matkustaa normaalia edullisemmin, jos koneessa on ollut tilaa. Maapalveluiden työntekijöiden saama alennus on ollut pienempi kuin Finnairin työntekijöiden.

Finnairin mukaan vyöhykelippuja on ollut käytössä vain muutamalla maapalvelusta vastaavalla yrityksellä ja niilläkin etu on koskenut vain osaa henkilöstöstä.

Finnair ei osaa vastata kysymykseen siitä, kuinka paljon etua on hyödynnetty. Yhtiö kertoo, ettei sillä ole lukuja edun käytöstä tai arvosta, koska kyseiset henkilöt eivät ole Finnairin työntekijöitä.

Maapalvelukumppanien lippuetu päättyy tammikuun puolivälissä. Jatkossa Finnair rajaa edun koskemaan vain omaa henkilöstöään.

– Käytäntö Suomessa on, että työnantaja huolehtii työntekijöidensä henkilöstöeduista, Finnairilta todetaan.

Joukko maahuolintayhtiöiden työntekijöitä marssi ulos Helsinki-Vantaan lentoasemalla tiistaina vastalauseena lippuedun päättymiselle. Seurauksena oli kaaos, joka johti kymmenien lentojen perumiseen ja matkatavaroiden toimitusten viivästymisiin.

IAU ei järjestänyt mielenilmausta. IAU ei myöskään ole neuvotellut kiistassa, koska kyse ei ole työehtosopimuksiin liittyvästä asiasta.