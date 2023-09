Brittiläiset ja norjalaiset hävittäjät harjoittelevat ensimmäistä kertaa laskeutumista ja nousua maantiellä Suomessa

Läpilasku ja kuumatankkaus ovat taitoja, joita Norjan ilmavoimien F-35-hävittäjät tulevat päiväseltään harjoittelemaan Pohjois-Savoon.

Paikkana on tervolainen maantie, jossa on parhaillaan menossa Suomen ilmavoimien Baana 23 -maantietukikohtaharjoitus.

Suomen ilmavoimat ei ole harjoitellut Tervossa 20 vuoteen, mutta tänään maantieosuudelle laskeutuu ja nousee suomalaisten Hornet-hävittäjien lisäksi myös brittiläisiä Typhoon-hävittäjiä ja norjalaisia F-35-hävittäjiä.

Harjoitusta johtavan everstiluutnantti Rami Lindströmin mukaan F-35-hävittäjät lentävät Tervoon suoraan Norjasta, ja sinne ne myös palaavat ilman välilaskuja takaisin.

Suomessa norjalaisten on tarkoitus tehdä pelkästään läpilaskuja.

– He harjoittelevat lähestymistä ja laskua Tervon maantietukikohtaan.

F-35 tarvitsee Hornetia pidemmän kiitotien

Norjalaiskoneiden vierailu on suomalaisittain mielenkiintoinen, sillä F-35-hävittäjillä ei ole aiemmin laskeuduttu suomalaiseen maantietukikohtaan. Suomen ilmavoimille ensimmäiset F-35-hävittäjät tulevat vasta vuonna 2026.

Nykyisin käytössä oleva Hornet-hävittäjä on alun perin laivaston käyttöön suunniteltu lentokone, joka sen vuoksi soveltuu hyvin myös lyhyemmälle kiitotielle.

Avaa kuvien katselu Harjoitusta johtava everstiluutnantti Rami Lindström iloitsee siitä, että suomalaiset pääsevät jakamaan oppejaan brittilentäjille. Kuva: Toni Pitkänen / Yle

Uusi F-35 on sen sijaan Lindströmin mukaan ”ilmavoimien kone”, joka lentää laskeutumisvaiheessa ”vähän kovempaa”. Se taas tarkoittaa sitä, että kone tarvitsee pidemmän kiitotien.

Everstiluutnantti ei usko, että kiitotien pituus olisi ainakaan Savossa mikään ongelma.

– Moni maantietukikohta on rakennettu aikaisempaa todella nopeaa MiG-21-kalustoa varten, eli ne ovat yleensä varsin pitkiä.

Liikkeellä myös kaksi brittihävittäjää

Norjalaisten lyhyt vierailu päättyy torstaina niin sanottuun kuumatankkaukseen. Se tarkoittaa sitä, että ohjaajat istuvat koneessa silloin, kun lentokone tankataan, ja myös moottorit ovat koko ajan käynnissä.

– He lähtevät sen jälkeen takaisin Norjaan, Lindström selittää.

Avaa kuvien katselu Norjalaisjoukkoja Suomen ilmavoimien Baana 23 -maantietukikohtaharjoituksessa. Kuva: Toni Pitkänen / Yle

Norjalaisten lisäksi maantietukikohtaharjoitukseen osallistuu kaksi brittiläistä Typhoon-hävittäjää, jotka on Lindströmin mukaan väliaikaisesti otettu osaksi Karjalan lennoston laivuetta.

Hän kertoo, että brittilentäjät ovat käyneet jo kahden päivän ajan harjoittelemassa Tervossa.

– Tämä on heille täysin uutta. On hienoa, että me pystymme antamaan ja jakamaan heille meidän osaamistamme.

Tavoitteena harjoitella hajautetusti

Baana on ilmavoimien vuosittainen maantietukikohtaharjoitus, jonka järjestämisvastuussa on tällä kertaa Karjalan lennosto.

Avaa kuvien katselu Ensimmäiset omat F-35-hävittäjät saadaan Suomeen vuonna 2026. Kuva: Toni Pitkänen / Yle

Ilmavoimat tukeutuu maantietukikohtaharjoituksissa muualle kuin kotitukikohtiin, jotta lentokalusto olisi tarvittaessa mahdollista hajauttaa nopeasti eri puolille Suomea.

– Me haluamme, että meillä on mahdollisimman paljon alustoja, joilta me voimme operoida, Lindström muotoilee.

Toiminta maantietukikohdissa kuuluu kaikkien sotilaslentäjien koulutukseen. Harjoituksen aikana koneet nousevat ja laskeutuvat maantietukikohdassa myös yöllä.

– On se hieman jännempää. Yöaikaan tuntuu, että kaikki on hieman tahmeampaa ja ohjaamossa näkee huonommin, Lindström myöntää.