Lääkäreille liikaa maksettuja palkkoja ei peritä takaisin Oulussa

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen henkilöstöjaosto käsitteli yksittäisen lääkäriryhmän palkanmaksuasiaa kokouksessaan eilen.

Henkilöstöjaoston kokouksessa tehdyn päätöksen mukaan takaisinperintää ei tehdä, koska paikallisen sopimuksen tulkinta on katsottava vakiintuneeksi ja työnantajaa sellaisenaan velvoittavaksi toteutuneen soveltamiskäytännön vuoksi.

Pohteen hyvinvointialuejohtaja Ilkka Luoman mukaan nykyinen sopimus irtisanotaan. Irtisanomisaika on kolme kuukautta.

– Kun selvitimme asiaa, oli jo aiemmin nähtävissä, että työntekijän pitää voida luottaa työnantajan tekemään vakiintuneeseen käytäntöön. Tilanne muuttuu palkkojen suhteen, kun nykyinen sopimus irtisanotaan ja sopimus neuvotellaan uusiksi, kertoo Luoma.

Näin lääkärin, joille on maksettu liikaa palkkaa, ei tarvitse maksaa palkkoja takaisin. Palkkaa on maksettu liikaa 37 lääkärille vuodesta 2018 lähtien.

Kesäkuussa ilmeni, että paikallista sopimusta on sovellettu toisin kuin sopimuksessa on tarkoitettu. Tämän vuoksi lääkäriryhmälle on maksettu palkkaa toisin kuin sopimuksessa on tarkoitettu.

Pohde on tehnyt asiassa taustaselvityksiä ja pyytänyt asiasta oikeudellisen arvion työoikeuden emeritusprofessori Seppo Koskiselta.

Koskisen näkemys asiasta oli, että viiden vuoden ajan yhtenäisesti noudatettu tulkinta palkanmaksusta on muodostunut vakiintuneeksi käytännöksi. Näin perustetta palkkojen takaisinperinnälle ei ole. Päätös perustuu lain kunnan ja hyvinvointialueen viranhaltijasta pykälän 56 tulkintaan.

Palkkoja maksettu liikaa jo pitkään

Alustavan arvion mukaan kyse on kokonaisuudessaan sadoistatuhansista euroista ja yhtä lääkäriä kohti tuhansista tai jopa kymmenistätuhansista euroista.

Lääkärit olivat palkanmaksuasiassa itse aloitteellisia. Liikaa palkkaa saaneet lääkärit olivat kysyneet palkoistaan jo vuosia sitten, kun olivat epäilleet saavansa liikaa rahaa palkkapäivänä. Työantajan käsitys kuitenkin tuolloin oli, että virhettä ei ole tapahtunut.

Lääkärien nykyinen työnantaja on Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue. Suurimmaksi osaksi virheellinen palkanmaksu ajoittuu ajalle, kun työnantaja oli vielä Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri.

