Ulosmarsseja, protesteja ja mielenilmauksia: tätä kaikkea on luvassa seuraavan kolmen viikon ajan, SAK kertoo – katso suorana

”Jatkossa yksikään työntekijä ei voi olla täysin varma, minkälainen rike työnantajan silmissä on peruste työsuhteen päättämiselle”, sanoi Teollisuusliiton Riku Aalto ja jatkoi, että kolmikanta on ”pelkkää teatteria”.

SAK:n alaiset liitot aikovat nousta tulevana syksynä vastarintaan Petteri Orpon (kok.) hallitusta ja sen suunnittelemia leikkauksia vastaan. Erityisesti työntekijöihin kohdistuvat leikkaukset hiertävät liittoja.

– SAK aloittaa ensi viikolla poliittiset mielenilmaukset, SAK:n hallituksen puheenjohtaja Katja Syvärinen sanoo.

Ensimmäinen mielenilmauspäivä on ensi viikon tiistaina, ja toimia on kolmen viikon ajan, kolmena päivänä viikossa koko maan laajuisesti, hän jatkaa. Mielenilmauksista kerrotaan aina neljä päivää ennen niiden alkamista. Esimerkiksi ensimmäisestä mielenilmauksesta, joka on ensi viikon tiistaina, kerrotaan tarkemmin huomenna perjantaina.

– Ulosmarsseja, erilaisia protesteja ja mielenilmauksia on luvassa. Hätätyö on mahdollistettu, eivätkä mielenilmaukset vaarannna kenenkään omaisuutta tai henkeä, Syvärinen tarkentaa.

Pääministeri Orpoa tiedotettiin Syvärisen mukaan tulevista mielenilmauksista ennen tiedotustilaisuuden alkua.

SAK:n liitot osallistuvat mielenilmauksiin omalla tavallaan, eli jokainen liitto kertoo oman työtaistelutoimensa itse.

– Kolmikantainen valmistelu on paljastunut näennäiseksi ja ennen vaaleja annetut lupaukset kohtuullisuudesta koskevat ainoastaan ylempiä tuloluokkia, SAK viestitti karvaasti alkuviikosta.

SAK:n mukaan kolmikantainen neuvottelu on käytännössä mahdotonta, sillä leikkaukset ja heikennykset on kirjoitettu suoraan hallitusohjelmaan ja tahti niiden toteutukselle on nopea. Suomessa on perinteisesti neuvoteltu työmarkkinoista kolmikantaisesti, eli tavalla, jossa palkansaajakeskusjärjestöt, työnantajakeskusjärjestöt ja maan hallitus neuvottelevat ja sopivat yhteisesti työmarkkinoiden kehittämisestä.

Nyt kun näin ei SAK:n mukaan tehty, se tarttuu toimeen.

Suomen ammattiliittojen keskusjärjestö SAK on Suomen suurin ammatillinen keskusjärjestö, joka edustaa noin miljoonaa suomalaista. SAK:hon kuuluu 17 teollisuuden, julkisen sektorin, kuljetusalojen, yksityisten palvelualojen ja kulttuurialojen ammattiliittoa.

Suomessa on ollut perinteisesti vahva ammattiyhdistysliike eli ay-liike, joka ajaa työntekijöiden asiaa. Työntekijöihin kohdistuvien leikkausten tai esimerkiksi työtaistelutoimien rajoittamisen vastustaminen on ay-liikkeen ytimessä.

