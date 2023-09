Seta pitää Kajaanin liputusohjetta harmillisena: kaupungintalo on merkityksellisin liputuspaikka

Kunnilla on hyvin erilaisia käytäntöjä sateenkaariliputusten järjestämiseksi. Monissa kunnissa liputus on käytössä ja näin on esimerkiksi valtaosassa suurimmista kaupungeista.

Avaa kuvien katselu Kajaanissa on vietetty pridea aiemminkin muun muassa piknikin ja muiden tapahtumien kautta. Kesällä 2023 Kajaanissa nähtiin ensimmäinen pride-kulkue. Kuva: Hanne Kinnunen / Yle