Berliini vai Bukarest? Testaa, missä Euroopan kaupungeissa sinulla olisi varaa asua

Asuntokriisi on jättämässä arvet kokonaiseen eurooppalaisnuorten sukupolveen. Tässä jutussa voit kokeilla, minkälaisia vuokria joutuisit maksamaan eri maissa.

Euroopan suurissa kaupungeissa on nyt niin kallista asua, että monessa maassa puhutaan jo asuntokriisistä.

Kriisi iskee erityisen raskaasti nuoriin, joille on entistä vaikeampaa löytää vuokra-asuntoa, puhumattakaan omistusasunnosta.

Kokeile alla olevalla koneella, missä Euroopan suurissa kaupungeissa sinulla olisi varaa asua vuokralla. Valitse ensin, paljonko sinulla on käytettävissä rahaa asumiseen kuukausittain.

Kone näyttää listan kaupungeista, joissa rahasi riittävät keskimääräisen kaksion vuokraan hyvämaineisella asuinalueella. Näet myös listan niistä kaupungeista, joissa asuminen on sinulle liian kallista.

Vuokra-asuntojen hinnoissa on suuria eroja eri maiden välillä, mutta yksi asia niissä on yhteistä: lähes kaikissa maissa asuntojen hinnat ovat nousseet viime vuosina merkittävästi.

Tässä jutussa käymme läpi tarkempia syitä siihen, mistä huima kustannusten muutos johtuu eri kaupungeissa, ja mitä siitä seuraa.

Lontoo: Edes hyvä palkka ei välttämättä riitä

– Asuntokriisi osuu nyt koko voimallaan nuoriin. Heidän kohtaamansa haasteet asuntomarkkinoilla ovat paljon suuremmat kuin aiemmilla sukupolvilla samassa iässä.

Näin sanoo Ylen haastattelema, kiinteistömarkkinoihin perehtynyt apulaisprofessori Rodrigo Martinez University College Londonista.

Hänen mukaansa esimerkiksi Lontoossa ollaan jo siinä pisteessä, ettei parempipalkkaisellakaan työllä välttämättä selviä korkeista asumiskustannuksista.

Pelkän vuokrayksiön mediaanihinta suur-Lontoon alueella on tänä vuonna lähes 1 500 euroa, kertoo The Financial Times.

Lontoossa suuri osa vuokra-asunnoista on yksityisten vuokranantajien sijoitusasuntoja, ja vuokranantajat maksattavat kohonneita korkoja vuokralaisillaan.

Avaa kuvien katselu Lontoo on paljon muuta Britanniaa kalliimpi kaupunki asua vuokralla, mutta kilpailu asunnoista on silti kovaa. Kuva lontoolaisista vuokra-asunnoista on otettu elokuussa. Kuva: Rasid Necati Aslim / AOP

Kun omistusasuminen on koronnousun myötä yhä useampien ulottumattomissa, eurooppalaisten suurkaupunkien vuokra-asuntomarkkinat ovat ylikuumentuneet. FT:n mukaan esimerkiksi Lontoossa, Pariisissa ja Berliinissä vuokrien hinnat ovat jo ennätyslukemissa.

Hinnat ovat nousseet myös pidemmällä aikavälillä, mutta aivan viime vuosien piikin taustalla ovat suuret kriisit: koronapandemia ja Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa, sekä niitä seurannut inflaatio ja korkojen nousu.

Tämä grafiikka näyttää, miten paljon vuokra-asuntojen hinnat ovat nousseet eri EU-maissa verrattuna vuoteen 2015. Valitse pudotusvalikosta tai nuolista, mihin maahan haluat verrata Suomen vuokrien hintakehitystä.

Irlanti, Portugali ja Puola: ”bumerangi-nuoriso” palaa vanhempien luokse

Moni nuori ympäri Eurooppaa joutuu nyt lykkäämään muuttoa pois lapsuudenkodistaan jopa useilla vuosilla. Kertaalleen omilleen muuttaneita ja sitten vanhempien luo palanneita kutsutaan jo ”bumerangi-nuorisoksi”.

Vanhempien luona asuminen on lisääntynyt etenkin eteläisessä Euroopassa, mutta koronapandemia aiheutti FT:n mukaan bumerangi-ilmiön myös Irlannissa, Portugalissa ja Puolassa.

Samaan aikaan Suomessa vanhempiensa luona asuvien parikymppisten määrä on jopa hiukan laskenut, selviää Eurostatin tilastoista. Martinezin mukaan Pohjoismaissa nuorten on yhä verrattain helppoa päästä asumaan vuokramarkkinoille.

Miljoonille eurooppalaisnuorille omilleen muuttamisen lykkääntymisellä on kuitenkin tutkijan mukaan kauaskantoisia seurauksia.

Apulaisprofessori Rodrigo Martinez kertoo, mitä seuraa siitä, kun eurooppalaisnuoret eivät pääse muuttamaan ajoissa omilleen.

Kun omillaan asuminen ja töihin pääsy viivästyy, kerrannaisvaikutukset kasvavat.

Uran urkeneminen, asunnon ostaminen, parisuhteen löytäminen ja lasten hankkiminen voivat lykkääntyä vuosilla tai eivät toteudu lainkaan.

Epävarma tilanne johtaa myös yhä useammilla mielenterveysongelmiin.

– Mielikuva asunnon omistamisesta päämääränä ja unelmana, ja jopa yhteiskunnan odotuksena, kasaa nuorille valtavat paineet. Moni ajattelee, että jos ei ole omistusasuntoa viimeistään nelikymppisenä, on epäonnistunut elämässä. Tällaiset paineet eivät helpota tilannetta, Martinez sanoo.

Viro: Opiskelijat ja pakolaiset jäivät IT-buumin jalkoihin

Virossa vuokra-asuntojen hinnat ovat yli kolminkertaistuneet reilussa vuosikymmenessä. Syynä ovat ulkomaiset IT-alan työntekijät, joita on houkuteltu maahan asumaan roppakaupalla, kertoo The Financial Times.

Heidän jalkoihinsa jäävät monet muut vuokra-asunnon etsijät, muun muassa Tallinnaan ja Tarttoon pienemmiltä paikkakunnilta muuttavat opiskelijat. Samoin käy Ukrainan sodan pakolaisille, joiden määrä Virossa on asukaslukuun suhteutettuna Euroopan kärkeä.

Ulkomaiset huippuosaajat ovat sysänneet nuoria asuntomarkkinoilta myös esimerkiksi Irlannin ja Portugaliin pääkaupungeissa.

Avaa kuvien katselu Portugalin Lissabonissa tuhannet ihmiset ovat tänä vuonna vyöryneet kaduille osoittamaan mieltään matalien palkkojen ja korkeiden vuokrien epäsuhtaa vastaan. Kuva otettu mielenosoituksesta 1. huhtikuuta. Kuva: Adri Salido / AOP

Kuten jutun alussa oleva testi osoittaa, suomalaisella olisi saumaa asua monessa Euroopan pääkaupungissa paljon Helsingin kantakaupunkia edullisemmin. Paikallisille nuorille yhtälö tulojen ja vuokramenojen välillä on kuitenkin monessa maassa suorastaan mahdoton.

Tämä grafiikka näyttää, miten suuri osa vuokralla asuvista kotitalouksista on ylikuormittunut asumisen kustannuksista eri maissa. Ylikuormituksena pidetään sitä, jos asumiskuluihin menee yli 40 prosenttia käteen jäävistä tuloista.

Italia: Nuorten tuloilla ei mitään asiaa Milanoon

Italiassa alle 35-vuotiaat tienaavat keskimäärin 10 000 euroa vuodessa. Sillä ei pitkälle pötkitä vaikkapa Milanossa, jossa pelkkä sänky jaetussa asunnossa voi maksaa jopa 600 euroa kuukaudessa, sanoo maan kansallisen nuorisoneuvoston puheenjohtaja Maria Cristina Rosaria Pisani uutissivusto Euractiville.

Lopulta lasku menetetyn sukupolven kerrannaisvaikutuksista päätyy lopulta koko yhteiskunnan maksettavaksi.

– Tilanne vaikuttaa asuntojen kysyntään, syntyvyyteen ja talouskasvuun. Enää ei puhuta vain yksilöistä, vaan siitä, miten tämä vaikuttaa koko valtiontalouteen. Tämän vuoksi hallituksilla on jo painetta alkaa puuttua asiaan, Martinez sanoo.

Ratkaisu akuuttiin tilanteeseen on tutkijan mukaan se, että nuorille tarjottaisiin mahdollisuus päästä kiinni kohtuuhintaiseen vuokra-asumiseen.

Yksi keino olisi nuorten lyhytaikainen tukeminen vuokrakuluissa. Näin he pääsisivät muuttamaan omilleen ja aloittamaan työuransa paikassa, jossa on hyvät työllistymismahdollisuudet.

– Tällainen lyhytaikainen tuki voi muuttaa nuoren elämän koko suunnan pitkälle tulevaisuuteen. Kun miettii sen vaikutusten laajuutta, tuki maksaisi itse itsensä takaisin.

Avaa kuvien katselu Telttailevat opiskelijat osoittivat mieltään vuokrankorotuksia vastaan Roomassa syyskuussa. Kuva: Cecilia Fabiano / AOP

Portugali: Vuokrakatto vain pahensi asiaa

Tämän vuoden ensimmäisellä puoliskolla Portugalin pääkaupungissa Lissabonissa vuokrien hintojen nousu oli FT:n mukaan koko EU:n kärkeä.

Tämä johtui ainakin osittain siitä, että maan hallitus valmisteli rajoituksia vuokrahintojen korotuksille. Ennen uutta sääntelyä vuokranantajat hilasivat hintoja ylemmäs kun vielä ehtivät.

Lissabonin tapaus on yksi mahdollinen ei-toivottu seuraus, kun hintojen nousua aletaan hillitä vuokrasääntelyllä.

Vuokrakatot voivat myös heikentää asuntojen tarjontaa ja laatua. Silti onnistuessaan ne ovat tutkija Martinezin mukaan tehokas ja valtiolle halpa keino vaikuttaa asuntomarkkinoihin nuorten hyväksi.

Hän uskoo, että vuokrakattoja on tulossa Eurooppaan lähivuosina entistä enemmän, ainakin kaupunkitasolla.

Siitä huolimatta Martinez näkee, että Euroopan suurissa kaupungeissa vuokra-asuntojen hinnat tulevat nousemaan vielä entisestään. Helpotusta tilanteeseen ei näy lähiaikoina, hän arvioi.

Jos on asunut monta vuotta kalliissa vuokra-asunnoissa, joihin uppoaa suuri osa tuloista, ei pysty säästämään omistusasuntoa varten. Yhä useampi ihminen elää yhä pidempään vuokralla, mikä nostaa vuokra-asuntojen kysyntää ja hintaa entisestään.

Vaikka säästöjä silti kertyisi ja vaikka omistusasuntojen hinnat ovatkin monessa maassa viime aikoina hiukan laskeneet, korkeat korot tekevät asuntolainan ottamisesta monille nuorille mahdotonta.

– Nuorten työmarkkinat muuttuvat entistä epävakaammiksi, mutta asunnon omistaminen vaatii juuri vakautta ja pitkän aikavälin suunnittelua. Tästä tilanteesta nuoret joutuvat kärsimään, Martinez sanoo.

