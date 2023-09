Eduskunta pääsi ruotimaan ulosmarssin valiokunnassa aiheuttanutta vammaispalvelulakia, keskustelulle varattiin lisäaikaa

Eduskunta pääsi tänään torstaina käsittelemään vammaispalvelulain lykkäysesitystä. Asiaa käsitelleessä valiokunnassa käsittely johti opposition ulosmarssiin.

Yleensä keskustelu eduskunnassa päättyy viimeistään klo 22, mutta tämän päivän istunnosta aikaraja on poistettu, jotta asian ensimmäinen käsittely saadaan vietyä läpi.

Klo 17.40 aiheesta oli käytetty 65 puheenvuoroa.

Hallitus haluaa siirtää lain voimaantuloa vuoden 2025 alkuun. Hallitus perustelee voimaantulon siirtämistä sillä, että lisäaika antaa mahdollisuuden tarkentaa lain soveltamisalaa, ja arvioida paremmin lakiuudistuksen vaikutuksia perus- ja ihmisoikeuksiin sekä hyvinvointialueiden talouteen.

Oppositio käveli ulos kokouksesta

Vammaispalvelulain lykkäämisesitys aiheutti erikoisen tilanteen eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnassa keskiviikkona.

Kaikki opposition edustajat kävelivät mielenosoituksellisesti ulos valiokunnan kokouksesta ja syyttivät yhteisessä tiedostustilaisuudessa hallituspuolueita ”ennennäkemättömästä ja parlamentarismin periaatteiden vastaisesta toiminnasta”.

Yksi kokouksesta poistunut oli Vasemmistoliiton kansanedustaja Savo-Karjalan vaalipiiristä Laura Meriluoto (vas). Hän osallistui kokoukseen Li Anderssonin varajäsenenä.

Avaa kuvien katselu Laura Meriluoto osallistui sote-valiokunnan kokoukseen Li Anderssonin varajäsenenä. Kuva: Sami Takkinen / Yle

Meriluodon mukaan valiokunnassa ei annettu riittävästi aikaa asian käsittelyyn. Kaikki oppositiopuolueiden yritykset lisäajan saamiseksi äänestettiin hallituspuolueiden äänillä kumoon.

– Jopa vastalauseiden jättöajan takarajasta äänestettiin. Ehkä se oli viimeinen niitti. Alkoi tuntua siltä, että mitäs täällä nyt sitten ollaan. Ne olivat jo jyränneet meidät niin monta kertaa, Meriluoto sanoo.

Eduskunnan sote-valiokunnan mietintöön sisältyy kolme oppositiopuolueiden vastalausetta.

Eduskunta aloittaa käsittelyn torstaina

Vammaispalvelulaki hyväksyttiin eduskunnassa viime keväänä ja sen piti tulla voimaan lokakuun alusta alkaen.

Lykkäämisesityksen ensimmäinen täysistuntokäsittely on tänään (21.syyskuuta) ja tiettävästi toinen käsittely on ensi tiistaina. Lykkäämistä koskevien lakien on tarkoitus tulla voimaan ennen lakien alkuperäistä voimaantulopäivää eli 1. lokakuuta 2023.

