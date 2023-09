Uutinen kodittomien kissojen kohtalosta sai hyväntekijät liikkeelle – varansa menettäneelle yhdistykselle sataa rahalahjoituksia

Suurin yksittäisen ihmisen lahjoittama summa Kissatalolle on ollut tuhat euroa.

Yhdistyksellä on voimassa oleva rahankeräyslupa, myös pankkitilin numero on nähtävillä yhdistyksen Facebook-sivuilla.

Yle uutisoi tiistaina televisiossa, radiossa ja verkkosivuilla Vaasan kissatalosta ja sen kohtalosta.

Kuutisenkymmentä kissaa asuttaa tällä hetkellä purkukuntoista taloa. Vaasan kodittomien kissojen ystävät -yhdistys on etsinyt kissoille uusia tiloja vuosikausia, mutta tuloksetta. Hanke on kaatunut naapureihin jo kahdesti ja yhdistys on puilla paljailla.

Alkuviikon julkisuudesta oli hyötyä, huomasi Vaasan kodittomien kissojen ystävät ry hallituksen puheenjohtaja Kirsti Koivula. Tai pikemminkin hänen pääkaupunkiseudulla asuva poikansa.

– Hän kertoi minulle, että kissatalolle kerättiin rahaa Ylilauta-sivustolla. Kyllä sielläkin ryhmässä kissaihmisiä löytyy, jotka tahtovat hyvää, Koivula iloitsee.

Keräys tuli kissatalon väelle yllätyksenä. Ylilaudan keräyksestä uutisoi ensimmäisenä Ilkka-Pohjalainen verkkosivuillaan.

Anonyymin keskustelufoorumin Ylilaudan sivulle on luotu useampia keskusteluketjuja, joissa ihmiset kertovat kuvin ja viestein rahalahjoituksistaan. Keskusteluissa on jaettu myös Ylen artikkelia kissatalon kohtalosta.

– Tiistain jälkeen olemme saaneet tuhansia euroja. Tarkkaa summaa en tiedä tällä hetkellä. Suurin yksittäisen ihmisen lahjoittama summa on ollut tuhat euroa. Olemme todella kiitollisia ja yllättyneitä, Koivula kertoo.

Avaa kuvien katselu Tuleva talvi huolettaa kodittomien kissojen yhdistystä. Kuva: Jarkko Heikkinen / Yle

Pankkilahjoitusten viitekentissä monet ovat toivottaneet kissatalolle tsemppiä ja kannustaneet.

– Vain muutamia negatiivisia viestejä olemme saaneet ja hehän eivät ole lahjoittaneetkaan mitään, Koivula kertoo.

Koivulan mukaan kissatalolla on rahareikiä, joihin saatuja lahjoitusrahoja aiotaan käyttää.

– Yksistään eläinlääkärikustannukset ovat kuukaudessa tuhansia euroja, plus kissanruuat, plus kahden talon ylläpito, Koivula luettelee.

Vaikka kissatalon tilanteesta on paikallismedioissa kirjoitettu vuosien ajan, on tämän viikon uutisointi aiheesta ollut poikkeuksellisen aktiivista myös valtakunnallisella tasolla.

– Julkisuus on meille äärettömän tärkeää, koska muuten asia painuisi unholaan, eivätkä ihmiset tietäisi oikein tästä mitään.

Koivula haluaa kiittää kaikkia lahjoittajia.

– Kyllä me taistellaan edelleenkin kissojen puolesta, niin kauan kuin jaksetaan ja tarpeen on. Ei hanskoja tiskiin lyödä.