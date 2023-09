Rubert Murdoch astuu syrjään Fox-mediakorporaation ja News Corp -yhtiöiden johdosta

Rupert Murdoch, 92, eroaa hallituksen puheenjohtajan tehtävästään Fox-mediakorporaatiosta sekä News Corp -yhtiöstä, CNN kertoo.

Murdoch on toiminut puheenjohtajana tähän saakka yhdessä poikansa Lachlan Murdochin kanssa, josta tulee nyt molempien yhtiöiden ainoa puheenjohtaja.

Murdoch myönsi todistajalausunnossaan helmikuussa, että Fox News levitti ex-presidentti Donald Trumpin vaalivalheita vuoden 2020 presidentinvaalien aikaan. Hän myönsi, että ei estänyt Rudy Giulianin ja Sidney Powellin esiintymisiä televisiossa. Powell ja Giuliani olivat Trumpin lakitiimin näkyviä hahmoja Fox Newsin ohjelmissa vaalien jälkeen.

Australialaissyntyinen yhdysvaltalainen Murdoch on yksi maailman vaikutusvaltaisimpia mediamoguleita. Hänen yhtiönsä News Corp omistaa satoja eri medioita eri puolilla maailmaa, kuten esimerkiksi Iso-Britanniassa The Sunin ja The Timesin sekä Yhdysvalloissa The Wall Street Journalinin ja tv-kanava Fox Newsin.

Murdoch aloitti sanomalehtibisneksensä jo 1950-luvulla, ja vuonna 1985 hän osti elokuvajätti 20th Century Foxin. Siitä seuraavana vuonna hän osti useita yhdysvaltalaisia televisioasemia ja perusti televisioyhtiö Foxin.