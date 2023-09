”Teelusikallinen kevättä” – Behm sanoo uskaltavansa nyt irrotella ja se kuuluu uudella albumilla myös itseironiana

Laulaja-lauluntekijä Behm kertoi Puoli seitsemän -ohjelmassa uudesta albumistaan, vedonlyöntitaidoistaan ja Pumpuli-kissastaan, jonka ääni on kuin narisevalla ovella.

Behmiä jännittää. Hänen toinen albuminsa Merkittävät erot julkaistaan huomenna. Levyltä on julkaistu jo Viimeinen tanssi -niminen single, joka on keikkunut seitsemättä viikkoa radioiden kuuntelulistan kärjessä. Voisi siis odotella hyvää vastaanottoa myös koko albumille.

– Ei pidä ajatella noin mustavalkoisesti, jokainen biisi on kuitenkin yksilö, Behm toppuutteli Puoli seitsemän -ohjelmassa.

– Tämä on ollut todella henkilökohtainen ja aika raskas prosessi tehdä, ja kun kaikki on omia sävellyksiäni ja sanoituksiani ja tosi isolta osin myös tuottamiani, niin tämä on – voisi sanoa – sielun tuote, Behm kuvailee.

Samalla omasta tuotoksesta irtipäästäminen on vaikeaa.

– Hirvittää minkälaisen tyhjiön se jättää jälkeensä.

Behm kuvailee musiikkiaan syysmusiikiksi, mutta uudella albumilla on myös ripaus kevättä.

– Vaikea kuvitella, että julkaisisi tällaisen albumin keväällä. Mutta sanoisin, että tässä on nyt myös teelusikallinen kevättä mukana.

”Olin ajatellut, että olet sellainen vakava ja viileä”

Uusia kappaleita tehdessä Behm kokee myös itse vapautuneensa.

– Siellä kuuluu sellaisia asioita, joita en ole aikaisemmalla levyllä tuonut esiin. On paljon esimerkiksi itseironiaa. Ainakin se levy on monipuolisempi, Behm sanoo.

Behm on hersyvä keskustelija, ja hänet tunnetaan hauskoista keikkojen välispiikeistä. Monen mielikuva etäisestä ja utuisesta taiteilijasta on alkanut murtua.

– Tosi moni sanoo, että en yhtään ajatellut, että sä olet tuollainen. Että olin ajatellut, että olet sellainen vakava ja viileä.

Behm sanoo nauttivansa kohtaamisista ihmisten kanssa.

– Ylipäänsä suomalaiset ovat todella kohteliaita ja jään todella mielelläni juttelemaan. Ei ole tullut yhtäkään epämiellyttävää kohtaamista vastaaan.

Aina voi lyödä vetoa

Behmistä paljastuu myös yllättävä piirre. Hänellä on käynnissä useampikin veto ystäviensä kanssa, ja kaikki merkit viittaavat siihen että ainakin yhdessä vedonlyöntikohteessa on mojova summa kilahtamassa pian hänen pussiin.

– Lyön vetoa vain jos olen täysin varma, että voitan. Mulla on nyt esimerkiksi yksi veto kiinni Cheekin comebackista (paluusta) ja uskon, että voitan sen, sillä veto loppuu jo ensi vuonna.

Oli hilkulla ettei suorassa lähetyksessä nähty myös toisen vedon ratkaisua sillä Behmillä on veto kiinni myös siitä, uskaltaako hän tulla sisään suoraan televisiolähetykseen kurkipotkulla.

– Mutta kuten näette, minulla on nyt tämä kynähame päällä ja se on vähän hankalaa.

Kissa jonka ääni on kuin narisevalla ovella

Lokakuussa Behmillä on edessä mittava keikkaputki. Kotona odottaa lemmikkikissa Pumpuli, jolle onneksi riittää hoitajia jonoksi asti.

– Olen julistanut jossain haastattelussa, että en voisi ikinä kuvitella, että mulla olisi kissa. Ja pari vuotta menee ja siinä hän sitten on. Musta tuntuu, että musta on tulossa kovaa vauhtia sellainen hullu kissanainen.

Behm sanoo, että Pumpuli on tuonut valtavasti iloa hänen elämäänsä myös varsin omaperäisellä ääntelyllään.

– Pumpulihan kuulostaa vanhalta ovelta. Se ei kuulosta lainkaan kissalta vaan sellaiselta vanhalta ovelta. Ja sillä on myös luonnetta. Välillä se kiipeää ikkunalaudalle ja paiskoo alas Iskelmä-palkintoja.

